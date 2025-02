L'huile d'olive fait des merveilles pour les bébés

Ils ne se ressemblent pas et n'ont pas le même goût, mais l'huile d'olive et le lait maternel sont étonnamment similaires.

L'huile d'olive extra vierge contient des oméga 3 et oméga 6 dans des proportions similaires à la graisse du lait maternel et le même pourcentage d'acide linoléique, ce qui en fait un aliment indispensable pour la myélinisation des fibres nerveuses et le développement du cerveau. Il est facile à digérer et aide au fonctionnement gastrique, en prévenant la constipation et les coliques.

L'huile d'olive aide à absorber la vitamine D, qui est importante pour la croissance des bébés et des enfants car elle régule le calcium et le phosphore et favorise l'apport de minéraux essentiels au processus d'ossification. Cela protège les enfants contre les fractures osseuses dans leurs jeunes années et le risque d'ostéoporose à un âge avancé.

Selon des découvertes récentes, il y a eu une augmentation du taux de cholestérol chez les enfants, un grand contributeur à l'obésité qui touche un enfant sur trois entre 6 et 9 ans. Étant donné que l'huile d'olive abaisse le taux de cholestérol sanguin total, le cholestérol LDL et les triglycérides, les médecins ont recommandé de remplacer les graisses animales par de l'huile d'olive pour aider à lutter contre l'obésité croissante chez les enfants.

Voir aussi:Bienfaits de l'huile d'olive

Un risque plus faible d'asthme a également été signalé chez les mères qui ont consommé une quantité constante d'huile d'olive tout au long de la grossesse. On a découvert que leurs bébés avaient un système immunitaire plus développé et un risque moindre de rhinite et d'allergies.

On dit même que l'huile d'olive est efficace pour guérir le berceau. Appliquée sur les parties de la tête touchées par le berceau avant un nettoyage normal, les propriétés hydratantes de l'huile d'olive peuvent agir comme un remède naturel.

En Italie, les médecins recommandent fortement d'utiliser l'huile d'olive sous forme solide pour les bébés sevrés du lait maternel. Ils recommandent même de l'ajouter au biberon de lait exprimé ou même maternisé pour bénéficier des bienfaits de la substance, en particulier pour les bébés souffrant de coliques. En effet, l'huile d'olive peut faciliter le processus gastrique naturel et contient de l'oleuropéine. Cette substance anti-inflammatoire naturelle reproduit les effets naturels de l'ibuprofène, l'ingrédient actif largement utilisé dans la fabrication d'analgésiques.

Saverio Pandolfi, de l'Institut italien de génétique végétale, a abordé ce sujet en profondeur. Le chercheur a déclaré que l'huile d'olive est l'aliment le plus proche du lait maternel pour les bébés et il recommande de commencer par une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge de haute qualité dans chaque repas préparé pour le bébé.

"L'huile d'olive plaît non seulement à chaque enfant, car elle lui rappelle le lait maternel, mais même à ceux qui n'ont jamais eu d'huile dans leur alimentation », a déclaré Pandolfi, comme les Esquimaux ou les Africains.

Bien que l’huile d’olive puisse offrir des avantages nutritionnels, il est essentiel de comprendre qu’elle doit jamais Remplacez le lait maternel ou les préparations pour nourrissons. Le lait maternel et les préparations pour nourrissons sont spécialement formulés pour fournir tous les nutriments essentiels dont un bébé a besoin pour une croissance et un développement sains. Bien qu'elle contienne certains composants bénéfiques, l'huile d'olive n'offre pas la nutrition complète et équilibrée dont les nourrissons ont besoin. Consultez votre pédiatre ou un diététicien agréé avant d'introduire de nouveaux aliments dans l'alimentation de votre bébé.

Plasmon, l'une des entreprises italiennes d'aliments pour bébés les plus populaires, produit de l'huile d'olive exclusivement pour le sevrage des bébés. Il est fabriqué avec des olives produites et pressées en Italie uniquement et en utilisant des techniques qui, selon la société, garantissent que l'huile conserve davantage ses bienfaits pour la santé.

Le régime méditerranéen commence jeune en Italie.