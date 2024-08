Ajouter l'huile d'olive à votre peau

Il existe de nombreuses raisons bien connues pour inclure l'huile d'olive dans votre alimentation. De la santé cardiaque à la prévention du cancer, la liste continue de s'allonger bienfaits de l'huile d'olive pour la santé sont découverts.

Tout comme l'huile d'olive est un élément sain de votre alimentation, elle peut également être un ajout intéressant à votre routine de soins de la peau.

Votre peau joue un rôle essentiel dans la détoxification de votre corps, il est donc important de la garder aussi propre et saine que possible.

Voir aussi:Bienfaits de l'huile d'olive

Il peut sembler contre-intuitif d'appliquer de l'huile d'olive sur votre peau, mais elle peut être utilisée comme barrière naturelle pour se protéger de la saleté et des débris. En lavant votre visage et en le gardant trop sec, vous pourriez en fait encourager les éruptions cutanées et une peau malsaine. Une légère couche d'huile d'olive extra vierge sur votre visage après le lavage constitue une excellente couche protectrice. Assurez-vous de masser l'huile sur votre visage jusqu'à ce qu'elle soit presque entièrement absorbée. Rappelez-vous qu'un peu suffit, vous n'avez donc pas besoin d'utiliser beaucoup de votre EVOO préféré pour en profiter.

L'huile d'olive contient également des antioxydants et du squalène, qui est l'un des lipides les plus courants produits par les cellules de la peau humaine (Wrangler même le met dans son jean). Les vitamines A et E de l'huile d'olive en font un composé anti-âge de premier ordre. Un régime quotidien peut aider à réduire l'apparence des ridules et des rides tout en nourrissant et hydratant simultanément votre peau (il travaille pour Sophia Loren).

Appliquez de l'huile d'olive sur votre peau propre après avoir utilisé un toner. Les toners permettent à votre peau de revenir au niveau de pH approprié. Votre visage doit être légèrement humide lors de l'application de l'EVOO pour que les qualités hydratantes soient mieux absorbées par votre peau. N'oubliez pas de combiner votre utilisation de l'huile d'olive comme hydratant avec un écran solaire pour protéger votre peau des rayons UV.