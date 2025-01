Le problème très italien au California Olive Ranch

Certains d’entre vous ont peut-être été à Washington avec moi en décembre 2012 pour un audition à la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) sur les conditions de concurrence entre les producteurs américains d'huile d'olive et les principaux fournisseurs étrangers.

Olive Oil Times Je ne couvrais l'actualité du secteur que depuis quelques années, et les audiences de l'USITC semblaient être un événement majeur à l'époque - un drame judiciaire opposant les producteurs américains débutants aux importateurs de la vieille garde.

Le principal protagoniste était California Olive Ranch (COR), qui faisait pression pour une "Les producteurs européens bénéficiaient d’avantages déloyaux, notamment de subventions gouvernementales, mais contournaient les normes de qualité et les règles d’étiquetage.

"Une fois que l'industrie américaine de l'huile d'olive sera autorisée à rivaliser sur un marché équitable basé sur le prix et la qualité », a déclaré Adam Englehardt, vice-président du COR. dit lors de la procédure, "« Les consommateurs pourront prendre des décisions d’achat éclairées, basées sur des labels et des normes fiables. »

Plus de 95 % de l'huile d'olive consommée par les Américains est importée. Ce déséquilibre commercial, a expliqué Englehardt, "« On pourrait s’attendre à ce que les États-Unis soient incapables de produire de l’huile d’olive en grandes quantités. » Mais COR connaissait à l’époque une croissance explosive : elle achetait des terres et concluait des accords très avantageux avec les agriculteurs alors qu’ils parvenaient à se faire une place dans les rayons des épiceries américaines.

L'audience a eu lieu à la suite d'une initiative révolutionnaire Rapport de l'Université de Californie à Davis, financée de manière douteuse en partie par des producteurs californiens, qui ont découvert que les huiles d'olive importées étaient plus souvent mal étiquetées que les huiles d'olive nationales. Puis est venu un livre, Extra Virginité par Tom Mueller, qui a révélé le côté sombre du commerce de l'huile d'olive.

Les médias grand public ont plongé leurs lecteurs dans une frénésie titres sensationnels dénonçant la fraude à l'huile d'olive dans le Vieux Monde, et COR volait haut - agitant son drapeau californien lorsque la méfiance des consommateurs et Acheter américain le sentiment était à son apogée.

Puis la réalité s'est imposée.

Un autre nouveau venu énergique, Boundary Bend, est arrivé d'Australie, installer magasin dans le Golden State et a commencé à payer les agriculteurs encore plus que COR ne l'avait été. Les entreprises européennes étendu leurs opérations dans la Vallée Centrale. Et les conditions météorologiques erratiques, les sécheresses et les incendies ont introduit des éléments d'incertitude dans les rangées soignées et à haute densité de jeunes plants d'Arbequina de COR.

J'ai été surpris quand nous rapporté en 2012, le COR négociait acheter une marque d'huile d'olive italienne, Lucini. J'ai attribué cela à une stratégie de l'entreprise visant à élargir la distribution de ses huiles locales aux magasins spécialisés où Lucini était vraisemblablement plus forte.

Le PDG de COR à l'époque était Gregg Kelley, un ancien dirigeant de la Silicon Valley qui savait comment lever des fonds – et Il a faitAvec de nouveaux investisseurs à apaiser et les bailleurs de fonds espagnols d'origine de l'entreprise, la pression pour maintenir une croissance frénétique a dû conduire à la prochaine étape.

"« Notre principal défi est l’approvisionnement », a déclaré Kelley. dit en 2015, peu de temps après l'acquisition de Lucini. "Nous avons suffisamment de terres et de ressources ici en Californie pour satisfaire la demande actuelle », a-t-il déclaré. Olive Oil Times. "Il ne faut pas oublier que nous travaillons dans une perspective à long terme.

Le besoin de croissance continue de COR et la prise de conscience que la Californie à elle seule ne pouvait pas satisfaire une grande partie de la soif de 350,000 - tonnes d'huile d'olive de l'Amérique ont conduit l'équipe de Kelley vers les fournisseurs sud-américains et européens - ces huiles importées redoutées que COR et ses lobbyistes ont passé tant de temps à vilipender quelques années plus tôt.

"« Nous avons commencé par mettre la Californie sur la carte avec COR », a déclaré Kelley. dis-nous en 2017, "et maintenant nous espérons attirer l'attention sur l'Argentine. » COR voulait peut-être faire connaître les producteurs argentins, mais pas suffisamment pour qu'ils soient mentionnés sur l'étiquette.

En 2018, COR dévoilé ces "Destination Series” dans l'emballage reconnaissable de la marque. Kelley a dû canaliser son Cupertino intérieur lorsqu'il a approuvé le slogan "« Cultivé dans le monde entier, fabriqué en Californie » paru en lettres relativement petites sous le "Parapluie « Californie ».

