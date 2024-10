L’adhésion au régime méditerranéen est associée à un risque moindre de fibrillation auriculaire

Une étude Une étude publiée dans la revue Frontiers in Cardiovascular Medicine a examiné les preuves actuelles concernant l’impact des interventions diététiques, des nutriments individuels et d’autres composants alimentaires sur cette maladie.

La fibrillation auriculaire, l'arythmie cardiaque la plus courante, se caractérise par des battements rapides et irréguliers des cavités auriculaires du cœur. Cette pathologie peut favoriser ou être le précurseur d'un large éventail de complications, allant des douleurs thoraciques et des évanouissements à l'insuffisance cardiaque et à l'accident vasculaire cérébral.

Malgré les progrès des procédures médicales et des traitements pharmaceutiques, l’incidence de la fibrillation auriculaire est en augmentation dans le monde entier, en particulier dans les pays dits développés.

Par exemple, une importante étude de cohorte a estimé une augmentation de trois pour cent par an aux États-Unis entre 2006 et 2018. Cela a conduit à un regain d’intérêt pour la gestion du mode de vie, dont l’alimentation est un aspect important.

Les chercheurs de la division de cardiologie du Baylor Scott & White Health Hospital, au Texas, ont utilisé une approche de synthèse narrative pour explorer l’impact des interventions diététiques sur la fibrillation auriculaire et pour évaluer le rôle que jouent les composants individuels de ces interventions.

L’étude a révélé que les deux modèles alimentaires les plus couramment associés à une incidence réduite et à des résultats améliorés étaient les suivants : Méditerranéenet les régimes DASH.

Bien que ce dernier soit lié à de meilleurs résultats cardiovasculaires et à une diminution de la mortalité, les chercheurs ont constaté qu’une fois d’autres facteurs liés au mode de vie pris en compte, il n’y avait aucun effet démontrable sur l’incidence spécifique, la récidive ou la progression de la fibrillation auriculaire.

D’autre part, le régime méditerranéen a servi de "une stratégie préventive robuste contre le développement de la fibrillation auriculaire.

En explorant les mécanismes potentiels derrière cet effet, les chercheurs ont avancé plusieurs facteurs possibles.

Le premier est le pourcentage élevé de fruits, de légumes et de fruits du régime méditerranéen. huile d'olive extra viergeLes trois groupes alimentaires fournissent des antioxydants et polyphénols, qui ont des effets anti-inflammatoires et cardioprotecteurs avérés.

oleuropéine, par exemple, a démontré sa capacité à réduire considérablement la pression artérielle, ce qui correspond à l’utilisation traditionnelle de la feuille d’olivier dans le traitement de l’hypertension.

Les études discutées dans l’article fournissent également des preuves des propriétés antithrombotiques et antiarythmiques de oléocanthal et hydroxytyrosol, composés présents presque exclusivement dans l’huile d’olive extra vierge.

Il a été démontré que ces composés améliorent la fonction endothéliale et réduisent l’agrégation plaquettaire, diminuant ainsi le risque d’événements tels que l’accident vasculaire cérébral chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire.

L’importance des composés à base d’olive a été encore renforcée par une analyse secondaire réalisée en 2014 Essai PREDIMED, qui a révélé une protection significative contre la fibrillation auriculaire grâce à un régime méditerranéen complété par de l'huile d'olive extra vierge.

Les chercheurs ont cité cette analyse, qui a montré une réduction de 38 % du risque relatif de fibrillation auriculaire par rapport à d’autres régimes.

Bien que les preuves examinées soutiennent fortement le rôle des antioxydants et des polyphénols, notamment en ce qui concerne les liens directs avec la réduction de l’incidence de la fibrillation auriculaire, les chercheurs soulignent que les mécanismes en question restent relativement inexplorés.

Ils concluent donc que même si chaque composant mérite des recherches plus approfondies, les interventions diététiques telles que le régime méditerranéen devraient être considérées de manière holistique dans le contexte de la prévention des maladies.

Cette conclusion est basée sur les preuves croissantes montrant que le régime méditerranéen est lié à une réduction significative des événements cardiovasculaires et diabète sucré, amélioré pression artérielle, la résistance à l'insuline, les profils lipidiques et les triglycérides, et de manière significative réduire l'obésité taux.