L'extrait d'huile d'olive extra vierge surpasse les propriétés anti-inflammatoires de l'ibuprofène

Un groupe de chercheurs de l'Université de Teramo et de l'Université Sapienza de Rome a développé une nouvelle méthode pour extraire de manière durable oléocanthal et l'oléacéine de huile d'olive extra vierge, obtenant une solution hautement concentrée.

Ces extraits pourraient avoir des effets anti-inflammatoires plus efficaces que les médicaments bien connus actuellement disponibles, comme l’ibuprofène.

L'oléocanthal, l'oléacéine et les nouvelles molécules ont démontré une activité significativement plus forte que l'ibuprofène en tant qu'inhibiteurs de la cyclooxygénase. - Luciana Mosca, chercheuse en biochimie, Université Sapienza

De plus, bien que l’extraction du phénol soit généralement coûteuse, les nouveaux extraits peuvent être produits à une fraction du coût.

L'extraction du phénol est si coûteuse en raison des produits chimiques nécessaires. Le nouveau procédé élimine le besoin de ces produits chimiques, en utilisant uniquement l'eau comme solvant.

De plus, ce procédé à base d’eau ne produit aucun déchet chimique et n’affecte pas la comestibilité de l’huile d’olive transformée.

"« Nous avons développé une méthodologie à base d'eau, respectueuse de l'environnement et biocompatible », a déclaré Antonio Francioso, co-auteur du étude et chercheur au Département de Biosciences et Technologies pour l'Alimentation, l'Agriculture et l'Environnement de l'Université de Teramo.

"L'oléocanthal et l'oléacéine sont des produits naturels comestibles formés lors de la production d'huile d'olive. Ils sont dérivés de précurseurs végétaux, le ligstroside et oleuropéine," il ajouta. "Ils sont particulièrement remarquables pour leurs effets anti-inflammatoires et antioxydants.

Les chercheurs ont développé une méthode pour synthétiser deux dérivés de l’oléocanthal et de l’oléacéine, le thiocanthal et le thiocanthol.

Ils ont également étudié comment l'oléocanthal, l'oléacine et leurs nouveaux dérivés pourraient inhiber l'activité de la cyclooxygénase. Les inhibiteurs de la cyclooxygénase, comme l'ibuprofène, sont couramment utilisés pour réduire l'inflammation.

"« Nous avons confirmé les données existantes en utilisant l'ibuprofène comme référence dans nos tests », a déclaré Luciana Mosca, co-auteur de l'étude et chercheuse au département des sciences biochimiques de l'Université Sapienza.

"« L'oléocanthal, l'oléacéine et les nouvelles molécules ont démontré une activité significativement plus forte que l'ibuprofène en tant qu'inhibiteurs de la cyclooxygénase », a-t-elle ajouté.

Les nouvelles molécules diffèrent de l’oléocanthal et de l’oléacéine en raison d’un processus connu sous le nom de sulfonation, qui les rend potentiellement beaucoup plus efficaces pour les applications médicales.

"L'oléocanthal et l'oléacine, bien que bien étudiés, ont montré une grande activité in vitro et dans les systèmes cellulaires », a déclaré Mosca. "Cependant, ils sont confrontés à un problème pharmacocinétique important : ce sont des molécules instables.

Lorsque l’oléocanthal et l’oléacéine sont ingérés, ils se dégradent rapidement car le corps identifie les composés comme potentiellement nocifs et utilise divers systèmes biologiques, y compris des enzymes, pour les décomposer.

"« L’extrême réactivité de ces molécules est due à leur structure chimique. En utilisant cette réaction de sulfonation, nous pouvons les rendre beaucoup moins réactives », explique Mosca. "C'est pourquoi nous croyons que in vivo, ces molécules pourraient démontrer une plus grande activité pharmacologique. »

"« Toutefois, cela doit encore être confirmé d’un point de vue scientifique », a-t-elle ajouté. "Nous disposons de preuves préliminaires et nous continuons à effectuer des tests. D'autres éléments nous attendent dans le prochain chapitre.

Bien que des dizaines de phénols soient présents dans les huiles d’olive extra vierges, toutes les huiles d’olive extra vierges ne contiennent pas la même quantité et la même proportion de ces composés. Il est intéressant de noter que ces différences ont un impact sur le processus de production des nouveaux extraits.

"Il est important de sélectionner des cultivars qui produisent des huiles d'olive particulièrement riches en ces deux éléments. polyphénols, car tous les cultivars ne peuvent pas produire de grandes quantités d'oléocanthal et d'oléacéine dans l'huile », a déclaré Roberto Mattioli, co-auteur de l'étude et chercheur au département des sciences biochimiques de l'Université Sapienza.

Pour cette raison, les chercheurs ont concentré leur étude initiale sur Coratina, un cultivar des Pouilles connu pour produire de l'huile d'olive extra vierge dans laquelle 70 à 80 pour cent des phénols sont de l'oléocanthal et de l'oléacéine.

"« Même avec des cultivars aussi riches, les méthodes d’extraction traditionnelles reposent sur de longs processus impliquant des solvants organiques, qui doivent ensuite être éliminés, ce qui présente des risques pour l’environnement et les travailleurs », a déclaré Mattioli.

Mattioli et ses collègues ont déclaré avoir développé une méthode utilisant des molécules biocompatibles au lieu de solvants organiques pour obtenir des extraits hautement concentrés, atteignant environ 50 milligrammes de polyphénols par millilitre.

"Ces molécules peuvent être ingérées en toute sécurité, potentiellement administrées directement aux animaux ou utilisées in vitro sur des tissus ou des cellules en culture car ils sont entièrement biocompatibles », a-t-il précisé. "Avec des concentrations aussi élevées, les substances peuvent être diluées de manière appropriée dans divers milieux de culture et administrées directement, sans étapes de purification supplémentaires ni évaporation du solvant.

"« Actuellement, cinq milligrammes d’oléocanthal peuvent coûter 250 €, ce qui rend la production à grande échelle insoutenable », a ajouté Francioso.

Selon les chercheurs, le nouveau procédé pourrait changer la donne.

"« À partir d’huiles particulièrement riches, nous utilisons une méthode extrêmement économique… pour concentrer les polyphénols d’un facteur 100 dans un solvant biologique et lipidique », explique Rodolfo Federico, co-auteur de l’étude et co-fondateur de la startup Active-Italia.

"« Pour la première fois, nous disposons de matières premières qui peuvent être utilisées comme agents de promotion de la santé. Jusqu’à présent, il n’existait aucun complément contenant de l’oléocanthal et de l’oléacéine », a-t-il ajouté. "seulement leurs précurseurs.

Il estime que les extraits de ces deux molécules auront des effets bénéfiques de grande portée, au-delà des propriétés anti-inflammatoires prouvées attribuées à leur comportement inhibiteur de la cyclooxygénase.

"in vivo « Des études cliniques menées sur des patients montrent que l’huile d’olive à forte teneur en oléocanthal et en oléacéine inhibe la synthèse des cytokines pro-inflammatoires », a-t-il déclaré. "Le mécanisme d'action pourrait être beaucoup plus large et potentiellement s'attaquer à de multiples pathologies. C'est vraiment fascinant. »