Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde.

Les maladies cardiovasculaires englobent une gamme d’affections affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Les maladies coronariennes, les cardiopathies rhumatismales et les maladies cérébrovasculaires sont les plus répandues.

Le Département de la Santé de l'État de New York a récemment rapporté qu'environ 695,000 32 Américains meurent chaque année d'une maladie cardiaque, ce qui représente un décès sur cinq dans le pays. À l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé estime que les maladies cardiovasculaires sont responsables de - pour cent de tous les décès.

Bien que les maladies cardiovasculaires soient déclenchées par divers facteurs, notamment la génétique, la pollution et le mode de vie, elles déclenchent des maladies cardiovasculaires. De plus en plus de recherches établissent un lien entre la consommation quotidienne de huile d'olive extra vierge, la catégorie d'huile d'olive de la plus haute qualité, pour réduire considérablement le risque de développer des maladies cardiovasculaires.

Les preuves de l'impact décisif de l'huile d'olive

Un essai à grande échelle mené sur des milliers de personnes en Espagne dans les années 2010 a démontré que le respect des règles La diète méditerranéenne et la consommation quotidienne d'huile d'olive réduit considérablement les événements cardiovasculaires chez les patients à risque par rapport à un régime générique faible en gras.

L'étude PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), publiée dans le New England Journal of Medicine, a jeté les bases de recherches ultérieures dans le monde entier.

Le plus Étude de sept pays, menée depuis les années 1950 aux États-Unis, en Finlande, aux Pays-Bas, en Italie, en Grèce, en Yougoslavie et au Japon, a également confirmé le Rôle critique de l'huile d'olive et du régime méditerranéen dans la réduction des maladies cardiovasculaires.

Cette étude épidémiologique approfondie a porté sur 12,000 - hommes d'âge moyen, révélant que la consommation quotidienne de graisses insaturées, comme l'huile d'olive, et l'adhésion au régime méditerranéen réduisaient considérablement les risques de maladies cardiaques.

Ces études ont confirmé l’impact significatif du comportement alimentaire sur les taux de cholestérol et d’autres conditions liées au développement de maladies cardiovasculaires.

À la suite de ces études, des centaines de publications scientifiques ont exploré le rôle unique de l’huile d’olive sur la santé humaine au cours des dernières décennies.

Les effets bénéfiques de l'huile d'olive sont principalement attribués à sa teneur élevée en graisses monoinsaturéesL’ polyphénols trouvé dans la plus haute qualité d'huile d'olive, l'huile d'olive extra vierge, améliore encore ces avantages pour la santé.

Le rôle des acides gras monoinsaturés (AGMI)

L'acide oléique, un acide gras monoinsaturé (AGMI), est un composant essentiel de l'huile d'olive et on lui attribue de nombreux avantages importants pour la santé associés à sa consommation.

"Il est important de noter que l'huile d'olive extra vierge contient 60 à 83 pour cent d'AGMI », a déclaré Bruno Tuttolomondo, professeur titulaire de médecine interne à l'Université de Palerme et directeur de l'unité de médecine interne pour les accidents vasculaires cérébraux à l'hôpital Policlinico de Palerme.

"La composition restante comprend de faibles pourcentages d’acides gras saturés, tels que l’acide palmitique et l’acide stéarique », a-t-il ajouté. "Avec les graisses polyinsaturées, les graisses monoinsaturées sont considérées »bonnes graisses.'»

Tuttolomondo a déclaré que les recherches indiquent qu'un pourcentage élevé d'AGMI jouent un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiovasculaires.

"En effet, les AGMI influencent les taux de cholestérol et de LDL, réduisent l’oxydation des LDL et affectent la composition des plaques d’athérosclérose, exerçant ainsi un rôle cardioprotecteur », a-t-il déclaré.

LDL signifie une combinaison de faible densité de graisses et de protéines. C'est un type de cholestérol qui peut s'accumuler dans le sang et former des plaques dans les artères, entraînant athérosclérose.

"Les AGMI ne sont pas les seuls composants importants de l'huile d'olive extra vierge, mais ils sont les plus abondants », a déclaré Tuttolomondo. "Cela seul qualifie l'huile d'olive extra vierge comme l'un des »bonnes graisses.'»

Les polyphénols sont essentiels à la réduction du risque de maladies cardiovasculaires

Les polyphénols constituent un groupe diversifié de centaines de substances présentes dans de nombreux aliments.

L'huile d'olive extra vierge contient des dizaines de ces polyphénols, rares et particulièrement précieux en raison de leur haute biodisponibilité.

Cela signifie qu’une fois consommés, ils atteignent les zones du corps où ils peuvent exercer leurs effets, notamment de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

"Les polyphénols jouent certainement un rôle dans la santé cardiovasculaire et font l’objet d’importantes recherches en raison de leurs actions cardioprotectrices », a déclaré Tuttolomondo.

L'un des polyphénols les plus étudiés pour le cholestérol et les maladies cardiovasculaires est oleuropéine.

"De nombreux chercheurs, dont l'équipe de [Francesco] Violi à l'Université La Sapienza de Rome, sont enquêter sur l'oleuropéine", a déclaré Tuttolomondo. "Ils ont découvert que l’oleuropéine aide à stabiliser les plaques lipidiques et à réduire l’oxydation des LDL.

"Ils ont également découvert qu’il module l’impact du diabète sur la santé vasculaire et cardiovasculaire », a-t-il ajouté.

EVOO pourrait améliorer la prévention du diabète

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 422 millions de personnes ont Diabète à l'échelle mondiale. Des recherches ont montré que l'huile d'olive extra vierge et le respect du régime méditerranéen peuvent réduire considérablement le risque de développer la maladie.