C'est classique "si tu ne peux pas battre »em, rejoindre »« Soudain, COR s’est retrouvée bénéficiaire des subventions qu’ils déploraient. Et malgré tous leurs discours sur les étiquettes véridiques, beaucoup ont accusé la marque d’arborer l’une des étiquettes les plus trompeuses de la ville.

L’Italie peut comprendre.

Publicité

Publicité

Depuis toujours, les huiles d'olive italiennes jouissent d'une réputation bien méritée, celle d'être les meilleures du monde. Le problème est qu'il n'y en a que très peu pour tout le monde. Les Italiens consomment plus que ce que le pays produit. Comment parviennent-ils à exporter chaque année un demi-million de tonnes vers des pays lointains ?

J'aime "Fabriqué en Californie », il y avait "« Produit d’Italie », l’argument de vente convaincant, suffisamment bon pour placer des huiles d’olive bénies (si ce n’est produites) en Italie dans tous les magasins et dans presque toutes les cuisines du monde.

Huiles d'Espagne, du Maroc, de Grèceet la Tunisie ont été magistralement mélangés et conditionnés dans des bouteilles et des boîtes portant des noms et des images de marques italiennes, et ils ont été déclarés Produits d'Italie. pont de l'huile d'olive qui était vraiment italienne n'a jamais quitté la Botte.

Les choses ont ensuite commencé à changer. L'Espagne s'est lassée de consacrer un tiers de son territoire à une production qui ne rapporte rien et a commencé à déployer son propre drapeau, à créer des marques et à ajouter de la valeur. Les agriculteurs italiens ont commencé à exprimer leur malaise face à des produits qui se disaient italiens alors qu'ils ne l'étaient pas.

Votre "Lancement de la campagne « Made in Italy » honte des entreprises ont cherché à tromper les consommateurs, et de nouvelles règles ont été rédigées pour forcer les embouteilleurs à être plus transparents sur l'origine des huiles en Europe et au-delà.

Et c’est ce qui se passe actuellement en Californie.

New législation, AB-535, en cours de débat, interdirait l'utilisation de "L’huile d’olive de Californie, » "« Olives de Californie » ou d’autres termes similaires dans les noms de marque et les emballages non produits à partir d’olives cultivées en Californie.

"« Cela fait suite à la dévaluation croissante de l'huile d'olive extra vierge de Californie par les produits de California Olive Ranch qui, de manière cynique et avec de fausses représentations, portent le nom de Californie sur leur étiquette pour donner aux consommateurs l'impression que l'huile d'olive provient de Californie », a déclaré Alan Hilburg, le fondateur de la California Coalition for Truth in Olive Oil Labeling, récemment formée. Olive Oil Times.

Mais le COR voit les choses différemment. "« Les étiquettes d'huile d'olive réglementées par l'AB-535 ne sont pas trompeuses lorsqu'elles identifient de manière visible la région d'origine de leur produit », a déclaré le nouveau PDG de l'entreprise, Michael Fox. Olive Oil Times. Mais si COR voulait vraiment être clair sur l'origine, pourquoi ne pas créer une marque distincte pour eux, comme sa ligne Lucini ?

Dans leurs Accord d'adhésion 2019/20, le California Olive Oil Council a annoncé une nouvelle règle : "Si l'utilisation de »Californie »dans toute expression telle que le nom de l'entreprise, le nom de la marque ou tout autre mot ou groupe de mots, ou des images qui identifient la Californie sur l'étiquette de toute huile vendue par le membre, puis 100 [pour cent] du fruit pour produire l'huile doit viennent uniquement de l'État de Californie. »

Cela a rendu COR inéligible à l'adhésion au groupe. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré qu'elle n'avait de toute façon pas l'intention de rejoindre le COOC.

C'est écrit sur le mur. Mais le vrai problème ici n'est pas que les gens ne peuvent pas savoir si une huile est fabriquée en Californie ou ailleurs en se basant sur l'étiquette. Le problème est qu'ils s'en soucient.

Le fait qu'une huile d'olive extra vierge soit fabriquée en Italie, en Californie, en Tunisie ou en Slovénie ne devrait pas être le facteur le plus important dans les décisions d'achat. Bien sûr, il est agréable de connaître l'origine sans jeu de mots ni tromperie, mais ce qui compte, c'est : est-ce que c'est bon ?

L’huile d’olive extra vierge de haute qualité est produite dans des dizaines de pays à travers le monde, et les producteurs d’excellence, où qu’ils se trouvent, méritent votre confiance.

Le problème est que les gens ne savent pas comment déterminer la qualité de manière indépendante, alors ils se fient à des informations cryptiques sur des étiquettes qui suivent peu de règles.

Fabriqué en Californie est une autre entrée dans une longue liste de termes marketing dénués de sens, comme Produit d'Italie et pressé à froid.

Dans un monde parfait, nous saurions tous à quel point l'huile d'olive extra vierge doit être bonne et le nationalisme n'aurait pas beaucoup d'influence sur nos décisions d'achat. En attendant, les choses se passeront ainsi.