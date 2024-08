EVOO Research frappe un mur en Grèce

Je rapporte depuis plus d'un an maintenant la controverse concernant la mise en œuvre de Règlement d'étiquetage de l'UE 432/2012 en Grèce. Ce fut une tâche herculéenne de tenter de démêler ce nœud gordien de désinformation et d'obscurcissement scientifique.

Mon enquête s'est poursuivie et a dépassé les événements que j'avais rapportés dans les articles précédents. Je me suis retrouvé face à face avec les intérêts contradictoires, les interventions politiques, les jalousies professionnelles et les éventuelles fautes et fraudes scientifiques au sein de la communauté scientifique de l'UE.

Quand j'ai commencé ce voyage, j'ai supposé que les scientifiques étaient à la recherche de vérité et d'innovation. Au moins c'était mon expérience jusque-là. Dans la Grèce moderne, cependant, certains universitaires qui sont bien liés par des relations familiales ou par des affiliations politiques reçoivent un traitement préférentiel même lorsque leur travail est de mauvaise qualité ou même carrément frauduleux. Il y a beaucoup d'argent donné à un petit nombre d'universitaires bien connectés en Grèce. Récemment, il a été signalé que des millions d'euros de subventions de l'UE pour la recherche avaient été obtenus frauduleusement. Les noms des chercheurs impliqués n'ont pas été publiés.

Des rivalités académiques personnelles ont été révélées lorsqu'une lettre a été envoyée au précédent président du Parlement grec par trois éminents scientifiques; Dimitrios Boskou, Maria Tsimidou et Alexios-Leandros Skaltsounis le 18 juin 2014. Ils se sont opposés à la question posée l'année dernière au ministre de l'Agriculture Athanasios Tsaftaris par quelques parlementaires concernant le règlement 432/2012 sur l'étiquetage des allégations de santé de l'UE.

Voici un extrait:

"À notre grande surprise, nous avons découvert qu'un site international (oliveoiltimes.com) rapportait qu'un groupe d'élus grecs avait soumis une question au Parlement, qui est associée à l'analyse scientifique (RMN) pour détecter deux substances spécifiques (oléocanthal et oleacein) dans huile d'olive vierge et demande aux autorités compétentes - à savoir l'EFET (Hellenic National Food Safety) et le ministère du Développement agricole et de l'Alimentation - d'approuver une analyse scientifique (RMN) afin de montrer la supériorité de certaines huiles produites en Grèce. Nous pensons que de telles actions sont extrêmement malavisées, scientifiquement vagues, créant une grande confusion parmi les producteurs et de nombreuses questions sur leur motivation.

Ce qui a motivé ces trois scientifiques à rédiger une lettre remettant en question les motivations des élus a mis du temps à être compris. Cependant, ce qui a motivé les élus est plus évident.

La question posée par un groupe de parlementaires agissant au nom des oléiculteurs demandait des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles EFET a refusé de mettre en œuvre le règlement que Tsaftaris lui-même avait adopté avec tant d'enthousiasme auparavant. La RMN serait l'instrument parfait à utiliser à cette fin. Mais il fallait une décision politique et un soutien pour que la RMN soit plus accessible.

La communauté scientifique mondiale a adopté avec enthousiasme le Méthode RMN pour mesurer avec précision les composés phénoliques individuels, mais en Grèce, il a été ignoré. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de financement européen en jeu. L'UE a généreusement financé des scientifiques grecs pour trouver de nouvelles méthodes de mesure des composés phénoliques dans l'huile d'olive dans le but de mettre en œuvre le règlement d'étiquetage de l'UE 432/2012, mais la RMN a déjà été inventée sans aucun financement de recherche de l'UE.

L'allégation de santé suivante est autorisée sur les étiquettes: Polyphénols d'huile d'olive contribuent à la protection des lipides sanguins contre le stress oxydatif. L'allégation ne peut être utilisée que pour l'huile d'olive qui contient au moins 5 mg d'hydroxytyrosol et de ses dérivés (par exemple complexe d'oleuropéine et tyrosol) pour 20 g d'huile d'olive. Afin de soutenir l'allégation, des informations sont fournies au consommateur indiquant que l'effet bénéfique est obtenu avec un apport quotidien de 20 g d'huile d'olive.

