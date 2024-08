L'offre de brevets met en valeur la polyvalence d'Oleocanthal

Oleocanthal - la partie de l'huile d'olive extra vierge qui pique la gorge - est une opportunité marketing encore à exploiter, selon le centre de recherche américain qui l'a isolée et nommée.

Le directeur du transfert de technologie du Monell Chemical Senses Center, Mark Friedman, affirme que le potentiel du composé ne cesse de croître.

"L'inflammation est une composante de tant de maladies et d'affections que le potentiel en tant qu'anti-inflammatoire seul est énorme. Il y a beaucoup de recherches passionnantes en cours sur les effets de l'oléocanthal sur la santé, et pas seulement chez Monell », a-t-il déclaré.

"Nous pensons que l'oléocanthal est une opportunité commercialement intéressante qui attend de se produire. Il suffirait d’un engagement et d’un investissement appropriés. »

Découverte fortuite

L'huile d'olive est ancienne mais l'oléocanthal a été découvert relativement récemment.

Monell, basé à Philadelphie, a commencé sur la voie après que son directeur, Gary Beauchamp, ait bu de l'huile d'olive extra vierge fraîche en Sicile en 1999 et a remarqué que la piqûre qu'il ressentait dans sa gorge était comme une forme liquide d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). avait avalé pendant les études sensorielles.

En collaboration avec l'Université voisine de Pennsylvanie, les scientifiques ont par la suite isolé l'agent naturel qu'ils croyaient responsable - le désacétoxydialdéhydique ligstroside aglycone, l'un des nombreux polyphénols de l'huile d'olive - et ont découvert qu'une version synthétique de celui-ci produisait la même irritation de la gorge. Il a été nommé oléocanthal: oléo = olive; canth = piqûre; al = aldéhyde.

Monell a déposé une demande d'enregistrement de marque fédérale américaine pour Oleocanthal en 2005, mais n'a pas procédé avec.

Brevet international recherché

Maintenant, l'Université et Monell recherchent un brevet mondial et leur application présente un large éventail d'utilisations du composé.

Bien que intitulé "L'oléocanthal pour le traitement de la douleur », la demande de brevet, publiée en avril par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, affirme que l'oléocanthal peut également être utilisé comme anti-inflammatoire pour traiter ou prévenir de nombreuses maladies, dont la maladie d'Alzheimer, et comme antioxydant pour lutter contre le cancer et favoriser la cicatrisation des plaies.

"L'invention concerne le principe actif de l'huile d'olive, appelé oléocanthal, et des procédés d'utilisation d'oléocanthals dans diverses formulations, notamment des additifs alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des répulsifs pour animaux et des outils de découverte pour les gènes des récepteurs des irritations des mammifères, les produits géniques, les allèles, les variantes d'épissage. , transcriptions alternatives et similaires », dit-il.

L'oléocanthal peut donner aux huiles inférieures le goût de l'huile d'olive extra vierge

Premier dans le "Utilisations des oléocanthals »de la demande est "comme additif alimentaire », et un aspect que certains acteurs du secteur de l'huile d'olive sujette à la fraude pourraient trouver troublant.

"Les oléocanthals de l'invention procurent la sensation d'irritation caractéristique des huiles d'olive de première qualité. Les oléocanthals peuvent être ajoutés à des huiles de qualité inférieure pour fournir une huile qui a le goût de l'huile d'olive extra vierge de qualité supérieure », dit-il.

Friedman a dit Olive Oil Times que la demande publiée cette année remonte à un dépôt initial dans 2006. Depuis lors, le grand nombre de revendications de brevet dans la demande initiale avait été divisé par des examinateurs de brevets en petits groupes couvrant différents aspects de l'invention.

"Ce qui sera breveté est différent de cette demande d'origine. »

"À l'avenir, Monell n'a aucun projet et aucun intérêt à poursuivre des revendications de brevet visant l'utilisation de l'oléocanthal comme composé aromatisant.

"Nous sommes une organisation à but non lucratif ayant la responsabilité de contribuer au bien public et souhaitons nous concentrer sur les bienfaits pour la santé de l'oléocanthal », a-t-il déclaré.

