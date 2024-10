Une petite étude suggère le potentiel anti-âge des polyphénols sur la peau

Des recherches récentes ont confirmé que les phénols présents dans huile d'olive extra vierge pourrait avoir un potentiel significatif pour atténuer les effets du vieillissement sur la peau.

D’après une papier publiés dans la revue scientifique Medicina, deux bioactifs polyphénols, oléacéine et oléocanthal, ont montré qu’ils réduisent certains des signes les plus visibles du vieillissement chez les personnes âgées.

Bien que l'huile d'olive extra vierge contienne des dizaines de phénols, les chercheurs se sont concentrés sur ces deux composés en raison de leurs effets prometteurs sur la santé de la peau, en particulier dans le traitement des cancers de la peau non mélanocytaires et dans la promotion de la santé de la peau. cicatrisation des plaies.

De plus, ces deux phénols sont reconnus pour leur anti-inflammatoire puissant propriétés, comme le confirment un nombre croissant d’études.

L'étude a appliqué les deux composés dans une solution de soin pour la peau à 55 femmes et 15 hommes pendant un mois. Les participants ont été divisés en sous-groupes en fonction de l'âge et du morphotype de la peau.

Dans les études randomisées en simple aveugle, une méthode d’essai clinique courante, seuls les chercheurs savent quel traitement est administré aux participants.

Au début de l’étude, des données détaillées ont été recueillies sur les participants, notamment leur âge, leur poids, leur taille, leur phototype de peau, leurs antécédents médicaux, leur consommation de médicaments et leurs habitudes de consommation de tabac et d’alcool.

Les participants ont été invités à appliquer un sérum à 30 % contenant de l'oléocanthal et de l'oléacéine deux fois par jour pendant 15 jours. Les données cutanées ont été recueillies au début de l'étude, après - jours et à la fin du mois.

Les chercheurs ont utilisé le système d'analyse de la peau VISIA, une plateforme largement utilisée pour évaluer les traitements cutanés, pour évaluer l'amélioration du vieillissement cutané. Ce système capture des informations telles que la surface totale des rides et leur intensité.

Les rides profondes et superficielles ont été évaluées au début, au milieu et à la fin de l’étude.

Les résultats ont révélé une réduction moyenne de 23 % du nombre de rides chez tous les participants.

Les hommes comme les femmes ont montré des effets cumulatifs du sérum, les chercheurs observant que l'efficacité du traitement augmentait tout au long de l'étude.

Selon les auteurs de l’étude, l’efficacité des deux composés "« Cela s’inscrit dans le cadre de recherches plus vastes sur les bienfaits des polyphénols pour la santé de la peau, notamment leur capacité à pénétrer les barrières épidermiques et à interagir avec les récepteurs cellulaires. »

"« Il a été observé que les polyphénols améliorent l’organisation structurelle du derme, ce qui est crucial pour sa fonction de barrière, et augmentent l’épaisseur du derme et les niveaux d’hydratation, qui sont essentiels pour maintenir une peau saine et fonctionnelle », ont ajouté les chercheurs.

Cependant, les hommes et les femmes ont connu des résultats différents.

Plus précisément, les hommes plus jeunes âgés de 20 à 44 ans ont constaté une réduction de 52 % des rides, tandis que les hommes plus âgés ont constaté une réduction de 47 %.

Chez les femmes âgées de 45 à 79 ans, le nombre de rides a diminué de 34 %, tandis que les femmes plus jeunes ont connu une réduction de 26 %.

"« Notre étude démontre que l’oléocanthal et l’oléacéine réduisent considérablement le nombre de rides chez les hommes et les femmes, en particulier chez les personnes âgées de 45 à 79 ans », ont écrit les auteurs.

Ils ont également noté certaines limites, notamment la courte durée de l’essai, le manque de suivi à long terme et l’absence de groupe témoin sous placebo.

"Les données recueillies à trois intervalles de temps distincts montrent une tendance constante à la réduction des rides. Cependant, les résultats globaux soutiennent l'utilisation de polyphénols dérivés de l'huile d'olive extra vierge dans les formules de soins anti-âge", ont-ils écrit, suggérant la nécessité d'études plus approfondies et plus détaillées.

L'huile d'olive a été utilisé pour les soins de la peau Depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, un nombre croissant de recherches scientifiques soutiennent l'importance d'utiliser de l'huile d'olive de haute qualité dans les soins de la peau.

Cette recherche explore l'utilisation de l'huile d'olive extra vierge dans des produits de soins de la peau dédiés et les effets anti-âge à long terme d'un régime riche en huile d'olive extra vierge, comme le La diète méditerranéenne.