Contrairement à l'allégation de santé susmentionnée autorisée par l'UE, les trois scientifiques qui ont écrit la lettre (Boskou, Tsimidou et Skaltsounis) ont affirmé qu'il n'était pas possible de quantifier les avantages pour la santé des différents composés phénoliques de l'huile d'olive:

"La question soulevée au Parlement grec est scientifiquement complexe et quelle est la méthode d’analyse la plus efficace, la plus fiable et la plus économique, ou quelles substances doivent être identifiées, est une question à laquelle la communauté scientifique devrait répondre plutôt que des députés. L'huile d'olive est très riche en composants bioactifs, une classe qui sont des biophénols chimiquement apparentés avec l'hydroxytyrosol et le tyrosol et il n'est pas possible de quantifier la contribution de chaque composé individuel dans l'effet bénéfique global sur la santé.

Mais l'UE avait déjà quantifié les avantages pour la santé de l'hydroxytyrosol et de ses dérivés présents dans l'huile d'olive. C'était la base de l'allégation de santé autorisée sur l'étiquette des EVOO à haute teneur en polyphénols admissibles. En fait, Tsaftaris a été interrogé parce qu'il avait autorité sur EFET au milieu de plaintes selon lesquelles EFET ne permettait pas la mise en œuvre du règlement de l'UE sur les allégations de santé.

Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que les trois scientifiques qui ont signé cette lettre de protestation sont très respectés dans le domaine de la recherche sur l'huile d'olive. Cela m'a rendu très curieux. J'ai donc examiné leurs relations entrelacées. Tsaftaris était également professeur à l'Université Aristotélicienne de Thessalonique, où Boskou et Tsimidou ont leur siège. Auraient-ils pu inciter l'EFET à faire volte-face dans la mise en œuvre du règlement?

J'ai été surpris de voir le nom de Skaltsounis sur la lettre. Skaltsounis est le chef du département de pharmacognosie de l'Université d'Athènes où Prokopios Magiatis a découvert la méthode RMN de mesure précise des individus composés phénoliques dans l'huile d'olive. Pourquoi ne voudrait-il pas que la RMN soit utilisée pour mesurer l'hydroxytyrosol et ses dérivés dans l'huile d'olive afin de se conformer au règlement? Et pourquoi ces trois scientifiques ont-ils impliqué le président du Parlement grec, qui n'a ni autorité ni connaissances sur ces questions? Pensaient-ils avoir autant de pouvoir politique?

Mon enquête a révélé un certain nombre d'irrégularités et de rivalités vicieuses cachées derrière cette lettre particulière. Mais d'abord un récapitulatif des événements qui y ont conduit et quelques informations supplémentaires.

Après la question initiale, Tsaftaris a consulté EFET et la réponse a été: "l'oléocanthal et l'oleaceine ne peuvent pas être mesurés et inclus afin de bénéficier de l'allégation santé car ils ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le règlement. » Après avoir entendu ce que je pensais être une décision malavisée et non scientifique, j'ai immédiatement appelé et écrit une lettre à l'UE et lui ai demandé des éclaircissements sur les dérivés spécifiques de l'hydroxytyrosol à mesurer pour pouvoir prétendre à l'allégation de santé. J'ai également écrit à EFET pour expliquer le règlement et plaider en faveur de l'inclusion de l'oléocanthal et de l'oleacein. Le règlement faisait référence aux dérivés de l'hydroxytyrosol tels que le tyrosol, etc. Un chimiste connaissant chimie de l'huile d'olive sauraient à quels autres dérivés ils faisaient référence. Même s'ils ne le savaient pas, tout ce qu'ils avaient à faire était de le rechercher sur Google comme moi.

Par conséquent, l'EFET a annulé sa décision et a confirmé qu'en effet l'oléocanthal et l'oleaceine devaient être mesurés pour pouvoir bénéficier de l'allégation de santé. En entendant cela, j'ai immédiatement envoyé une lettre à l'UE les informant que l'EFET avait accepté l'oléocanthal et l'oleacein et que leur avis n'était donc plus nécessaire. J'ai également ajouté: "Je crois comprendre que l'EFET, en tant qu'autorité en matière de qualité et de sécurité alimentaire en Grèce, est compétente pour interpréter la manière dont les réglementations de l'UE doivent être mises en œuvre. » Je leur ai demandé de confirmer ce fait.

L'ironie de cette situation est qu'un journaliste armé d'une passion pour la lecture de documents de recherche et de mémoires juridiques sans chimie formelle ni arrière-plan juridique, devrait expliquer la chimie derrière les réglementations européennes et le statut juridique de l'EFET par rapport à l'UE. Peu de temps après avoir publié la décision positive, EFET a de nouveau fait volte-face et a demandé à l'UE des éclaircissements sur l'inclusion de l'oléocanthal.

