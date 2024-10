L'huile d'olive peut-elle vraiment prévenir la gueule de bois ? Un expert donne son avis

Une tendance récente sur TikTok est apparue parmi la génération Z, où les individus consomment coups d'huile d'olive avant de boire de l’alcool, avec la croyance que cette pratique pourrait atténuer les effets de la gueule de bois.

Bien que le concept ne soit pas entièrement nouveau, sa popularité a augmenté récemment, reflétant la confluence de l’influence des médias sociaux et d’affirmations pseudoscientifiques.

Cette tendance a pris de l'ampleur suite aux affirmations du producteur de disques et auteur-compositeur américain Benny Blanco, qui a affirmé que le rituel préalable d'ingestion d'huile d'olive prévient efficacement la gueule de bois.

Il n’y a aucun mal à consommer de l’huile d’olive, mais aucun avantage en cas de gueule de bois. - Mary Flynn, fondatrice de l'Olive Oil Health Initiative de l'Université Brown

Blanco préconise cette méthode, affirmant qu'elle rend immunisé contre l'inconfort d'une gueule de bois le lendemain.

"Mon ami Nino m'a appris ça", Blanco a déclaré au Tonight Show hôte Jimmy Fallon. "Ces vieux gars d'Italie sont arrivés. Ils ont dit : »Avant de boire, tu prends un verre de ça, tu ne peux pas avoir la gueule de bois. Impossible.

Blanco et Fallon ont bu deux verres d'huile d'olive avant de consommer un verre de vin rouge. L'affirmation de Blanco a suscité des discussions parmi les internautes et a suscité une attention considérable sur les plateformes de médias sociaux, en particulier TikTok.

En août, une utilisatrice de TikTok connue sous le nom d'Itssjessc a fait le point sur son expérience.

"« Cela m'a aidé. Je ne vais pas dire que cela va complètement vous guérir de la gueule de bois si vous buvez beaucoup, mais je suis un poids plume, et généralement le lendemain matin, quel que soit le nombre de verres que je bois, je ne me sens pas très bien », a écrit Itssjessc. "Mais je me sens bien en ce moment. Je me sens beaucoup mieux.

"Je le confirme", a écrit un autre utilisateur de TikTok. "En Grèce aussi, on le sait : une cuillère à soupe d’huile d’olive avant de sortir et pas de gueule de bois.

Les utilisateurs des médias sociaux affirment que "« L’huile d’olive recouvre l’estomac et empêche la vidange gastrique, empêchant ainsi l’alcool de pénétrer dans l’intestin. »

Cependant, l'Association des diététiciens du Royaume-Uni a souligné qu'il existe "il n’y a rien de tel que de tapisser l’estomac.

Mary Flynn, fondatrice de l'Olive Oil Health Initiative de l'hôpital Miriam de l'université Brown, a déclaré Olive Oil Times que la tendance est "« assez humoristique » mais qui contient une part de vérité.

"« L’alcool, l’eau et le sodium sont absorbés par l’estomac ; tout le reste est absorbé dans la première partie de l’intestin grêle, le duodénum », a-t-elle expliqué. "C'est pourquoi si vous avez un »« L’estomac vide » (c’est-à-dire si vous avez faim), vous pouvez ressentir les effets de l’alcool plus rapidement que si vous avez mangé.

Flynn a ajouté que le peptide, un peptide inhibiteur gastrique présent dans la graisse, ralentit le processus de vidange de l'estomac. De plus, la graisse est plus difficile à absorber que les protéines et les glucides, elle est donc libérée de l'estomac plus lentement.

"« La graisse ralentit donc la sortie des aliments de l’estomac, mais je ne pouvais pas imaginer comment elle affecterait la sortie de l’alcool de l’estomac, et elle n’aiderait certainement pas en cas de gueule de bois », a déclaré Flynn.

Chris Rhodes, médecin et expert en nutrition, a déclaré à The Focus que rien ne peut guérir une gueule de bois et que la plupart des remèdes maison tentent d'atténuer les symptômes.

"En résumé, non, l’huile d’olive ne pourra pas prévenir la gueule de bois », a-t-il déclaré. "La gueule de bois est un état aux multiples facettes causé par les effets négatifs à long terme de la consommation d’alcool, qui incluent des problèmes allant de la déshydratation à l’inflammation, des lésions cérébrales à la fonction hépatique.

Flynn a ajouté que le principe de base derrière cette affirmation est incorrect, soulignant que l'estomac est plein d'acide chlorhydrique, qui décompose les aliments et les liquides pour la digestion, donc aucune substance unique »les manteaux de l'estomac.

"Votre estomac n'est pas vide comme un récipient en plastique, donc l'huile ne »« Enrobe-le », dit-elle. "Il est possible que si quelqu'un buvait une tasse ou deux d'huile - d'autres huiles feraient la même chose qu'elles prétendent pour l'huile d'olive - cela pourrait ralentir l'absorption d'alcool, mais un gros »pourrait.'"

Cependant, Flynn a souligné que les aliments gras consommés avec de l’alcool peuvent aider à le diluer et éventuellement ralentir son absorption. "« C’est l’idée derrière le fait de servir du fromage avec de l’alcool », a-t-elle déclaré.

"« Il n’y a aucun mal à consommer de l’huile d’olive, mais aucun avantage en cas de gueule de bois », conclut Flynn.