Berkeley Olive Grove EVOO fait peau neuve

Des recherches récentes montrent qu'une huile d'olive extra vierge de Californie pourrait bien être parmi les plus saines au monde.

Prokopios Magiatis et Eleni Melliou, de l'Université d'Athènes, ont testé EVOO utilisant la méthode 1H-NMR (Nuclear Magnetic Resonance) pour déterminer les quantités d'oléocanthal et d'oleacein dans les EVOO du monde entier. Jusqu'à présent, des centaines de variétés d'huiles d'olive ont été testées.



L'effort fait partie d'un projet plus large visant à découvrir les variétés spécifiques d'oliviers, les méthodes de gestion des bosquets, les périodes de récolte et le type de moulins qui produisent les huiles d'olive les plus saines.

Jusqu'à présent, les variétés d'olives Koroneiki et Throuba de certaines régions et de moulins à huile spécifiques en Grèce contenaient les niveaux les plus élevés et les plus constants d'oléocanthal et d'oleacein.

Maintenant, en utilisant de nouveaux tests 1H-RMN étendus, de manière inhabituelle des niveaux élevés d'aglycon d'oleuropéine ont été détectés dans des échantillons d'huile d'olive extra vierge de la variété Mission de Berkeley Olive Grove en Californie du Nord.

Toujours à l'affût des dernières avancées scientifiques, Oliveraie de Berkely La propriétaire Olivia Newsome-Grieco a rencontré Melliou lors d'un séminaire à l'UC Davis. Newsome-Grieco a déclaré qu'elle avait immédiatement compris la valeur de la nouvelle méthode et avait soumis des échantillons pour les tests.

"Il est ironique qu'en plein chaos économique, deux scientifiques grecs aient pu développer un test qui confirmerait la haute qualité de l'EVOO produit ici même en Californie. Je suis si heureux d'avoir rencontré (Magiatis et Melliou) », a déclaré Newsome-Grieco.

La concentration la plus élevée enregistrée d'oleuropéine aglycone (342 mg / kg) était dans un échantillon de Berkeley Olive Grove produit à partir d'olives vertes sous irrigation stressée et broyage à basse température. "La concentration a présenté la valeur la plus élevée parmi plus de 400 échantillons analysés par l'Université d'Athènes depuis 2010 », a déclaré Magiatis.

Le composé oleuropéine Aglycon s'est récemment révélé efficace pour Prévention d'Alzheimer.

Analyse chimique de la mission EVOO Oléocanthal: 88 mg / Κg

Oleacein: 90 mg / Kg

Aglycon d'oleuropéine (forme aldéhyde): 342 mg / Kg

Aglycon de ligstroside (forme aldéhyde): 170 mg / Kg

L'origine du Cultivar de mission est enveloppé de mystère; il était supposé être arrivé en Amérique du Nord par des missionnaires franciscains espagnols. Les tests ADN, cependant, n'ont montré aucun lien avec les oliviers espagnols, mais ils se sont avérés partager certaines caractéristiques avec le cépage Picholine Marocaine trouvé au Maroc.

Mission est la seule variété d'olive reconnue par le Conseil oléicole international comme originaire d'Amérique du Nord.

Berkeley Olive Grove fête ses 100 ansth année d'histoire oléicole. La gestion biologique et durable des bosquets, combinée à une recherche vigoureuse dans la meunerie des olives et à un traitement soigné, ont donné des résultats. Le producteur a gagné un étonnant trois médailles d'or au concours international d'huile d'olive de New York.

"Je pense que cela pourrait devenir un moment déterminant pour l'industrie de l'huile d'olive en Californie - aussi important que lorsque les vins californiens ont battu les vins français lors de la dégustation de vins en double aveugle de 1976 à Paris », a déclaré Darro Grieco, après avoir entendu les résultats positifs de son EVOO. .

Les huiles d'olive extra vierges les plus saines ne sont peut-être pas celles que les gens choisissent pour le goût. Les Grecs de l'Antiquité qui insistaient pour presser des olives non mûres mélangeaient toujours leur huile d'olive avec du vin ou du vinaigre. Des niveaux élevés d'oléocanthal et d'oleacein se trouvent généralement dans les EVOO de récolte précoce qui ont un goût plus amer et laissent une sensation poivrée dans la gorge. Même à ce jour, le vinaigre balsamique et l'EVOO se trouvent côte à côte.

La fraîcheur et le goût ne peuvent à eux seuls déterminer avec précision salubrité d'EVOO. De nombreuses variétés d'olives, indépendamment de leur fraîcheur et de leur goût, n'ont pas les niveaux nécessairement élevés de composés phénoliques clés.

Certains EVOO à récolte précoce avec des niveaux élevés de composés favorables à la santé ont également remporté des prix organoleptiques. Il est donc possible de produire des EVOO au goût excellent et bien équilibrés avec des niveaux élevés de salubrité.

Les nouveaux résultats des tests pourraient marquer l'aube d'une nouvelle ère pour EVOO lorsque la sagesse ancienne se combine avec les tests modernes et l'analyse organoleptique, pour développer des normes spécifiques et de nouvelles allégations d'étiquetage pour "promotion de la santé »EVOO en Californie et à l'étranger.