Ce fut une tournure dévastatrice des événements pour Huile d'olive grecque, qui contient plus d'oléocanthal que d'oleacein. Une décision favorable de l'EFET aurait été une évolution très positive pour une industrie qui avait cruellement besoin de bonnes nouvelles.

Entre-temps, j'ai dû renvoyer ma lettre à l'UE à plusieurs reprises car ils réorganisaient leurs bureaux et services. L'UE a finalement répondu à ma question après un an de retard et m'a informé qu'effectivement, les agences nationales de sécurité alimentaire des pays membres de l'UE ont pleine autorité pour interpréter et mettre en œuvre les réglementations de l'UE. Le seul moment où l'UE est impliquée lorsqu'il y a une plainte, auquel cas ils essaient de jouer un rôle de médiateur, mais la décision finale est déterminée par la cour de justice de l'UE.

Après avoir reçu l'e-mail, j'ai répondu et demandé s'il y avait une plainte déposée contre EFET par un autre pays ou individu. Ils m'ont fourni un lien où toutes les plaintes sont enregistrées. J'ai vérifié qu'aucune plainte n'avait été déposée contre EFET à ce sujet ou sur tout autre problème en fait.

Cela m'a conduit à la conclusion évidente que la plainte qui a amené EFET à changer d'avis provenait à plusieurs reprises de l'intérieur de la Grèce. Mais qui était responsable d'empêcher la mise en œuvre d'un règlement qui aurait un effet aussi positif sur l'huile d'olive grecque?

J'ai décidé de rencontrer et d'interroger les auteurs de la lettre, à commencer par M. Skaltsounis car il était à Athènes et j'avais écrit à Boskou et Tsimidou auparavant et mes e-mails sont restés sans réponse et les appels téléphoniques n'ont pas été retournés. Tsimidou travaillait également sur une nouvelle méthode pour mesurer les composés phénoliques dans l'huile d'olive et avait ignoré à plusieurs reprises la méthode RMN.

Skaltsounis a volontiers accepté une entrevue. En tant que chef du département de pharmacognocyte de l'Université d'Athènes, Skaltsounis était dans le même département où Magiatis et Melliou ont mené leurs recherches. J'ai rencontré Skaltsounis dans son laboratoire de l'université.

Skaltsounis avait récemment publié un article dans lequel il annonçait la découverte d'une nouvelle méthode CE (électrophorèse capillaire) pour mesurer l'oléocanthal et l'oleaceine. Skaltsounis a affirmé que cette nouvelle méthode avait été vérifiée par HPLC et il a cité l'article de Magiatis sur la RMN comme preuve de sa validité. Je lui ai demandé si Magiatis ou Melliou avait vérifié sa méthode par RMN. "Ils ne savent pas ce qu'ils font », a-t-il déclaré avec insistance.

Ne voulant pas transformer cette interview en débat, je lui ai permis de continuer. Je voulais savoir ce qui se cachait derrière ses attaques contre deux scientifiques qui travaillent dans son propre département. J'ai déjà vu des rivalités scientifiques mais celle-ci était personnelle.

Skaltsounis m'a généreusement fait visiter son laboratoire et tous ses travaux de recherche en cours. Il a joyeusement posé pour des photos tout en prétendant ne pas chercher de publicité comme certains "d'autres. »Une référence évidente à la publicité que Magiatis et Melliou ont reçu à l'échelle internationale pour leur travail avec RMN quantitative.

Voici un extrait de son document de recherche:

"Au meilleur de nos connaissances, nous décrivons ici la première méthode CE validée adaptée à la détermination quantitative simultanée de l'oléocanthal et de l'oleaceine dans l'huile d'olive. Jusqu'à présent, un seul test a été rapporté remplissant ces critères (Karkoula, Magiatis et al., 2012). Comparé à ce dernier, qui utilisait la RMN quantitative, le test CE est beaucoup plus simple et économique, mais les résultats quantitatifs sont comparables et également reproductibles… D'autres approches plus conventionnelles comme HPLC nécessitent un temps d'analyse plus long (40 contre 15 min) et facilitent la détermination d'oléocanthal uniquement (Impellizzeri & Lin, 2006). »

Il y a un doute sur la précision et la reproductibilité des résultats, car ils utilisent HPLC comme l'une de leurs méthodes de validation. La HPLC a déjà été réfutée par Magiatis dans une étude de la méthode HPLC et l'a publiée dans une revue à comité de lecture. En termes simples, l'oléocanthal et l'oleaceine réagissent avec le méthanol ou / et l'eau utilisés en HPLC, provoquant des mesures inexactes. Pour que la méthode Skaltsounis CE fonctionne, l'oléocanthal pur et l'oleaceine sont nécessaires comme étalons de référence.

