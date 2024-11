Une intervention précoce avec de l'huile d'olive extra vierge semble prometteuse pour réduire les symptômes du syndrome de Down

Huile d'olive extra vierge pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre la dégénérescence cognitive chez les personnes atteintes du syndrome de Down.

Une nouvelle étude Une étude réalisée à partir d'un modèle murin atteint du syndrome de Down a montré que l'huile d'olive extra vierge peut améliorer considérablement la mémoire et les capacités cognitives.

L'huile d'olive extra vierge pourrait altérer le fonctionnement du cerveau » « profil inflammatoire » de manière positive, ralentissant le processus neurodégénératif non seulement dans la maladie d'Alzheimer mais aussi dans d'autres maladies comme le syndrome de Down. - Domenico Praticò, fondateur, Centre Alzheimer

"« Historiquement, l'huile d'olive a été principalement associée à des bienfaits cardiovasculaires », a déclaré Domenico Praticò, professeur de sciences neuronales à l'Université Temple de Philadelphie et fondateur du Centre Alzheimer de Temple. Olive Oil Times.

"Pendant longtemps, le cerveau n’a pas été considéré comme une entité affectée par la consommation d’huile d’olive extra vierge. En réalité, de plus en plus d’études démontrent que les effets positifs de l’huile d’olive extra vierge s’étendent également à la santé cérébrale », explique Praticò.

Dans leur dernière étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease, l'équipe de recherche de Praticò explique comment les personnes atteintes du syndrome de Down développent souvent un déclin cognitif et des pathologies de type Alzheimer dès l'âge de 40 ans, bien plus tôt que la population générale.

"« Grâce aux progrès pharmacologiques et aux nouvelles techniques chirurgicales, l’espérance de vie des personnes atteintes du syndrome de Down a considérablement augmenté, s’étendant souvent bien au-delà de 50 ans », a déclaré Praticò.

Entre 60 et 70 pour cent de ces personnes commencent à développer des problèmes cognitifs beaucoup plus tôt que les personnes non atteintes du syndrome de Down. "Ce n'est pas exactement La maladie d'Alzheimer, mais ce sont des conditions extrêmement similaires », a déclaré Praticò.

"« Étant donné les preuves croissantes du rôle de l'huile d'olive extra vierge, notre étude visait à déterminer si une intervention précoce avec de l'huile d'olive extra vierge pouvait avoir un impact positif sur cette population », a-t-il expliqué.

Pour vérifier l’efficacité de l’huile d’olive extra vierge, l’équipe a utilisé un modèle animal du syndrome de Down, en traitant les souris avec un régime enrichi en huile d’olive extra vierge pendant cinq mois.

Les chercheurs ont choisi une huile d’olive extra vierge monovariétale Coratina produite dans les Pouilles, en Italie, en raison de son profil phénolique important.

À la fin du traitement, des tests cognitifs ont été réalisés pour évaluer les capacités d’apprentissage et de mémoire des animaux.

"« Les tests de mémoire sur les animaux, comme le Morris Water Maze, nous permettent de mesurer la rapidité avec laquelle les souris apprennent à trouver une plate-forme cachée », a déclaré Praticò.

"« Nous avons observé que les souris traitées avec de l’huile d’olive extra vierge étaient beaucoup plus rapides à apprendre et à se souvenir que leurs homologues non traitées », a-t-il ajouté.

Un autre aspect intéressant de la recherche était l’effet de l’huile d’olive extra vierge sur les synapses, les connexions entre les cellules nerveuses responsables de la transmission des informations dans le cerveau.

Des expériences ont montré que les souris traitées avec de l’huile d’olive extra vierge présentaient une fonction synaptique améliorée, mesurée par des techniques d’électrophysiologie.

"« Les synapses fonctionnaient plus efficacement, ce qui suggère que l’huile d’olive extra vierge a un effet protecteur sur les connexions neuronales », a déclaré Praticò.

De plus, l’huile d’olive extra vierge a considérablement réduit les niveaux de neuro-inflammation, un processus étroitement lié au déclin cognitif et à la neuro-dégénérescence.

"« Nous avons découvert que l’huile d’olive extra vierge peut moduler l’activité de la microglie, des cellules qui, entre autres, agissent comme des charognards dans le cerveau », a déclaré Praticò.

"« Ces cellules, dans des conditions de stress chronique, peuvent finir par endommager le cerveau au lieu de l’aider », a-t-il ajouté. "Grâce à l’huile d’olive extra vierge, la microglie reste dans un état plus équilibré et peut continuer à remplir sa fonction bénéfique.

Un aspect crucial de l’étude a été l’analyse approfondie des marqueurs inflammatoires dans le cerveau des souris traitées avec de l’huile d’olive extra vierge.

En particulier, il a été démontré que l’huile d’olive extra vierge avait un impact significatif sur diverses cytokines, des protéines qui régulent la réponse inflammatoire du système immunitaire.

Parmi les marqueurs analysés, les interleukines sont cruciales dans la modulation de l’inflammation cérébrale, un phénomène étroitement associé au déclin cognitif et à la neurodégénérescence.

L'équipe de Praticò a observé une réduction significative de molécules comme l'interleukine-12 et le CD40, toutes deux connues pour favoriser l'activation microgliale.

"« La suppression du CD40 est particulièrement pertinente car cette protéine est souvent impliquée dans l’activation de la microglie et dans la production d’autres cytokines pro-inflammatoires comme l’interleukine-12 », a déclaré Praticò. "« Réduire l’activité de ces molécules permet d’atténuer un facteur qui accélère le déclin cognitif. »

Dans le même temps, on a observé une augmentation de l’antagoniste du récepteur de l’interleukine 1 (IL-1ra) et de l’interleukine 5, tous deux associés à des effets neuroprotecteurs.

"« L’IL-1ra agit comme un frein sur l’inflammation induite par l’interleukine-1, l’une des cytokines les plus puissantes pour favoriser les réponses inflammatoires », explique Praticò.

Ces résultats indiquent que l’huile d’olive extra vierge réduit l’inflammation cérébrale et agit de manière sélective, favorisant l’expression de molécules qui protègent les cellules nerveuses.

"Notre étude suggère que l'huile d'olive extra vierge pourrait modifier le fonctionnement du cerveau »« Le profil inflammatoire est positif, ralentissant le processus neurodégénératif non seulement dans la maladie d'Alzheimer mais aussi dans d'autres pathologies comme le syndrome de Down », a souligné Praticò.

Selon les scientifiques, les résultats de cette recherche ouvrent la porte à de nouvelles approches thérapeutiques pour des maladies comme la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence.

Huile d'olive extra vierge, avec ses composants bioactifs dont oléocanthal, oléacéine et oleuropéine, pourrait représenter une arme naturelle dans la lutte contre le déclin cognitif.

Dans un contexte où la population vieillit et où la démence est devenant plus courant, découvrir de nouveaux outils de prévention est crucial. "« Nous ne sommes qu’au début de cette exploration », a déclaré Praticò.

"Mais si nous pouvons démontrer que quelque chose d’aussi simple que l’huile d’olive extra vierge peut faire la différence, alors nous aurons trouvé un moyen accessible d’améliorer la qualité de vie de beaucoup », a-t-il conclu.