Un régime végétalien faible en gras peut réduire davantage le cholestérol LDL qu'un régime enrichi en huile d'olive

De nouvelles recherches indiquent que suivre un régime végétalien faible en gras sans huile d'olive extra vierge peut abaisser les taux de cholestérol LDL chez les personnes à risque élevé de maladie cardiovasculaire plus qu'un régime végétalien complété par de l'huile d'olive extra vierge.

Le croisement étude, publié dans le Journal of the American Heart Association (JAHA), a révélé que les individus perdaient plus de poids et présentaient des taux de cholestérol LDL plus faibles après avoir suivi un régime faible en gras qu'après un régime enrichi en huile d'olive. Cependant, certains chercheurs éminents ont critiqué la conception de l’étude.

"Il existe une controverse et un débat dans le monde des maladies cardiovasculaires autour de l'effet des huiles végétales, y compris l'huile d'olive extra vierge, sur les facteurs de risque », a déclaré Andrea Krenek, chercheuse à l'Université de Floride et co-auteur de l'étude.

Voir aussi: Nouvelles de la santé

"Régimes méditerranéens contiennent généralement beaucoup d’huile d’olive extra vierge, alors que les régimes faibles en gras et à base de plantes recommandent souvent de l’éviter », a-t-elle ajouté. "Cependant, les deux régimes sont connus pour réduire le risque de maladie cardiaque.

"À notre connaissance, cela n’avait pas encore été étudié dans le cadre d’un régime végétalien complet à base de plantes. Nous avons donc décidé de concevoir une étude pour étudier cette question de recherche », a expliqué Krenek. "Il n'y a pas eu beaucoup de preuves antérieures visant à évaluer si l'huile d'olive extra vierge entraîne spécifiquement une réduction des risques par rapport au reste du modèle à base de plantes.

L'essai a porté sur 40 personnes présentant un risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Ils ont suivi deux régimes végétaliens, chacun pendant quatre semaines avec une période de sevrage d'une semaine.

Dans un régime, les participants ont utilisé quatre cuillères à soupe de California Olive Ranch huile d'olive extra vierge chaque jour. Il leur était demandé de consommer l’huile d’olive crue ; sinon, aucune indication n’était donnée sur le moment ou la manière de le consommer. Dans l’autre régime, il était demandé aux participants d’utiliser le moins d’huile d’olive possible, moins d’une cuillère à soupe par jour.

Les deux régimes comprenaient des fruits entiers, des légumes, des grains entiers, des légumineuses, des noix et des graines, à l’exclusion des aliments d’origine animale.

Entre les deux phases du régime, les participants ont eu une période de sevrage d’une semaine au cours de laquelle ils ont été autorisés à reprendre leurs habitudes alimentaires habituelles. Cette pause est une pratique de recherche courante pour s'assurer que le premier régime n'affecte pas les résultats du second.

Les chercheurs ont collecté des données sur le métabolisme, la santé clinique, le comportement et le régime alimentaire des participants au début et à la fin de chaque période de régime. Au fur et à mesure que les participants suivaient chaque régime, les chercheurs ont mesuré comment chacun les affectait personnellement.

"Des études antérieures ont montré que la transformation de l'huile d'olive, allant de la raffinée à la vierge en passant par l'extra vierge, peut avoir un impact sur les marqueurs lipidiques et inflammatoires. Nous fournissons donc de l'huile d'olive extra vierge, qui est également consommée dans les régimes méditerranéens », a déclaré Krenek.

Les scientifiques ont découvert que les deux régimes étaient bénéfiques pour la santé. "Les régimes riches et faibles en huile d'olive extra vierge ont réduit les facteurs de risque de maladies cardiaques, y compris les taux de cholestérol LDL, par rapport aux régimes typiques comprenant des produits d'origine animale », a déclaré Krenek.

Le cholestérol LDL est souvent appelé "mauvais cholestérol » car il dépose de la plaque dans l’artère, ce qui peut s’accumuler et augmenter le risque de maladie cardiaque.

Cependant, Krenek a déclaré qu'il existait des différences significatives entre les deux régimes, en particulier en ce qui concerne les principaux marqueurs du risque de maladie cardiaque.

"Le régime pauvre en huile d'olive extra vierge a produit un taux de cholestérol LDL plus élevé et une réduction des lipides par rapport au régime riche en huile d'olive extra vierge », a déclaré Krenek. "Lors de l'évaluation par ordre de régime, ceux qui ont commencé avec une huile d'olive extra vierge à haute teneur, puis sont passés à une huile d'olive extra vierge à faible teneur en LDL ont présenté une réduction.

"En revanche, ceux qui ont commencé avec de l'huile d'olive extra vierge à faible teneur, puis ont ajouté de l'huile d'olive extra vierge pendant les quatre semaines suivantes, de faible à élevée, ont présenté une augmentation du LDL », a-t-elle ajouté. "Cela a donné des informations intéressantes pour éclairer les futures questions de recherche.

Publicité

Publicité

Dans l’ensemble, les deux régimes ont réduit plusieurs marqueurs de santé importants liés à la santé cardiaque et à l’inflammation.

Les participants à l’étude ont constaté une réduction de leur poids corporel au cours des deux phases du régime, avec une perte de poids plus importante observée pendant le régime faible en gras.

Les chercheurs ont déclaré que la perte de poids suggère que même dans le cadre d’un régime végétalien complet à base de plantes, la quantité de graisses ajoutées, y compris l’huile d’olive extra vierge, peut affecter l’équilibre énergétique global et les marqueurs de santé ultérieurs.

Les chercheurs ont observé une consommation accrue de fibres alimentaires au cours des deux phases du régime, ce qui, selon eux, a contribué à réduire le cholestérol LDL.

