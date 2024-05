Une lueur d’espoir pour certains producteurs marocains après une mauvaise récolte

Une récolte décevante s'est conclue au Maroc avec de bonnes nouvelles pour quelques producteurs.

Adil Bajoub, ingénieur agronome et coordinateur du premier projet marocain Master spécifique à l'huile d'olive, A déclaré Olive Oil Times que le Maroc devrait produire 109,836 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2023/24.

Même si les conditions sèches initiales ont suscité des inquiétudes, les récentes pluies à Marrakech ont amélioré nos perspectives pour la saison à venir. - Wajih Rekik, directeur général de CHO America

Bien que cela dépasse les attentes initiales de 106,000 156,000 tonnes et le rendement de l'année dernière (que le Conseil oléicole international a révisé à la baisse de 107,000 160,000 tonnes à - - tonnes), il reste nettement inférieur à la moyenne quinquennale de - - tonnes.

Rachid Benali, président de la Fédération interprofessionnelle oléicole marocaine, a déclaré aux médias locaux que le manque de précipitations dans les mois précédant la récolte avait entraîné des niveaux d'accumulation d'huile bien inférieurs à ceux prévus auparavant.

"Dans les zones sèches, la production [était] minime », a-t-il déclaré. "Même dans les zones où la nouaison est bonne, les olives étaient très petites. Au lieu d’atteindre 20 à 22 pour cent, les rendements pétroliers se situaient entre 10 et 15 pour cent.

Cependant, certains agriculteurs et meuniers du comté ont quand même atteint une qualité primée. Trois producteurs réunis pour remporter un Gold Award et deux Silver Awards au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"La récolte de cette année s'est avérée meilleure que prévu, malgré le manque de pluie », a déclaré Wajih Rekik, directeur général de CHO America, qui a remporté un Silver Award pour sa marque Moresh.

"La qualité de notre huile d'olive était élevée, atteignant des niveaux d'acidité inférieurs à 0.2 pour cent dans une grande partie de notre production », a-t-il ajouté. "Même si les conditions sèches initiales ont suscité des inquiétudes, les récentes pluies à Marrakech ont amélioré nos perspectives pour la saison à venir.

Tandis que Groupe CHO est la Tunisie plus grand producteur d'huile d'olive, l'entreprise gère également 280 hectares d'oliveraies près de Marrakech.

Selon les données de l'entreprise, le groupe CHO exportera 600 tonnes d'huile d'olive extra vierge Moresh au cours de la campagne en cours, avec la France, les États-Unis et le Canada comme principales destinations. "Nos ventes en 2024 ont quadruplé par rapport à 2023 », a déclaré Rekik.

A environ 400 kilomètres au nord-est de Marrakech, les producteurs derrière Noor Fes a également célébré une récolte relativement réussie et un Gold Award pour une Picholine biologique. La famille cultive environ 300 hectares d'oliviers près de Saïss.

Les producteurs derrière Noor Fès pensent que la variété locale Picholine est la clé pour surmonter les défis liés au changement climatique au Maroc. (Photo : Noor Fès)

"La récolte de cette année a été très bonne », a déclaré Ghizlane Tazi, directeur général de l'entreprise. "Notre production est stable par rapport à l'année dernière : nous disposons d'environ 400 tonnes de huile d'olive extra vierge. »

Tazi a attribué la résilience de l'entreprise à ses investissements dans les oliveraies et les pratiques agronomiques. Elle a néanmoins reconnu l'impact de la sécheresse actuelle et des vagues de chaleur intenses sur de nombreux producteurs d'huile d'olive du comté.

"Nous disposons d'un système d'irrigation goutte à goutte durable et efficace », a déclaré Tazi, ajoutant que les olives Picholine ont tendance à fleurir début avril, ce qui signifie qu'elles n'ont pas été affectées par les fortes vagues de chaleur et les vents secs rencontrés en mai, lorsque d'autres variétés ont tendance à fleurir.

"En gérant méticuleusement notre irrigation et en minimisant les effets de l'alternance des oliviers grâce à une taille appropriée des arbres et une cueillette manuelle pour protéger les bourgeons », Noor Fès a évité les baisses de production extrêmes connues par d'autres producteurs, a déclaré Tazi.

Malgré cela, les producteurs et les responsables marocains restent préoccupés par les impacts de changement climatique alors que le pays continue de devenir de plus en plus chaud et plus sec. Cela sera particulièrement ressenti par les 40 pour cent des oliveraies du pays qui ne sont pas irriguées.

"Nos principales préoccupations tournent autour de l'impact du réchauffement climatique et du manque de pluie, qui posent des défis importants à l'industrie de l'huile d'olive », a déclaré Rekik. "La fluctuation de la production et des prix de détail risque de réduire la consommation d'huile d'olive, car les acheteurs pourraient se tourner vers des huiles alternatives.

Bajoub a ajouté que les premiers signes dans les oliveraies indiquent une autre récolte difficile pour ce pays d'Afrique du Nord, le deuxième producteur d'huile d'olive du continent.

"D'après ce que j'ai pu observer lors de mes visites dans certains vergers de la région de Meknès, il y a un impact important du changement climatique sur cette culture : en effet, les pluies de [plus tôt au printemps] ont donné de l'espoir, mais la floraison a été perturbée chez certains arbres. en pleine floraison, d'autres commencent tout juste, voire ne fleurissent pas du tout », a-t-il déclaré.

"Nous pouvons nous attendre à une nouvelle baisse de la production au cours de la campagne agricole 2024/25 », a ajouté Bajoub. "Au moins dans la région de Meknès, je suis sûr que la production sera inférieure à la moyenne.

Malgré les défis, Tazi estime que les producteurs marocains peuvent s'adapter en adoptant des variétés indigènes, en investissant dans une irrigation moderne et en suivant les meilleures pratiques de récolte.

"La tendance est à la volatilité car le climat est imprévisible et changeant dans toute la région », a-t-elle ajouté. "Nous restons néanmoins optimistes.»