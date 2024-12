Robert F. Kennedy, Jr., descendant de l'une des familles politiques les plus connues des États-Unis, a été choisi par le président élu Donald J. Trump pour diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Si sa nomination est confirmée par un Sénat à majorité républicaine, Kennedy aurait une autorité étendue sur la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui réglemente environ 80 % de l'approvisionnement alimentaire du pays.

Bien qu'il soit largement connu pour ses opinions anti-vaccinales, Kennedy est également un critique éminent et virulent des huiles de graines, ramenant au grand public un débat de longue date sur leurs impacts sur la santé.

Dans un mois d'août entretien avec Fox News, Kennedy a appelé les huiles de graines "l’un des ingrédients les plus malsains » trouvés dans les aliments et a déclaré qu’ils sont "l’une des pires choses que vous puissiez manger » car elles sont associées à "inflammation généralisée du corps.

Kennedy recommande plutôt de remplacer les huiles de graines par du suif de bœuf, fabriqué à partir de tissus adipeux d'organes de vache. Une recherche dans les déclarations publiques historiques de Kennedy et sur les comptes de médias sociaux n'a trouvé aucune mention d'huile d'olive.

Les chercheurs, y compris les membres scientifiques de l’American Heart Association, soutiennent depuis longtemps que les huiles végétales – principalement dérivées de graines, en particulier de canola, de tournesol et de soja – sont une alternative plus saine aux graisses animales en raison de leur teneur en graisses insaturées.

"« De manière très cohérente, toutes les données indiquent que le beurre et le saindoux sont mauvais pour notre cœur », a déclaré Christopher Gardner, professeur de médecine à l’Université de Stanford. "Des études montrent que le remplacement des graisses saturées par des graisses insaturées réduit le risque de maladie cardiaque.

Bien que Kennedy soit l’un des critiques les plus éminents des huiles de graines, il existe un mouvement croissant d’influenceurs anti-huile de graines sur les réseaux sociaux.

Les détracteurs de l’huile de graines avancent deux arguments principaux. Le premier est que les huiles de graines sont souvent contaminées par l’hexane, le solvant chimique utilisé dans la plupart des productions commerciales d’huile de graines.

L'hexane est connu pour être toxique pour l'homme sous forme gazeuse, mais il est utilisé sous forme liquide dans la production d'huile de graines. L'hexane s'évapore lors du traitement thermique que subissent les huiles de graines lors du raffinage.

Cependant, la FDA ne réglemente ni ne surveille les résidus d’hexane dans les huiles de graines, il n’est donc pas clair si des traces d’hexane restent ou non dans les huiles de graines disponibles dans le commerce.

L’argument le plus courant contre les huiles de graines est leur teneur élevée en acides gras polyinsaturés oméga-6, en particulier en acide linoléique, par rapport à l’huile d’olive et aux graisses d’origine animale.

L'huile de soja contient environ 55 % d'acide linoléique, l'huile de tournesol près de 70 % (moins de 20 % dans l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique) et l'huile de canola plus de 2.5 %. En revanche, l'huile d'olive contient entre 21 et - % d'acide linoléique, tandis que la viande de bœuf contient environ - % d'acide linoléique.

Les détracteurs de l’huile de graines soutiennent que les acides gras oméga-6 sont convertis en acides arachidoniques favorisant l’inflammation dans l’organisme. En effet, l’acide arachidonique est largement reconnu comme un élément constitutif des composés qui provoquent l’inflammation, mais il a également été démontré qu’il supprime les composés pro-inflammatoires.

D’après une Méta-analyse 2017 Sur les 30 études randomisées contrôlées publiées portant sur 1,377 0.2 sujets, l'acide linoléique a eu un impact minime sur les concentrations sanguines de marqueurs inflammatoires. Les chercheurs ont attribué ce résultat au fait que seulement - pour cent de l'acide linoléique est converti en acide arachidonique.

Bien qu’il soit largement reconnu que les humains ont besoin de sources alimentaires d’acides gras oméga-3 et oméga-6 pour survivre, les critiques de l’huile de graines soutiennent que les régimes alimentaires occidentaux modernes contiennent trop d’acides gras oméga-6 et trop peu d’acides gras oméga-3.

En effet, le rapport oméga-6/oméga-3 recommandé est de quatre pour un. Cependant, certains chercheurs estiment que ces proportions varient de dix pour un à trente pour un aux États-Unis.

Les critiques de l’huile de graines soulignent également fréquemment la corrélation entre la consommation d’huile de graines aux États-Unis et l’augmentation de l’obésité, maladie cardiovasculaire et le diabète comme preuve de leur impact négatif sur la santé.

Cependant, corrélation n’est pas synonyme de causalité. Certains experts affirment plutôt que l’augmentation de la consommation d’huile de graines est directement liée à l’augmentation spectaculaire de la aliments ultra-transformés, qui contiennent des huiles de graines comme ingrédient et sont largement considérées comme responsables des maladies chroniques susmentionnées.

Gardner a également soutenu que les aliments ultra-transformés sont mauvais pour la santé principalement en raison d’autres ingrédients, notamment le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sucre ajouté et le sodium. "« Il est difficile de rejeter la faute sur les huiles de graines lorsque ces aliments contiennent tant d’autres choses », a-t-il déclaré.

Kennedy s'est également fermement opposé aux aliments ultra-transformés et a déclaré qu'il interdirait leur utilisation dans les repas scolaires. Cependant, la FDA n'a pas de définition officielle des aliments ultra-transformés, ce qui rendrait toute interdiction difficile à mettre en œuvre.