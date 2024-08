Les producteurs du «nouveau monde» s'apprêtent à annoncer un groupe commercial au Rival International Olive Council

Depuis plus d'un demi-siècle, l'entreprise de Madrid, en Espagne Conseil oléicole international (CIO) a eu le premier et le dernier mot sur l'évaluation sensorielle et chimique, les normes et la facilitation du commerce de l'huile d'olive dans le monde. L'ensemble de l'Union européenne et plusieurs autres pays producteurs d'huile d'olive sont membres du CIO. Les États-Unis n'en font pas partie.

As rapporté par Olive Oil Times en août dernier, et par principe, les États-Unis ne s'engagent pas dans des partenariats de cette nature. Dan Flynn de l'UC Davis Olive Center a déclaré: "À Washington, le message revient sans cesse que les États-Unis ne veulent céder aucune de leurs compétences en matière de normalisation à un groupe de pays étrangers. Mais il y a plus dans l'histoire qu'une guerre de territoire politique. Le vote au sein de l'organisation est orienté vers les pays ayant la plus forte production, laissant ceux qui consomment le plus, comme les États-Unis, dans le froid.



Les producteurs du Nouveau Monde devraient annoncer la création d'une organisation rivale (au CIO), le World Olive Oil Trade Group - Bloomberg

Rapports récents de fraude généralisée dans l'industrie, comme détaillé plus tôt ce mois-ci dans un segment de bombe on »60 minutes »et des normes discutables pour l'évaluation chimique et sensorielle de l'huile d'olive extra vierge n'ont fait que renforcer la volonté des producteurs américains de créer et d'appliquer leurs propres normes.

S'adressant aux participants du Concours international d'huile d'olive de New York en 2014, le PDG de California Olive Ranch (COR), Gregg Kelley, a déclaré: "En ce qui concerne le Conseil oléicole international, nous ne passons pas beaucoup de temps à nous préoccuper de ses activités. Bien sûr, nous les suivons et ce qui se passe là-bas, mais (les États-Unis) n'en sont pas membres. Ils devront faire face à des défis et c'est à eux de décider s'ils vont soutenir une industrie progressiste cherchant constamment à offrir la meilleure expérience au consommateur.

Hier, dans un article sur Bloomberg.com, Peter Robison et Vernon Silver ont posé la question, "L'huile d'olive américaine est-elle sur le point d'avoir son moment? » L'article établit des parallèles entre le moment charnière de l'histoire du commerce du vin où, en 1975, les producteurs du Nouveau Monde ont finalement été pris au sérieux après qu'un millésime californien a été jugé supérieur à ses homologues européens.

Alors, comme EVOO de fabrication américaine continue de briller aux compétitions mondiales et via des panels de dégustation dans le monde entier, et alors que l'industrie en croissance continue de s'appuyer sur les progrès techniques de la production dirigés par des sociétés telles que COR, Corto Olive et Cobram Estate, beaucoup constatent un changement majeur vers une qualité et une responsabilité accrues.

"California Olive Ranch essaie de faire avec les olives ce que la Californie a fait avec le vin », a déclaré Kelley à Bloomberg. Et ce mois-ci, l'article de Bloomberg a rapporté, "Les producteurs du Nouveau Monde devraient annoncer la création d'une organisation rivale, le World Olive Oil Trade Group », dont les membres comprendront probablement l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et d'autres producteurs du Nouveau Monde tels que le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et l'Afrique du Sud. .

L'organisation pourrait un jour être un autre porte-étendard, qui représente les préoccupations uniques des secteurs naissants de l'huile d'olive dans les pays du Nouveau Monde et leurs approches progressistes d'une ancienne industrie.