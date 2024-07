Pourquoi l'huile d'olive extra vierge est liée à un risque moindre de démence et à une meilleure santé cérébrale

La démence accompagne la vieillesse depuis l’Antiquité, mais la reconnaissance des mécanismes responsables commence seulement à émerger.

Nommé d'après le psychiatre allemand Alois Alzheimer, La maladie d'Alzheimer On estime qu'elle est à l'origine de 60 à 80 pour cent des cas de démence dans le monde et qu'elle est inévitablement mortelle.

Marquée par un déclin cognitif et des pertes de mémoire, la maladie touche dix pour cent des personnes de plus de 65 ans et 40 pour cent de celles de plus de 80 ans.

Alors que les décès dus à des maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques ont diminué depuis 2001, les taux de mortalité par démence, standardisés selon l'âge, ont augmenté au cours de la même période.

Il y a actuellement plus de 55 millions de cas de maladie d'Alzheimer dans le monde, et ce chiffre devrait augmenter. triple par 2050 à mesure que la population et l’espérance de vie augmentent.

Bien que de nombreux traitements expérimentaux contre la maladie soient en cours de développement, la plupart des recherches sont axées sur la prévention.

De nombreuses études ont démontré que la consommation huile d'olive extra vierge est lié à fonction cognitive améliorée et un risque réduit de démence.

Dans une étude de cohorte récemment publiée portant sur 92,383 28 adultes américains observés sur 28 ans, la consommation de plus de sept grammes d'huile d'olive par jour était associée à un risque de décès lié à la démence - % inférieur à celui de ne jamais ou rarement consommer d'huile d'olive.

Contrairement à ceux de nombreuses études antérieures, ces résultats se sont avérés indépendants de la qualité générale du régime alimentaire.

Les polyphénols perturbent l'accumulation de plaque dentaire et atténuent l'inflammation

Polyphénols sont un groupe de composés naturels présents dans les plantes, dont les olives, connus pour leurs propriétés antioxydantes.

Ils présentent divers avantages pour la santé, notamment une protection potentielle contre les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives.

L'huile d'olive extra vierge est réputée pour sa riche teneur en polyphénols, qui fournissent l'essentiel de ses propriétés. avantages pour la santé et contribue à son saveur unique et l'arôme.

L'huile d'olive extra vierge contient 25 polyphénols, dont oléocanthal, l'oléacéine, oleuropéine et hydroxytyrosol.

Parmi ceux-ci, l'oléocanthal et l'oleuropéine sont les plus fortement associés à la prévention et à l'atténuation des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Actuel un article suggère que cela se produit de plusieurs manières.

L'oleuropéine aglycone (un composé d'oleuropéine) peut induire l'autophagie, un processus naturel qui élimine les amas de protéines et les organites endommagés (composants cellulaires) et les empêche de s'accumuler. Deux protéines en particulier sont associées à ce type d'accumulation dans des formes de démence, comme la maladie d'Alzheimer.

La protéine précurseur amyloïde bêta est impliquée dans diverses fonctions biologiques, de la formation et de la réparation des synapses à la régulation hormonale. Il forme également de la bêta-amyloïde, qui est toxique pour les neurones.

La bêta-amyloïde s’accumule facilement, formant de petits amas appelés oligomères et finissant par s’accumuler en plaques amyloïdes volumineuses.

Ces accumulations sont dangereuses pour plusieurs raisons. Ils peuvent déclencher une inflammation par une réponse immunitaire et peuvent également induire la production de protéine tau anormale.

La protéine Tau est essentielle au maintien de la structure correcte des neurones. Cependant, lorsque les molécules de la protéine tau sont endommagées, elles peuvent se détacher et former des amas appelés enchevêtrements neurofibrillaires. Lorsque cela se produit, la mort des neurones s’ensuit, perturbant la transmission des messages dans le cerveau.

Un déficit en autophagie a été découvert chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, tout comme des niveaux élevés d'oligomères et de plaques amyloïdes et des enchevêtrements neurofibrillaires.

Par conséquent, la capacité de l’oleuropéine à induire ce processus constitue potentiellement un mécanisme important par lequel l’huile d’olive extra vierge peut protéger contre la neurodégénérescence.

La plaque amyloïde est également présente dans le cerveau des personnes âgées qui ne développent pas la maladie d'Alzheimer, ce qui implique que plusieurs facteurs sont en jeu.

La neuroinflammation, l’activation des cellules gliales, telles que les microglies et les astrocytes, qui maintiennent les neurones en place et contribuent à leur fonctionnement normal, est un candidat sérieux.

L'activation de ces cellules provoque la production de facteurs inflammatoires tels que des cytokines et des chimiokines, qui ont été observées autour des plaques et des neurones altérés dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

Les composés phénoliques présents dans l'huile d'olive extra vierge, tels que l'hydroxytyrosol et l'oleuropéine, ont démontré leur capacité à empêcher la translocation du facteur nucléaire kappa B (NFkB) dans le noyau, entraînant une diminution de la production d'agents pro-inflammatoires et freinant ainsi la neuroinflammation provoquée par microglie.