"Nous essayons de produire de l'oléocanthal pur et de l'oleacein ici dans notre laboratoire. Nous prévoyons de les faire être les premières formes pures d'oléocanthal et d'oleacein validées et acceptées », m'a dit Skaltsounis.

"Alors vous serez alors le fournisseur d'oléocanthal et d'oleacein pour tous les tests qui seraient menés par cette nouvelle méthode? » J'ai demandé. "Oui bien sûr », a-t-il dit. "Nous avons un autre laboratoire dans la périphérie d'Athènes où nous menons également nos travaux en coopération avec l'Université », a-t-il ajouté.

"Donc, avec votre méthode CE, seriez-vous en mesure de mesurer l'oléocanthal et l'oleaceine afin de justifier la réglementation européenne? » J'ai demandé. "Eh bien, nous ne savons pas lesquels mesurer car ils changent avec le temps », a-t-il expliqué.

Il m'a montré un graphique illustrant comment l'oléocanthal et l'oleacein reviennent à leur hydroxytyrosol et tyrosol d'origine. "Cela prouve simplement que l'oléocanthal et l'oleaceine sont des dérivés de l'hydroxytyrosol et du tyrosol. » Ai-je remarqué. Mais Skaltsounis secoua la tête.

Il est devenu évident pour ce journaliste pourquoi Skaltsounis ne voulait pas que ce règlement soit mis en œuvre en utilisant la méthode de mesure RMN.

La Grèce est au milieu d'une fuite des cerveaux qui oblige les scientifiques les plus brillants et les plus talentueux à chercher du travail à l'étranger. Mais ça empire. La Grèce semble également souffrir d'un drain de propriété intellectuelle.

La communauté scientifique grecque continue d'innover et d'inventer de nouvelles méthodes et des idées et découvertes brevetables. Mais que leur arrive-t-il? Où vont-ils? Qui obtient le crédit et qui en bénéficie?

J'ai appris d'un autre professeur que Magiatis avait déposé une plainte officielle auprès de l'Université d'Athènes au sujet d'un brevet que Skaltsounis avait enregistré au bureau des brevets américain en collaboration avec le centre de recherche sur le cancer de City of Hope en Californie. Magiatis prétend qu'il était l'un des inventeurs, mais il n'a pas été crédité et l'Université d'Athènes non plus. J'ai interrogé Magiatis à ce sujet et il a confirmé qu'il avait effectivement déposé la plainte.

La plainte déposée contre Skaltsounis concernant les droits de brevet de Magiatis et de l'Université d'Athènes se trouve toujours dans un bureau quelque part. Deux doyens successifs de l'Université n'ont pris aucune mesure pour enquêter sur la plainte pour faute scientifique contre Skaltsounis déposée il y a plus d'un an. Il reste sans réponse et sans enquête comme tant d'autres choses en Grèce.

Il convient de noter que le frère de Skaltsounis est juge à la Cour suprême en Grèce. Il a été suggéré que c'est peut-être la raison de l'inaction. Les autorités ne sont peut-être pas désireuses d'enquêter sur d'éventuelles fautes à l'encontre du frère d'un juge de la Cour suprême.

J'ai envoyé une copie de cet article à Boskou, Tsimidou et Skaltsounis mais je n'ai reçu aucune réponse ni aucun commentaire.

Le fait est que la RMN ne mesure pas seulement l'oléocanthal et l'oleaceine, mais un certain nombre d'autres composés phénoliques en un seul passage et en 3 minutes. Il n'y a pas de flux de revenus en cours de la méthode RMN pour les scientifiques qui l'ont découverte. Il y a une surabondance d'équipements de RMN inutilisés ou dans les universités et les laboratoires de recherche du monde entier. Ne serait-il pas préférable de les utiliser au lieu d'essayer de développer une autre méthode qui ne mesure que deux composés phénoliques et nécessite l'achat d'oléocanthal pur et d'oleacein?

Le CIO est sur le point de décider de la méthode qu'il devrait officiellement accepter pour la mesure précise des composés phénoliques individuels dans l'huile d'olive. La réponse est évidente.