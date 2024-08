Des producteurs "artisanaux" d'huile d'olive se rencontrent à Rome pour discuter de stratégie

L'AIFO, l'Association italienne des moulins à huile d'olive, a organisé un atelier d'une journée le 23 marsrd chez Rome San Sebastiano al Palatino. Le charmant complexe d'églises Palatine Hill donne l'impression d'être dans la campagne isolée, mais est en fait proche de la rue aux allures d'autoroute qui relie le Colisée à la Piazza Venezia. Le groupe, composé de producteurs d'huile d'olive et de petites et moyennes entreprises, s'est réuni pour discuter de la manière de positionner l'huile d'olive extra vierge de haute qualité dans un monde où le faible coût est le plus valorisé.

Dans les Pouilles, les olives sont arrachées pour faire de la place aux fermes photovoltaïques. Cela me fait frémir - Piero Gonnelli

Le groupe a entendu des membres, des conférenciers du monde universitaire, des représentants d'organismes gouvernementaux et des consultants. Tout le monde semblait convenir que la différenciation par rapport aux marques du marché de masse était essentielle et qu'il faudrait beaucoup de temps et beaucoup de travail acharné pour qu'une huile d'olive de haute qualité obtienne le prix qu'elle mérite. Il y a également eu une discussion animée sur la façon dont les sous-produits de l'extraction de l'huile d'olive devraient être traités.

Piero Gonelli, président et membre fondateur de l'AIFO, afin de mettre en évidence les conséquences des bas prix sur le secteur, a déclaré: "Aujourd'hui, les olives des Pouilles sont arrachées pour faire de la place aux fermes photovoltaïques. Cela me fait frissonner. En Toscane, 50 à 60% des oliveraies ont été abandonnées. »Gonnelli, qui était profilé par le Olive Oil Times, cultive des olives et produit et embouteille de l'huile en Toscane. Le dernier chiffre est particulièrement préoccupant car l'huile d'olive toscane a une prime sur les huiles d'autres régions.

Les acheteurs italiens achètent un litre d'huile d'olive, en moyenne, tous les dix à quinze jours. Les consommateurs achètent suffisamment d'huile mais, selon les membres de l'AIFO, elle manque de qualité. Mauro Loy, expert en marketing et ancien dirigeant d'une chaîne de supermarchés, a rapporté qu'environ 85% de l'huile d'olive extra vierge est achetée dans les chaînes de supermarchés. La sélection est largement guidée par ce qui est en vente. Les membres de l'AIFO souhaitent que les consommateurs aient le choix entre leurs huiles de haute qualité et l'huile d'olive extra vierge standard des emballeurs de grandes marques. (Les consommateurs italiens ont déjà le choix entre deux types de lait, standard et de haute qualité.) Les membres de l'AIFO ne s'intéressent pas seulement aux consommateurs italiens, mais étudient les moyens d'atteindre des marchés en expansion, tels que les États-Unis, l'Extrême-Orient et la Russie.

Giampaolo Sodano, vice-président d'AIFO, dont le profil est apparu dans le Olive Oil Times et qui a présidé l'événement, a expliqué que le séminaire mène à la réunion annuelle de mai où les documents seront rassemblés afin de faire pression sur le Parlement européen à Bruxelles. L'AIFO est particulièrement intéressé par la reconnaissance de la profession Mastro Oleario ou Maître producteur d'huile. Dans la même veine, certains membres, comme Gonnelli, croient que le mot et le concept artisanal décrit le mieux ce qu'ils font et devrait être utilisé pour communiquer avec les consommateurs. Gonnelli a noté que les consommateurs connaissent déjà la bière artisanale et les pâtes artisanales.

Le professeur Maurizio Servili de l'université de Pérouse a souligné que la différenciation et le concept de haute qualité italienne étaient essentiels car les normes internationales trop libérales étaient sapées par des normes encore plus édulcorées introduites par les différents pays. Le professeur Servili a dit: "L'Argentine est maintenant membre du COI (Conseil oléicole international), tout de même, l'Argentine s'est fait un joli petit standard, permettant à l'huile d'olive extra vierge d'avoir un acide linolénique de 1.5% au lieu de la limite internationale de 1%. Ils se sont fixés des normes qui autorisent le campestérol qui peut être de 4.5% au lieu de la limite internationale de 4%. » Servili a suivi en disant que les nouvelles normes ouvraient la porte à l'adultération avec de l'huile de carthame, et que l'Australie avait créé des normes similaires à celles de l'Argentine. Selon lui, cela deviendra un libre-pour-tous.

Divers orateurs ont discuté de ce qui définit "Italien de haute qualité ». Certains DOP et IGP, mais pas tous, seraient considérés pour cette catégorie. Un certain nombre d'orateurs ont exprimé l'opinion qu'il y avait des huiles géographiquement indiquées qui n'étaient pas suffisamment bonnes pour la catégorie. Une analyse chimique objective sera essentielle pour vérifier les huiles. Sodano a déclaré que les consommateurs devraient recevoir des étiquettes claires qui "devrait donner un nombre précis (minimum autorisé) de polyphénols. » Cela a été considéré comme important pour la santé, car une huile de haute qualité est plus riche en propriétés améliorant la santé qu'une huile d'olive extra vierge standard.

Le professeur Massimo Pizzichini a fait une présentation intéressante sur ses projets et brevets concernant la capture de polyphénols à partir des déchets créés lors de l'extraction de l'huile d'olive. Il a parlé des polyphénols et de leur rôle dans la vie des oliviers, qui comprennent le fait d'être un agent de conservation, ainsi que de protéger l'arbre et les fruits de la mouche de l'olivier et des bactéries nocives. Dans l'entreprise entrepreneuriale du professeur PhenoFarm, les marcs et l'eau de végétation, qui contiennent 98 pour cent des polyphénols disponibles à partir de l'extraction de l'huile d'olive, sont isolés grâce à l'utilisation de membranes. Il prévoit une forte demande de polyphénols de la part des entreprises alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, et réprimandé les producteurs d'huile d'olive pour ne pas avoir adhéré à ses projets. Sa colère fut accueillie par un silence, des halètements et des rires nerveux et garda tout le monde alerte jusque tard dans l'après-midi.