De plus, il a été observé que ces composés améliorent la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires tout en supprimant la production de cytokines pro-inflammatoires, présentant ainsi une approche multiforme pour lutter contre la neuroinflammation.

Les AGMI liés à une meilleure santé cérébralevia le système cardiovasculaire

En plus de sa forte teneur en polyphénols, l'huile d'olive est riche en acides gras monoinsaturés (MUFA).

Le plus célèbre Étude de sept pays découvert que différentes graisses pouvaient avoir des effets très différents sur la santé. L’étude a révélé que les habitants de Grèce et d’autres régions de la Méditerranée connaissaient un faible taux de maladies cardiaques malgré un régime alimentaire riche en graisses.

Les chercheurs ont conclu que cela était dû au fait que les principales graisses de leur alimentation n’étaient pas les graisses animales saturées courantes dans les pays où les taux de maladies cardiaques sont plus élevés, mais les graisses monoinsaturées de l’huile d’olive.

Forte évidence existe un lien maladie cardiovasculaire et la maladie d'Alzheimer, donc la réduction de la première maladie est l'une des nombreuses stratégies considérées comme essentielles à la prévention.

Le plus remplacement des graisses saturées avec des acides gras monoinsaturés tels que l'acide oléique a fait ses preuves dans ce domaine. L'acide oléique est le principal composant de l'huile d'olive, constituant 70 à 80 pour cent.

En plus d’aider à réguler la fonction immunitaire, des recherches ont montré que lorsqu’elles sont utilisées pour remplacer les graisses saturées alimentaires, les graisses monoinsaturées réduisent les risques de maladies cardiovasculaires en diminuant les taux de lipides sanguins comme le cholestérol.

Il a également été démontré que l'augmentation et la diminution de cette dernière dans le sérum sanguin humain améliorent le rapport HDL (lipoprotéine de haute densité) sur LDL (lipoprotéine de basse densité).

La détérioration de la barrière hémato-encéphalique peut notamment contribuer de manière importante au développement de la démence. Cette barrière fait référence aux propriétés spécialisées du système vasculaire du système nerveux central qui contrôlent l'échange d'ions, de molécules et de cellules entre le sang et le cerveau.

Lorsqu’elle devient dysfonctionnelle, la barrière hémato-encéphalique peut laisser pénétrer des molécules toxiques dans le cerveau et nuire à l’élimination de substances toxiques telles que la bêta-amyloïde et les protéines tau anormales.

Cela peut entraîner une augmentation de la neuroinflammation et des dommages oxydatifs, qui ont également été associés à la maladie d'Alzheimer.

Recherche a constaté que la consommation régulière d'huile d'olive extra vierge réduit la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique dans l'hippocampe et ses environs, contribuant ainsi à rétablir une fonction normale.

EVOO et le régime méditerranéen

De nombreuses études ont conclu que le respect des La diète méditerranéenne correspond à un risque réduit de démence, notamment de maladie d'Alzheimer.

Une étude de cohorte de 2023 de la Biobank du Royaume-Uni a révélé que plus l'adhésion d'un individu est élevée, plus réduire leur risque de développer une démence. Étonnamment, cela s’est avéré vrai quelle que soit la prédisposition génétique.

Une étude américaine distincte de 2023 a révélé que les niveaux de cinq micronutriments courants dans le régime méditerranéen étaient significativement plus faibles dans le cerveau de ceux qui sont morts avec la maladie d'Alzheimer que chez ceux qui sont morts sans la maladie.

L’étude a analysé le cerveau de 31 donneurs dont l’âge moyen au décès était de 75 ans et a révélé que les cerveaux des personnes atteintes de la maladie présentaient environ la moitié des niveaux de lycopène, de rétinol, de lutéine, de zéaxanthine et de vitamine E.

Bien que l’organisme n’ait besoin de ces substances qu’en petites quantités, elles sont essentielles au maintien de nombreux systèmes corporels, tels que le système immunitaire, les yeux et la peau.

Les pays méditerranéens font historiquement partie des pays les plus sains dans le monde, où l’on enregistre des taux relativement faibles de maladies cardiovasculaires et de cancer, ainsi qu’une espérance de vie plus longue.

Sur le plan purement alimentaire, le régime méditerranéen repose sur la consommation quotidienne de fruits, légumes, légumineuses, noix, céréales complètes et un peu de produits laitiers, l'huile d'olive extra vierge étant la principale source de graisse.

La Fondation du régime méditerranéen basée en Espagne, l'une des organisations les plus influentes dédiées à la recherche et à la promotion du régime méditerranéen, définit le régime comme un mode de vie. De l'avis de la fondation, le mode de vie et les valeurs forment une partie vitale qui ne peut être séparée du tout.

Cela se reflète dans sa pyramide alimentaire méditerranéenne. Contrairement aux pyramides alimentaires plus familières, la base est construite à partir d’une combinaison d’exercice, de repos, de socialisation et de cuisine sur le plan physique et d’un engagement en faveur de choix alimentaires durables, locaux, saisonniers et respectueux de l’environnement sur le plan de la valeur.

Même si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment le régime méditerranéen aide l’organisme à éviter et à combattre de nombreuses maladies, ses bienfaits pour la santé humaine sont déjà fermement établis.