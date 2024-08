Il est temps que l'huile d'olive grecque résout pour X

L'approche de Google aux idées nouvelles et à la pensée pionnière »Résoudre pour x'. L'idée générale est qu'un gros problème, quelle que soit sa nature, nécessite une solution radicale qui peut devenir réalisable en utilisant la technologie la plus avancée disponible. Comme le commente Astro Teller dans un Article de magazine filaire, "Google X Head on Moonshots: 10X plus facile que 10%, "penser à résoudre un problème mondial n'est pas seulement approprié pour les grandes entreprises et les organisations puissantes, mais tout le monde peut tenter sa chance s'il parvient à se taper la cervelle et à penser hors de l'ordinaire pour trouver la solution. Et, contrairement à la croyance populaire, essayer de s'améliorer de 10 fois au lieu de seulement 10 pour cent est généralement plus facile. Ce soi-disant »la pensée lunaire »est le contraire de la pensée incrémentale; au lieu de vous frayer lentement un chemin vers la solution, concentrez-vous sur les grandes choses et allez directement là-bas.

En ce qui concerne l'huile d'olive et compte tenu des circonstances particulières d'aujourd'hui, le parallélisme est évident: si les producteurs et producteurs d'huile d'olive en Grèce sont capables de surmonter situation défavorable, puis ils doivent poursuivre et maintenir une production qui rapportera un revenu suffisamment important pour les maintenir. Mais s'ils font tout dans le livre, alors la mission est trop difficile à accomplir. Cela signifie qu'ils doivent être flexibles et ouverts d'esprit, et qu'ils doivent regarder vers l'avenir pour trouver une solution globale à leur problème, quelle que soit leur taille et leur puissance dans l'industrie de l'huile d'olive. En d'autres termes, ils devraient faire une réflexion lunaire.

Les questions qui durent depuis des lustres et qui agitent l'industrie peuvent être mises sur une piste lunaire et devenir obsolètes. Par exemple, au lieu de rejeter le résidu liquide sortant des huileries, pratique qui oblige parfois les propriétaires d'huiliers à rendre des comptes aux autorités publiques en raison de la pollution, un chemin différent peut être emprunté pour le purifier et le transformer en eau propre à l'irrigation . La technologie existe, mais il est très coûteux pour un seul propriétaire de moulin d'acheter et d'utiliser l'équipement nécessaire, de sorte que les producteurs pourraient trouver une solution rentable, peut-être en créant une usine de traitement des déchets desservant de nombreuses huileries d'olive.

Chaque été, le débat se poursuit sur la question de savoir si les pesticides pour la mouche de l'olivier étaient efficaces ou non et si l'huile d'olive fraîche sera bonne ou non, car la mouche a un impact significatif sur sa qualité. Mais si les producteurs se concentrent sur le problème et essaient de ne pas améliorer un peu les choses, mais plutôt d'éliminer tout le problème, ils verront que la génétique pourrait bien être l'endroit ils n'ont pas cherché jusqu'ici pour trouver la réponse à leur problème. Cette approche doit être clarifiée au niveau européen, mais rappelez-vous qu'essayer de rendre les choses dix fois meilleures pourrait s'avérer plus facile que de viser seulement dix pour cent d'amélioration.

Les exportations d'huile d'olive grecque sont anémiques et le marché mondial est dominé par les huiles italiennes et espagnoles. Quelques tonnes supplémentaires d'huile d'olive vers l'Allemagne, la Russie ou la Chine sont bonnes pour l'entreprise exportatrice, mais elles ne sont pas si importantes par rapport à une tentative globale d'établir la qualité de l'huile d'olive grecque dans l'esprit des consommateurs et de la marquer dans le monde entier.

Les agriculteurs et les producteurs d'huile d'olive constituent une partie sensible de la caste agricole grecque et ils sont un rouage assez grand dans une roue beaucoup plus grande. En termes simples, ils sont trop importants pour échouer et incorporent une réflexion avancée ou "résoudre pour X »peut être tout ce qu'il faut pour survivre et même prospérer.