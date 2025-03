World Olive Oil Competition Mises à jour en direct 2025

Post-it⚲

Les premiers résultats de l'année 2025 dévoilés

4 mars 13:34 UTC

Le personnel de l'OOT rapporte de New York

De Jaén à Hunan, les agriculteurs, les meuniers et les embouteilleurs attendent avec impatience de savoir si leur huile d'olive extra vierge a été récompensée lors du concours 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Les résultats du plus grand et plus prestigieux concours mondial de qualité de l'huile d'olive ont déjà commencé à être publiés. Vingt-deux huiles d'Albanie, de Croatie, d'Italie et des États-Unis ont été récompensées le premier jour.

La date limite de soumission étant prolongée jusqu'au 15 marsth, les producteurs de 25 pays de l'hémisphère nord ont déjà envoyé leurs huiles d'olive extra vierges pour être analysées par l' NYIOOC Équipe.

Afin de donner aux producteurs le plus de temps possible pour profiter de leurs réalisations, les résultats primés sont publiés tout au long de la période de jugement au fur et à mesure de leur vérification (au lieu d'attendre que le dernier échantillon soit jugé avant de les publier en masse).

Les résultats en direct de l'hémisphère nord commenceront en mars jusqu'à ce que tous les gagnants soient révélés.

Maintenant dans sa treizième édition, le NYIOOC est le concours de qualité d'huile d'olive le plus important au monde avec des candidatures provenant de dizaines de pays en lice pour les prix les plus convoités de l'industrie. Les résultats annuels sont diffusés via principaux médias dans le monde entier, dans le Guide officiel des meilleures huiles d'olive du monde et de la Olive Oil Times Classement mondial.