La consommation quotidienne d'huile d'olive est liée à un risque de décès dû à la démence, selon une étude

Une nouvelle étude de l'Université Harvard a découvert que la consommation quotidienne d'une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive est associée à un risque plus faible de décès lié à la démence.

Les chercheurs ont examiné les données recueillies auprès de 92,383 28 adultes américains participant à l'étude sur la santé des infirmières et à l'étude de suivi des professionnels de la santé sur une période de - ans.

Ils ont constaté que la consommation quotidienne d'au moins sept grammes d'huile d'olive était associée à un risque 28 pour cent inférieur de décès lié à la démence par rapport à ceux qui n'avaient jamais ou rarement consommé d'huile d'olive.

L'association entre la consommation d'huile d'olive et La maladie d'Alzheimer, la forme de démence la plus courante, est établie depuis longtemps. Cependant, cela intéresse de plus en plus les chercheurs à mesure que la prévalence de la démence continue d’augmenter.

Les données de l'Organisation mondiale de la santé montrent que plus de 55 millions de personnes souffraient de démence dans le monde en 2023. Des recherches distinctes publiées dans The Lancet prédisent que les taux de démence devraient augmenter. triple par 2050.

Selon Scott Small, directeur du Centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer de l'Université Columbia, la démence affecte la partie la plus profonde du cerveau dans ses phases finales, ce qui peut inhiber les fonctions corporelles, notamment la fréquence cardiaque et la respiration.

Alors que les infections des voies respiratoires ou urinaires sont des causes fréquentes de décès chez les patients atteints de démence à un stade avancé, ceux qui reçoivent des soins de la plus haute qualité meurent essentiellement de la mort accumulée des cellules cérébrales.

L'étude a également examiné l'association entre la consommation totale d'huile d'olive et la qualité de l'alimentation, y compris le respect des La diète méditerranéenne et l'Indice d'alimentation saine alternative.

Les chercheurs ont découvert que les participants consommant le plus d’huile d’olive présentaient un risque plus faible de décès lié à la démence, quelle que soit leur adhésion à l’un ou l’autre régime. "Cela met en évidence le rôle potentiellement spécifique de l'huile d'olive », ont écrit les chercheurs.

"Pourtant, le groupe avec à la fois des scores élevés d’indice d’alimentation saine alternative et une consommation élevée d’huile d’olive présentait le risque de mortalité par démence le plus faible, ce qui suggère que la combinaison d’une alimentation de meilleure qualité avec une consommation plus élevée d’huile d’olive peut conférer un bénéfice accru », ont-ils ajouté.

L'étude a également étudié l'impact de remplacer d'autres graisses alimentaires avec de l'huile d'olive.

Les chercheurs ont découvert que le remplacement de cinq grammes de mayonnaise par une quantité équivalente d’huile d’olive était associé à un risque inférieur de 14 % de décès lié à la démence. Pendant ce temps, remplacer cinq grammes de margarine par de l’huile d’olive était associé à un risque inférieur de huit pour cent.

Aucune différence statistiquement significative n’a été observée lors du remplacement du beurre ou d’autres huiles végétales par de l’huile d’olive.

"Ces résultats fournissent des preuves à l’appui des recommandations diététiques préconisant l’utilisation de l’huile d’olive et d’autres huiles végétales comme stratégie potentielle pour maintenir la santé globale et prévenir la démence », ont écrit les chercheurs.

Cependant, ils ont reconnu qu'au moment de l'étude, la mayonnaise et la margarine contenaient des niveaux élevés de gras trans hydrogénés, fortement associés aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2 et à la démence. En 2020, les autorités sanitaires américaines ont interdit aux fabricants d’ajouter des huiles partiellement hydrogénées aux aliments.

Anne-Julie Tessier, auteure principale de l'étude et associée de recherche en nutrition à la TH Chan School of Public Health de Harvard, a déclaré : Olive Oil Times que les chercheurs pensent que les antioxydants présents dans l'huile d'olive peuvent jouer un rôle dans l'association entre sa consommation et un risque moindre de décès lié à la démence.

"Nous pensons que certains composés ayant une activité antioxydante dans l’huile d’olive peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, ayant potentiellement un effet direct sur le cerveau », a-t-elle déclaré. "Il est également possible que l’huile d’olive ait un effet indirect sur la santé cérébrale en bénéficiant de la santé cardiovasculaire, même si nous avons pris en compte ces facteurs dans nos modèles et que les associations sont restées.

La population étudiée comprenait 60,582 31,801 femmes de l'étude sur la santé des infirmières et 56 - hommes de l'étude de suivi des professionnels de la santé, âgés en moyenne de - ans et exempts de maladies cardiovasculaires et de cancer au départ. La consommation d'huile d'olive a été évaluée tous les quatre ans à l'aide d'un questionnaire de fréquence alimentaire.

"Cela impliquait de poser aux participants une série de questions sur la fréquence à laquelle ils consommaient de l'huile d'olive, que ce soit pour assaisonner les salades, pour cuisiner ou pour l'ajouter à d'autres aliments », a déclaré Tessier.

"Cependant, nous ne disposions pas de données nous permettant de différencier le type de huile utilisé », a-t-elle ajouté. "Ainsi, nous avons observé une association quel que soit le type d’huile d’olive utilisée, qu’elle soit vierge ou non, et qu’elle soit utilisée pour la cuisine, dans les vinaigrettes ou ajoutée à d’autres aliments.

L’un des principaux points forts de l’étude était l’analyse de plusieurs sous-groupes, y compris des individus porteurs du génotype de l’apolipoprotéine ε4 (APOE ε4). Les individus possédant des allèles APOE ε4 homogènes sont cinq à neuf fois plus susceptibles de mourir de démence.

"Des analyses exploratoires de sous-groupes ont montré des associations entre une consommation plus élevée d'huile d'olive et un risque plus faible de mortalité liée à la démence dans la plupart des sous-groupes », ont écrit les chercheurs. "Aucune association statistiquement significative n’a été trouvée chez les participants ayant des antécédents familiaux de démence, vivant seuls, utilisant une multivitamine et chez les non-porteurs d’APOE ε4.

Même si les autres points forts de l'étude comprenaient la longue période de suivi, la grande taille de l'échantillon et le nombre élevé de cas de décès dus à la démence, les chercheurs ont reconnu ses limites.

"Notre étude ne peut établir un effet causal de l'huile d'olive car il ne s'agit pas d'une étude d'intervention », a déclaré Tessier.

Les chercheurs ont également écrit que la population étudiée n’était pas représentative du grand public aux États-Unis puisqu’elle comprenait principalement des professionnels de la santé, dont la grande majorité étaient plus âgés et blancs.

Tessier a déclaré que les futures études devraient fournir de l'huile d'olive aux participants pour évaluer son impact sur la fonction cognitive et voir si un effet direct peut être observé.

"Cependant, il est important de noter que pour la plupart des types de démence, l’apparition est progressive et la progression de la maladie est lente », a-t-elle conclu. "Pour cette raison, nous devons attendre longtemps avant que les cas se produisent. La démence et la mortalité due à la démence peuvent difficilement être étudiées selon une conception autre que l’observation.