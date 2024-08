Les visiteurs d'un récent salon à Zurich, qui ont évalué 140 échantillons, préféré les EVOO au goût sucré sur ceux qui étaient amers. Quel que soit le profil de goût de l'huile d'olive que les gens préfèrent au cœur du pays du beurre, une étude récente a montré que même une adhésion culturellement adaptée au régime de style méditerranéen traditionnel peut prolonger leur vie.



Le La diète méditerranéenne, riche en fruits, légumes, légumineuses, glucides complexes, huile d'olive, poisson et vin mais pauvre en produits laitiers et en viande, a été associée à la longévité et à une faible incidence de cancer et de maladies cardiaques. L'effet protecteur, plus prononcé dans les pays méditerranéens, a incité les chercheurs suisses à déterminer si l'adhésion à un régime méditerranéen était efficace dans une population suisse influencée par leurs cultures allemande, italienne et française.

L'étude comprenait 17,861 1 participants qui faisaient partie de deux études majeures menées en Suisse: le programme national de recherche 30A et la surveillance suisse des tendances et des déterminants des maladies cardiovasculaires. Les chercheurs ont sélectionné une population culturellement diversifiée dans les trois régions linguistiques distinctes de Suisse pour lesquelles un suivi de la mortalité était disponible pendant plus de - ans grâce au registre national de la santé et des statistiques.

Le étude l'observance associée au régime méditerranéen avec la mort du cancer, des maladies cardiovasculaires et de toutes les causes, cependant le régime, avait une différence distincte. Contrairement au régime méditerranéen traditionnel à faible teneur en produits laitiers, le lait et les produits laitiers font partie intégrante du régime alimentaire suisse et étaient consommés presque quotidiennement par la population de l'échantillon.

L'apport alimentaire a été analysé à l'aide d'une méthode simplifiée de rappel de 24 heures où les participants ont répondu par l'affirmative ou par la négative à l'apport de 11 groupes alimentaires différents: salades, fruits, légumes, produits laitiers, céréales, viande, poisson, type d'huile, alcool, œufs et le chocolat. Les chercheurs ont noté l'adhésion au régime méditerranéen en utilisant un score de 9 points, où l'adhérence minimale était un score de 0 et l'adhérence maximale de 9.

La fréquence de consommation de groupes alimentaires par les 8,665 9,196 hommes et 45 - femmes, dont l'âge moyen était de - ans au moment de l'enquête, était presque similaire, mais présentait deux différences notables. Les femmes mangeaient des fruits plus fréquemment que les hommes, tandis que les hommes consommaient de l'alcool plus fréquemment que les femmes.

L'analyse statistique a révélé que la consommation de fruits réduisait le risque de mourir d'une maladie cardiaque et d'un cancer chez les deux sexes, bien qu'une consommation plus élevée de monoinsaturés et un risque de décès par maladie cardiaque n'aient été observés que chez les hommes. D'un autre côté, la consommation d'alcool a réduit le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire, mais a augmenté le risque de mourir d'un cancer.

Le résultat le plus intéressant, cependant, a été l'association entre la consommation de produits laitiers et le risque plus faible de mortalité de toutes causes, cancer et maladies cardiaques chez les hommes et les femmes. Ces résultats contrastent avec le consensus selon lequel les produits laitiers augmentent la consommation de graisses saturées et augmentent ainsi le risque de maladies cardiovasculaires.

Une explication possible des chercheurs à l'association bénéfique inattendue observée dans cette étude pourrait être que les produits laitiers suisses "les vaches alpines purement nourries à l'herbe »sont riches en acides gras n-3 et ont une teneur plus faible en graisses saturées que les produits laitiers d'autres pays. Les auteurs citent également d'autres publications qui ont trouvé un effet protecteur de la consommation de produits laitiers sur l'incidence des maladies cardiaques et du cancer.

Même si l'étude présentait un inconvénient principal - une méthode brute d'un jour utilisée pour évaluer l'apport alimentaire - l'étude a révélé que l'adhésion à un régime méditerranéen intégrant les différences culturelles était bénéfique pour la santé et réduisait le risque de mortalité par cancer et maladie cardiaque.