Ils ont ajouté que le passage aux graisses insaturées des aliments entiers et la réduction des graisses saturées ont probablement contribué à des résultats positifs pour la santé.

Selon Krenek, les conclusions les plus intéressantes de l’étude sont les suivantes : "à la fois faible et élevée d'huile d'olive extra vierge dans un aliment complet, un régime végétalien à base de plantes favorise la réduction du risque de maladie cardiaque par rapport aux modèles omnivores standard, bien qu'un apport plus faible puisse entraîner une réduction plus importante des lipides par rapport à un apport relativement plus élevé.

"L'ajout d'huile d'olive extra vierge après avoir consommé de petites quantités peut entraver la réduction des risques », a-t-elle ajouté.

Cependant, Mary Flynn, fondatrice de l'Olive Oil Health Initiative de l'hôpital Miriam de l'Université Brown, a critiqué les objectifs et la méthodologie de l'étude.

"L’huile d’olive extra vierge ne réduit généralement pas le cholestérol LDL, et cela est connu depuis longtemps. L'huile d'olive extra vierge augmentera le HDL et améliorera la fonction du HDL », a-t-elle déclaré. "Les graisses polyinsaturées réduiront davantage le LDL que les graisses monoinsaturées, mais elles oxyderont également le LDL, et le LDL oxydé contribue à l’athérosclérose.

Flynn a ajouté que la principale huile d'olive extra vierge avantages pour la santé concernant les maladies cardiovasculaires proviennent de les phénols et non les graisses.

Elle a souligné les résultats d'un 2023 revue dont elle était l'auteur principal. L'étude a révélé que "L'huile d'olive extra vierge peut diminuer le LDL-c pour des valeurs de base supérieures à 120 milligrammes par décilitre et augmenter le HDL-c avec une augmentation linéaire avec une teneur totale en phénol plus élevée » par rapport aux autres graisses alimentaires ou aux régimes faibles en gras.

"Les régimes comprenant quotidiennement de l’huile d’olive extra vierge sont efficaces pour perdre du poids et gérer le poids à long terme », ont écrit les chercheurs. "De plus, il a été démontré qu’une huile d’olive extra vierge avec une teneur totale en phénol d’au moins 150 milligrammes par kilogramme diminue l’oxydation des LDL.

"Alors qu’un régime comprenant de l’huile de graines végétales peut diminuer davantage le LDL que l’huile d’olive extra vierge, un régime comprenant quotidiennement de l’huile d’olive extra vierge produira du LDL plus sain car les particules seront plus grosses et moins susceptibles d’être oxydées », ont-ils ajouté.

Flynn a déclaré que l'une des limites de l'étude publiée dans JAHA était le manque de détails sur l'huile d'olive utilisée. Les chercheurs n'ont pas publié le nombre de phénols, qui, selon Flynn, est essentiel pour toute étude examinant la relation entre l'huile d'olive extra vierge et les résultats pour la santé.

Flynn a également critiqué l'évaluation des chercheurs sur l'apport calorique et nutritionnel. Elle a déclaré que le rappel d'un régime alimentaire n'est pas le meilleur moyen d'évaluer les calories, car on sait que les souvenirs des gens sur ce qu'ils ont mangé et sur la quantité qu'ils ont mangé au cours des dernières 24 heures sont erronés.

Enfin, elle a ajouté que le poids avant et après les deux séries d’essais de l’étude croisée n’était pas enregistré, ce qui rend plus difficile la comparaison des résultats des deux régimes pour chaque groupe.

"Je ne trouve pas l'étude utile », a-t-elle déclaré. "Cela n’ajoute rien à la littérature dans les deux sens.

"Il y a un manque de connaissances sur l'huile d'olive extra vierge, qui est motivé par les politiques de santé de ce pays », a ajouté Flynn, notant que l'American Heart Association préconise depuis longtemps des régimes faibles en gras. quel que soit le type de graisse consommé.

"L'huile d'olive extra vierge est un aliment différent. C'est le jus de l'olive », a-t-elle déclaré. "C’est le seul aliment dont nous disposons qui présente autant de bienfaits pour la santé. Il n'existe aucun médicament ni aucun aliment qui puisse rivaliser avec l'huile d'olive extra vierge.

Pour sa part, Krenek a mis en garde contre une simplification excessive des résultats de l'étude.

"Il est toujours important de noter le contexte général du régime alimentaire, les préférences et le niveau de risque dans la pratique, car la plupart des gens ne comparent pas l'huile d'olive extra vierge et les sources de graisses alimentaires entières, telles que les avocats, les noix, les graines et les olives », a déclaré Krenek.

"L'impact sur les facteurs de risque dépendait de ce qui était comparé », a-t-elle ajouté, faisant référence à la façon dont les régimes étaient mesurés par rapport aux habitudes alimentaires habituelles des participants.

Les chercheurs ont déclaré que cette étude met en évidence l’importance de se concentrer sur les types de graisses alimentaires et les choix alimentaires plutôt que simplement sur la quantité de graisses, de glucides et de protéines.

Ils ont mis en garde contre quelques limites de l'étude, notamment "une période d'étude relativement courte, un échantillon composé majoritairement de femmes blanches bien éduquées (des études futures sont nécessaires dans des populations plus vastes et plus diversifiées) et des effets de report, ce qui signifie que l'état de santé des participants au début de la deuxième période de régime n'était pas le même. le même que le premier.

Les chercheurs estiment que les prochaines étapes de l'étude de ce domaine devraient inclure l'élargissement de la recherche à différentes populations et à différents niveaux de risque de maladie cardiaque.