L'adhésion à MedDiet est associée à un risque de mortalité plus faible pour les survivants du cancer

Nouvellement publié un article a constaté qu'en adhérant étroitement aux La diète méditerranéenne pourrait réduire considérablement les taux de mortalité toutes causes confondues et cardiovasculaires chez les survivants du cancer.

L'étude a révélé qu'une plus grande adhésion au régime méditerranéen était associée à une réduction de 30 pour cent du risque de décès, quelle qu'en soit la cause, et à une réduction de près de 60 pour cent de la mortalité cardiovasculaire chez les survivants du cancer.

"L’impact de l’adhésion au régime méditerranéen est considérable. Cela a été évalué indépendamment des thérapies que chaque patient a reçues pour sa tumeur », a déclaré Marialaura Bonaccio, chercheuse au Laboratoire d'épidémiologie moléculaire et nutritionnelle de l'Institut neurologique méditerranéen Neuromed en Italie et co-auteur de l'étude.

Nous voyons de plus en plus de personnes diagnostiquées avec un cancer. Cela pourrait venir de l’amélioration des outils de diagnostic, mais cela nous indique également que de plus en plus de personnes devront associer une alimentation saine à leurs traitements. - Marialaura Bonaccio, Institut neurologique méditerranéen Neuromed

La lettre de recherche, rédigée par un groupe de scientifiques italiens et publiée dans JACC CardiOncology, a également exploré les facteurs de risque partagés entre maladies cardiovasculaires et le cancer.

"De nombreuses personnes qui développent des tumeurs développent également des maladies cardiovasculaires », a déclaré Bonaccio. Olive Oil Times. "Des preuves bien documentées suggèrent des facteurs de risque communs à ces deux affections.

Les deux conditions partagent des facteurs de risque métaboliques tels que l’inflammation et le stress oxydatif. Le régime méditerranéen, riche en aliments anti-inflammatoires et antioxydants, s’attaque à ces voies communes.

La recherche a utilisé des données provenant du large Étude Moli-Sani, qui a suivi environ 25,000 - adultes du Région du Molise de l'Italie depuis plus d'une décennie.

Cette nouvelle recherche a porté sur 802 participants, âgés d'environ 60 ans, qui avaient des antécédents de cancer au début de l'étude. Leurs habitudes alimentaires et leurs résultats en matière de santé ont été suivis sur 13 ans.

"Toutes les personnes que nous avons incluses avaient une tumeur au moment où elles ont rejoint l'étude Moli-sani, quel que soit le type de tumeur », a déclaré Bonaccio. "Alors que des études antérieures se concentraient sur les impacts alimentaires sur des types spécifiques de tumeurs, notre étude avait l’avantage d’étendre les résultats à tous les survivants du cancer.

Les participants ont été catégorisés en fonction de leur adhésion au régime méditerranéen, mesurés à l'aide d'un questionnaire semi-quantitatif de fréquence alimentaire et ont obtenu un score MedDiet.

"Conformément à la littérature précédente, nous avons constaté que les bénéfices les plus significatifs étaient observés chez ceux qui adhéraient strictement au régime méditerranéen », a déclaré Bonaccio. "Une adhésion occasionnelle n’a pas apporté de bénéfices mesurables.

Selon l’étude, les patients ayant une plus grande adhésion au régime méditerranéen avaient tendance à avoir un statut socio-économique plus élevé et étaient plus susceptibles d’être physiquement actifs. Leur taux de mortalité toutes causes confondues était 32 pour cent inférieur à celui des autres patients examinés par les chercheurs.

Au cours des 12.7 années de suivi, un total de 248 décès toutes causes confondues ont été enregistrés, dont 59 décès cardiovasculaires et 140 dus au cancer.

Les chercheurs ont reconnu certaines limites de l’étude, car il s’agit d’une étude observationnelle, ce qui signifie que la causalité ne peut être déduite directement. Ils ont également noté à quel point l’apport alimentaire autodéclaré pouvait être sujet à des déclarations erronées.

"Il s’agissait d’un petit groupe d’un âge donné, ce qui nous a empêché d’obtenir des données spécifiques sur les types de cancer ou les différents impacts à différents âges », a déclaré Bonaccio.

Selon Bonaccio, l'un des points forts de l'étude est qu'elle concerne spécifiquement une population méditerranéenne.

"De nombreuses recherches menées dans d’autres pays évaluent l’impact du régime méditerranéen, mais il est très intéressant de les mesurer dans un contexte méditerranéen », a-t-elle déclaré.

"Les populations méditerranéennes ont une culture dans laquelle les aliments sont combinés d'une certaine manière », a ajouté Bonaccio. "En Italie, on ne parle jamais de pâtes ou de légumineuses seules, car elles sont toujours combinées. La façon dont les aliments sont cuits améliore leurs propriétés nutritionnelles.

En outre, le strict respect du régime méditerranéen signifie également éviter la plupart des produits ultra-transformés.

"Prendre le temps nécessaire pour préparer un repas, transformer à la maison les produits frais, utiliser des produits de qualité comme l'huile d'olive, tout cela n'arrive pas si l'on recherche des produits prêts à consommer dans le commerce », a expliqué Bonaccio.

Le scientifique italien a souligné que le régime méditerranéen pourrait jouer un rôle plus important dans l’avenir de la nutrition.

"Nous voyons de plus en plus de personnes diagnostiquées avec un cancer », a déclaré Bonaccio. "Cela pourrait provenir de l’amélioration des outils de diagnostic, mais cela nous indique également que de plus en plus de personnes devront associer une alimentation saine à leurs traitements.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, Bonaccio a également souligné les études importantes actuellement menées, soulignant le rôle que le régime méditerranéen et l'huile d'olive pourraient jouer dans la santé des patients atteints de cancer.

"Quand nous voyons que le régime méditerranéen pourrait réduire de 60 pour cent les accidents vasculaires cérébraux mortels chez ces patients, et ce n’est qu’un exemple tiré de notre étude, cela nous montre à quel point cela pourrait être un bon point de départ pour quiconque doit faire face à ces maladies. » conclut Bonaccio.