Le diabète est lié aux maladies cardiovasculaires car il peut entraîner un excès de sucre dans le sang, ce qui peut endommager les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur. Ces dommages peuvent réduire l’apport d’oxygène et de nutriments au cœur, augmentant ainsi considérablement le risque de maladie cardiaque.

"Pendant un certain temps, l'impact de l'huile d'olive extra vierge sur le diabète a été évalué indirectement », a déclaré Tuttolomondo. "Dans de nombreuses études, y compris celles menées par mon groupe de recherche, nous avons analysé l'adhésion au régime méditerranéen, qui considère l'huile d'olive extra vierge comme la graisse principale. Il est bien connu que l’adhésion au régime méditerranéen entraîne une diminution de l’incidence du diabète.

Plus loin un article s’est appuyé sur ces résultats. "Nous savons désormais que l'huile d'olive extra vierge et les phénols tels que l'oleuropéine ont des effets similaires à ceux de certains composés utilisés dans les traitements du diabète, car ils augmenter la sensibilité à l'insuline", a déclaré Tuttolomondo.

"Nous disposons désormais de preuves solides du rôle préventif et de la régulation des niveaux glycémiques par la consommation quotidienne et régulière d'huile d'olive extra vierge, en particulier lorsqu'elle est consommée pendant de nombreuses années », a-t-il ajouté.

"Bien que vous ne puissiez pas espérer réduire votre glycémie en mangeant simplement une salade avec de l’huile d’olive extra vierge, la consommation quotidienne, familiale et traditionnelle d’huile d’olive extra vierge s’est avérée efficace pour réduire la prévalence du diabète », a-t-il noté.

L'huile d'olive est le choix de matières grasses le plus sain et le plus savoureux

"L’une des qualités uniques de l’huile d’olive extra vierge est sa saveur. En plus de ses nombreux bienfaits pour la santé, il offre également un goût exquis », a déclaré Tuttolomondo. "Aucune autre graisse de cuisson n'associe des propriétés organoleptiques favorables à des nutriments bénéfiques comme l'huile d'olive extra vierge. C’est un petit miracle, alliant santé et goût.

Cependant, il a souligné que d’autres graisses peuvent également être bénéfiques pour la santé humaine.

"Pensez aux gras polyinsaturés comme les oméga-3 et les oméga-6, qui jouent un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Pourtant, aucun d’entre eux ne se compare à l’huile d’olive extra vierge utilisée quotidiennement », a déclaré Tuttolomondo. "L'huile d'olive extra vierge est la pièce maîtresse de chaque déjeuner et dîner pour ceux qui suivent le régime méditerranéen.

"Quand on parle d’oméga‑3 et d’oméga‑6, on pense aux graisses de poisson bleu ou aux extraits d’amandes. Même si certaines personnes mangent cinq amandes au déjeuner, il n'est pas pratique de baser leur régime alimentaire sur des amandes », a-t-il ajouté.

Les graisses saines comme les graines de citrouille ou l’huile de lin ont des profils bénéfiques mais n’offrent pas les mêmes propriétés organoleptiques que l’huile d’olive extra vierge.

"Ce sont des graisses bénéfiques, mais pensez à l’huile de lin ; il n’a aucune saveur, donc il ne peut pas motiver les gens par le goût », a déclaré Tuttolomondo. "Selon moi, il faut inciter les gens à la prévention en faisant appel à leur sens du goût.»

Parallèlement, l’huile d’avocat a fait l’objet de plusieurs études. "Du point de vue de l'appétence, il est pratiquement sans saveur », a déclaré Tuttolomondo. "Il contient une quantité importante de graisses polyinsaturées, mais je ne pense pas qu'il existe suffisamment d'études sur sa teneur en polyphénoliques.

Quelle quantité d’EVOO faut-il consommer ?

L'huile d'olive extra vierge doit être consommée quotidiennement pour profiter de ses bienfaits pour la santé.

Cependant, toutes les huiles d’olive extra vierge ne sont pas identiques. Bien que l'oleuropéine et d'autres polyphénols puissent être considérablement bénéfiques pour la santé humaine, la quantité et le type de phénols varient selon les huiles d'olive extra vierge.

"La teneur en polyphénols dépend de facteurs tels que le cultivar, la zone de culture, les méthodes de transformation et la température extérieure », a déclaré Tuttolomondo. "Il existe un seuil de teneur en polyphénols qui caractérise une huile d'olive extra vierge de haute qualité.

"Les polyphénols sont l'un des critères d'évaluation de l'huile d'olive extra vierge », a-t-il ajouté. Pour avoir un effet significatif, il ne doit pas contenir moins de 250 à 350 milligrammes par kilogramme.

"On a émis l’hypothèse que des niveaux plus élevés de polyphénols correspondent à des effets cardioprotecteurs plus importants », a poursuivi Tuttolomondo. "Cependant, nous devons toujours garder à l'esprit le rôle clé joué par les AGMI, qui constituent le fondement de toutes les huiles d'olive extra vierges.

Bien qu'une consommation excessive d'huile d'olive puisse entraîner un apport calorique excessif, les chercheurs ont travaillé pour définir les doses quotidiennes recommandées d'huile d'olive extra vierge.

"De nombreuses études indiquent que 20 grammes d’huile d’olive extra vierge peuvent optimiser les bienfaits du régime méditerranéen », a déclaré Tuttolomondo. "Cela équivaut à environ une cuillère à soupe et demie.

"Cependant, des études d’intervention ont évalué jusqu’à quatre cuillères à soupe par jour pour les effets cardiovasculaires », a-t-il ajouté. "Compte tenu de la régulation du poids et de l’apport calorique global, je dirais que plus nous consommons d’EVOO, mieux c’est.