Une myriade d'utilisations pour l'oléocanthal

L'oléocanthal peut être extrait d'olives ou d'huile d'olive extra vierge, mais Friedman a déclaré que les concentrations les plus élevées se trouvaient dans cette dernière. Un procédé de fabrication d'oléocanthal synthétique - à partir du sucre simple D-ribose bon marché et facilement disponible - est également décrit dans la demande de brevet et il a déclaré qu'un brevet pourrait également être demandé pour le procédé.

Parmi les utilisations revendiquées par Monell pour l'oléocanthal figurent:

Additif alimentaire: l'oléocanthal doit être utilisé pour rehausser la saveur des aliments et inhiber la douceur, et comme irritant à ajouter " expérience gastronomique »de la même manière que le piment et le poivre de Szechwan. Il peut également ajouter à la " expérience d'irritation sensorielle »de produits tels que dentifrice, rince-bouche et pastilles.

Conservateur: les propriétés antibactériennes et antifongiques de l'oléocanthal lui permettent d'agir comme conservateur, par exemple pour enrober les aliments avant l'emballage ou être appliqué sur les emballages alimentaires pour éviter leur détérioration.

Aide au rhume et à la grippe: l'oléocanthal peut être utilisé pour traiter les symptômes du rhume ou de la grippe, y compris comme contre-irritants pour les maux de gorge et les décongestionnants nasaux.

Antioxydant: comme l'oléocanthal est censé avoir une activité antioxydante, il peut également être utilisé pour traiter ou prévenir diverses affections, y compris le cancer, pour favoriser la cicatrisation des plaies, et utilisé pour fournir une stabilité à l'oxydation dans les cosmétiques.

Soulagement de la douleur: utile pour soulager la douleur associée à des affections telles que la grippe ou d'autres infections virales, le rhume, les douleurs lombaires et cervicales, la dysménorrhée, les maux de tête, les maux de dents, les entorses et les foulures, les brûlures et l'arthrite.

Anti-inflammatoire: comme agent de traitement ou de prévention des maladies marquées par l'inflammation.

Traitement ou prévention du développement des plaques cérébrales associées à la maladie d'Alzheimer: on pense que, comme l'ibuprofène, l'oléocanthal inhibe les protéines micro ‑ G et les kinases associées.

Pour la chirurgie buccale et le traitement par irradiation orale du cancer: comme rinçage buccal pour inhiber l'inflammation due à la chirurgie ou à l'irradiation orale.

Répulsif pour animaux: notamment pour repousser les chats domestiques, les rongeurs, les ratons laveurs, les chiens et les coyotes, et pour dissuader les oiseaux d'utiliser des liquides non potables tels que les eaux usées et l'eau libre sur les pistes d'aéroport, les parkings, etc.

La recherche se poursuit sur le traitement de l'inflammation, de la maladie d'Alzheimer et du cancer

Friedman a déclaré qu'il n'était pas au courant de telles applications à base d'oléocanthal déjà en vente.

"Monell n'est pas une entreprise commerciale et nous dépendons des entreprises et des entrepreneurs pour commercialiser nos inventions », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le centre continue d'explorer le rôle de l'oléocanthal en tant qu'anti-inflammatoire, dans la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer et dans le traitement du cancer.

Le scientifique de Monell, Paul Breslin, a déclaré que l'oléocanthal in vitro avait démontré "propriétés anti-inflammatoires sur les enzymes, les cellules et les tissus, pour interférer avec la formation des peptides et oligomères d'Alzheimer - à savoir Tau et Abeta, et pour tuer les lignées cellulaires cancéreuses ainsi que ne pas tuer les lignées cellulaires saines. "

"Nous poursuivons nos intérêts dans les trois domaines et travaillons sur Abeta et les cellules cancéreuses », a-t-il déclaré.

"Il y a de la place pour explorer la santé vasculaire et le rôle que les oléocanthals alimentaires peuvent jouer dans ce domaine concernant les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et d'autres maladies vasculaires, mais nous n'en sommes pas encore là. »

"C'est un domaine de recherche translationnelle et médicale en croissance rapide et il est très excitant pour sa promesse actuelle étant donné les résultats que nous constatons », a déclaré Breslin.