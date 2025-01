L'extraction des eaux usées des usines offre des avantages prometteurs pour la santé

Des chercheurs des universités de Bologne, Palerme et Bari ont étudié l'efficacité d'un complément alimentaire obtenu à partir des eaux usées des moulins à huile sur maladies cardiovasculaires.

Le supplément, vendu commercialement sous le nom de Momast Plus 30 Bio (MP30B), est enrichi en hydroxytyrosol, l'un des principaux ingrédients de l'huile d'olive polyphénols, en utilisant une technique brevetée pour extraire le composé des eaux usées des moulins à huile.

Bioenutra, la société qui fabrique le MP30B, n'a pas été impliquée dans l'affaire étude.

Voir aussi: Nouvelles de la santé

Des études antérieures ont montré que le supplément exerce des effets anti-inflammatoires et élimine l'oxygène réactif, ce qui atténue les infections cardiaques chez in vivo études.

In ex vivo Des études ont également montré que le MP30B diminuait la rigidité de l’artère thoracique, ce qui est censé précéder l’augmentation de la pression artérielle.

La recherche a également démontré que le MP30B n'altère pas de manière significative la capacité du cœur à pomper efficacement le sang ni n'a d'impact sur la fonction et la santé des vaisseaux sanguins, connus sous le nom de paramètres cardiaques et vasculaires. ex vivo études.

"« Sur la base de ces résultats, nous considérons le MP30B comme un extrait prometteur pour la prévention des maladies cardiovasculaires, et ses propriétés antibactériennes spécifiques suggèrent son utilité dans la prévention des infections cardiaques », ont écrit les chercheurs.

En plus des résultats prometteurs de l’étude en matière de santé, les chercheurs ont déclaré trouver de nouvelles utilisations Les sous-produits de la production d'huile d'olive contribuent à accroître la durabilité du processus de production et remplacent un coût pour les meuniers par une source de revenus supplémentaire.

On estime que 30 millions de mètres cubes d'eaux usées provenant des moulins à huile sont produits chaque année dans le bassin méditerranéen. En raison de leur teneur élevée en composés phénoliques, ces eaux usées doivent être traitées avant d'être éliminées.

"« Les eaux usées des moulins à huile posent un problème important de gestion des déchets puisque l’absence de traitement conventionnel peut contrecarrer leur forte toxicité », ont écrit les chercheurs. "Cependant, les composés phénoliques présents dans les eaux usées représentent une opportunité »« valoriser » ces déchets pour obtenir des produits à haute valeur ajoutée. »

Leur étude, menée sur des cobayes, a révélé que Momast Plus 30 Bio inhibait la capacité des enzymes à synthétiser l’oxyde nitrique, un radical libre dont la surproduction peut favoriser l’inflammation et le stress oxydatif.

"« Nos résultats suggèrent que MP30B peut également interférer avec les processus inflammatoires affectant le système cardiovasculaire en neutralisant les effets délétères causés par la biosynthèse incontrôlée de l'oxyde nitrique », ont écrit les chercheurs.

Ils ont également trouvé de l'hydroxytyrosol propriétés antibactériennes dans le MP30B, en particulier contre l'endocardite infectieuse, une infection cardiaque bactérienne ou fongique avec un taux de mortalité hospitalière relativement élevé.

"« Les streptocoques sont parmi les causes les plus fréquentes d’endocardite infectieuse », écrivent les chercheurs. "MP30B a des actions sur tous les types de streptocoques testés.

"Comparaison des résultats du MP30B avec ceux obtenus en utilisant l'antibiotique de référence, la lévofloxacine, sur Streptococcus pyogenes ATCC or FL, il est observé que le MP30B est plus puissant à la fois comme bactéricide et comme bactériostatique sur Streptocoques FL; contrairement à ce qui a été observé pour la lévofloxacine dont les actions sont plus importantes chez les bactéries ATCC », ont-ils ajouté.

Les chercheurs ont conclu que le complément alimentaire enrichi en hydroxytyrosol démontrait un potentiel en tant que complément alimentaire pour prévenir les maladies cardiovasculaires et ont suggéré que des recherches supplémentaires devraient étudier son impact sur le cancer du sein.

"Les études sur les effets cardiotoxiques des thérapies antitumorales démontrent la action protectrice de l'hydroxytyrosol dans la cardiotoxicité du cancer du sein, augmentant les applications potentielles du MP30B », ont-ils écrit.