MedDiet élu meilleur régime alimentaire au monde pour la huitième année consécutive

US News & World Report a nommé le La diète méditerranéenne le meilleur pour la huitième année.

La publication a demandé à un panel de 69 médecins, diététiciens agréés, épidémiologistes nutritionnels, chefs et chercheurs en perte de poids d'analyser 38 régimes alimentaires populaires dans 21 catégories.

Lorsque l’on considère la »Dans la catégorie « Meilleur régime alimentaire global », les panélistes ont comparé l'exhaustivité nutritionnelle des régimes, les risques et les avantages pour la santé, la durabilité à long terme et l'efficacité fondée sur des preuves.

Voir aussi: Nouvelles de la santé

Le régime méditerranéen a été noté 4.8 sur 5, battant le DASH, le Flexitarien et Régimes MIND pour le meilleur régime alimentaire global.

Les panélistes ont également identifié le régime méditerranéen comme le meilleur programme alimentaire pour l’arthrite, le diabète, la diverticulite, la stéatose hépatique, la santé intestinale, une alimentation saine, l’hypercholestérolémie, l’inflammation, la santé mentale et le prédiabète.

En outre, ils ont découvert le modèle alimentaire, qui stipule également activité physique régulière, un repos adéquat, la socialisation et boire beaucoup d'eau, pour être le plus facile à suivre.

"« Le régime méditerranéen se concentre sur la qualité et le mode de vie plutôt que sur un seul nutriment ou groupe alimentaire », ont écrit Shanley Chan, rédactrice en chef de la rubrique santé, et Elaine Hinzey, rédactrice en chef adjointe, dans un article intitulé « Le régime méditerranéen se concentre sur la qualité et le mode de vie plutôt que sur un seul nutriment ou groupe alimentaire ».

Le régime alimentaire traditionnel de nombreuses régions oléicoles encourage la consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes et huile d'olive extra vierge à chaque repas avec des portions quotidiennes de noix, de graines d'olives et produits laitiers faibles en gras et des portions hebdomadaires de légumineuses, de poissons et de fruits de mer.

(Photo : Fondation pour le régime méditerranéen)

Au lieu d’interdire la consommation de certains aliments, le régime méditerranéen recommande une à deux portions par semaine de viande rouge, blanche et transformée avec moins de deux portions de sucreries.

"De nombreuses études ont montré que ce modèle alimentaire réduit le risque de certaines maladies chroniques, telles que maladie cardiovasculaire et le diabète de type 2, tout en favorisant la longévité et en améliorant la qualité de vie », ont écrit Chan et Hinzet.

En effet, suivre le régime méditerranéen est associé à des effets favorables sur la santé, notamment une diminution de la mortalité. risque de démence, réduit risque de maladies cardiovasculaires et une incidence moindre du cancer.

Bon nombre de ces résultats améliorés sont associés aux propriétés antioxydantes de la polyphénols on le retrouve dans de nombreuses huiles d'olive extra vierges et légumes, avec l'huile d'olive gras monoinsaturé et les acides gras oméga-3 présents dans le poisson et les fruits de mer.

Une série de recherches récentes ont également établi un lien entre l’adhésion au régime méditerranéen et un risque plus faible de fibrillation auriculaire, positif santé bucco-dentaire résultats et soulagement des Symptômes du syndrome de stress post-traumatique.

De plus, il a été constaté qu’un régime méditerranéen à faible teneur en glucides aidait les patients diabétiques à atteindre la rémission, tandis que le régime méditerranéen et l’exercice étaient associés à une meilleure santé intestinale chez les personnes âgées.

US News & World Report a également identifié le régime MIND comme le meilleur pour la santé cérébrale et le régime DASH comme le plus sain pour le cœur. Les deux régimes incluent l'huile d'olive comme matière grasse principale et sont fortement influencés par le régime méditerranéen, qui a terminé deuxième dans les deux catégories.

Le régime méditerranéen est également arrivé deuxième pour l'hypertension artérielle (derrière DASH), la ménopause (derrière la ménopause), le régime végétalien (derrière le régime flexitarien) et la perte de poids (derrière WeightWatchers).