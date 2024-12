Les champions universitaires de cross-country utilisent l'huile d'olive pour lutter contre le froid

L'huile d'olive a peut-être joué un rôle central lors des championnats de cross-country de division I de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) 2024 à Vérone, dans le Wisconsin.

Aux côtés de ses collègues, Edward Eyestone, double olympien et entraîneur de l'université Brigham Young (BYU), a appliqué de l'huile d'olive sur les bras, le dos et les jambes de ses athlètes après qu'ils aient retiré leurs vêtements d'échauffement d'avant-course et se soient préparés à la course.

La fine couche d’huile d’olive offre une certaine isolation contre la perte de chaleur de la peau chaude vers l’air froid. - Edward Eyestone, entraîneur de cross-country, Université Brigham Young

Eyestone pense que l'huile d'olive peut faire la différence lorsque les températures au moment de la course sont au-dessus de zéro. Ses convictions ont été récompensées lorsque les équipes de cross-country masculines et féminines de BYU ont remporté la victoire. champions couronnés.

Bien que l'utilisation de l'huile d'olive de cette manière ne soit pas nouvelle pour l'entraîneur, il a déclaré qu'elle était réservée aux occasions spéciales. "« Nous ne sortons l'huile d'olive que pour les grandes courses de fin d'année », a-t-il déclaré. Olive Oil Times.

"Aux États-Unis, les grandes courses coïncident généralement avec la fin de l’automne, lorsque les conditions deviennent plus extrêmes. Et mes gars courent généralement bien en fin de saison », a déclaré Eyestone.

L'entraîneur estime que l'huile d'olive peut améliorer les performances des athlètes dans diverses conditions. "« Je n'ai fait cela qu'avant les courses de cross-country, mais il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas pour une course de 5 km [cinq kilomètres] ou de 10 km [dix kilomètres] », a déclaré Eyeston.

"« Pour une durée supérieure à 30 minutes, je crains que l'huile d'olive ne refroidisse progressivement jusqu'à la température extérieure », a-t-il ajouté. "Dans de tels cas, j'opterais probablement pour des options plus traditionnelles comme des collants, des manchettes ou des chemises plus longues. Et, bien sûr, dans des conditions extrêmes, portez plusieurs couches. »

L'association de l'olivier avec le sport a une longue tradition, qui remonte à l' jeux olympiques dans la Grèce antique.

"« Avant l’entraînement sportif, les athlètes oignaient leur corps avec de l’huile d’olive pour préparer leur peau », a déclaré Anna Gustafsson, une archéologue et écrivaine finlandaise basée à Athènes. Olive Oil Times dans une interview d'août 2024. "Ils se nettoyaient également après avoir transpiré en frottant leur peau avec un mélange d’huile d’olive et de sable, puis en grattant la saleté.

Dans les temps modernes, athlètes participant à Annuel de la Turquie Kirkpinar Les tournois de lutte à l'huile d'olive utilisent environ deux tonnes d'huile d'olive.

Les combattants se couvrent rituellement d'huile d'olive, ainsi que leurs adversaires, ce qui rend très difficile pour les lutteurs de se saisir les uns les autres, les obligeant à saisir les poches de leur adversaire. Les lutteurs affirment également que l'huile d'olive réduit la douleur due aux blessures et aide leurs plaies à cicatriser plus rapidement.

"« L’utilisation de l’huile d’olive est très ancienne », a déclaré Eyestone. "« C'est à la fin des années 1970, lorsque j'étais coureur au lycée, que je l'ai utilisé pour la première fois. »

"« Je crois que je peux remonter à mon père, qui l'utilisait à l'Université de l'Idaho lors d'une course de cross-country dans les années 1940, ou à mon entraîneur de lycée, qui l'utilisait avec notre équipe », a-t-il ajouté. "Comme il était originaire du Canada, il connaissait une chose ou deux sur les conditions de froid.

Diverses graisses lubrifiantes ont été utilisées sur la peau comme couche protectrice à l'époque moderne.

"« Je pense que les nageurs traversant la Manche ont essayé des méthodes similaires en s'enduisant de vaseline ou de saindoux », a déclaré Eyestone.

"Les skieurs de fond qui s’exposent au froid ont également l’habitude d’utiliser de la vaseline sur leur peau exposée. L’huile d’olive n’est qu’une version plus fine de la technique de la vaseline », a-t-il ajouté.

" Cette photo des championnats nationaux d'hiver de 1993 me montre en train de courir à gauche, avec une moustache gelée mais une légère brillance due à l'huile d'olive sur mes jambes et mon visage. La température était de -7 ºC", a déclaré Eyestone.

L'huile d'olive contient de nombreux composants, notamment des antioxydants et des vitamines, qui sont idéal pour les soins de la peau. Merci à son polyphénolsL'huile d'olive peut également aider la peau se remettre des dommages.

Cependant, l’entraîneur a admis que le mécanisme exact par lequel l’huile d’olive profite aux coureurs de BYU reste flou.

"« L’un de mes athlètes est un étudiant en génie mécanique et son professeur, après avoir entendu parler de notre utilisation de l’huile d’olive, a suggéré qu’elle était probablement marginalement utile en raison des principes de transfert de chaleur », a déclaré Eyestone.

"« La fine couche d’huile d’olive offre une certaine isolation contre la perte de chaleur de la peau chaude vers l’air froid », a-t-il ajouté. "Grâce à la viscosité de l’huile d’olive, une fine couche d’air peut également être emprisonnée entre la peau et l’huile.

Eyestone a expliqué que le personnel d'entraîneurs réchauffe légèrement l'huile d'olive à l'aide de radiateurs, "« qui crée une sensation confortable, semblable à celle d'une couverture, dès la première application », a-t-il déclaré.

"« En fin de compte, je pense que l’huile d’olive aide à combler le fossé entre le retrait des vêtements d’échauffement extérieurs et la chaleur que le corps génère pendant la course », a ajouté Eyestone. "Et au lieu de devoir retirer des manches ou un t-shirt supplémentaire pendant la course, vous êtes déjà libéré de ces couches et pouvez vous concentrer sur la course.

En tant qu’utilisateur de longue date d’huile d’olive lors des courses, Eyestone a réfléchi à la façon dont cela l’a aidé dans certaines des conditions les plus difficiles qu’il a rencontrées. "« J'ai utilisé de l'huile d'olive à des températures allant de 30 °C à -5 °C », a-t-il déclaré.