Trois plats grecs bien-aimés à essayer cet été

L'été en Grèce est le moment idéal pour goûter certains des plats classiques du pays. Avec une tradition perdue dans la nuit des temps, la cuisine du pays met l'accent sur les incontournables des célèbres La diète méditerranéenne sous leur plus belle forme, avec huile d'olive extra vierge à la pointe.

"L’été grec n’est pas seulement une question de mer et de soleil, c’est aussi une question de saveurs », a déclaré Maria Prokopiou, endocrinologue et diabétologue basée à Athènes. Olive Oil Times. "Des saveurs pleines de couleurs qui reflètent la riche histoire et les terres fertiles du pays.

La cuisine grecque est un bouquet unique de couleurs et de saveurs. Outre son goût fantastique, il nous apporte également une richesse en oligo-éléments, antioxydants et vitamines qui présentent de nombreux bienfaits pour la santé. - Maria Prokopiou, endocrinologue et diabétologue

"Il est pratiquement impossible de visiter la Grèce en été sans goûter les tomates, les aubergines, les haricots, le gombo et les courgettes, ainsi que les herbes comme le persil, l'aneth, l'origan et la menthe dans une variété de recettes à travers le pays.

Tandis que le coloré salade grecque captive les papilles, Prokopiou a cité quelques autres plats qui sont un délice à essayer pendant le chaud été grec.

Moussaka

L'huile d'olive extra vierge joue un rôle central dans la moussaka, reine de la cuisine grecque traditionnelle. (Photo : Spyros Papailias via Facebook)

Servie dans tous les restaurants et tavernes du pays, la moussaka est une cocotte de viande et d'aubergines surmontée d'une couche de sauce béchamel qui devient dorée à la cuisson.

"Le roi de la cuisine grecque traditionnelle est la moussaka », a déclaré Prokopiou. "La recette originale comprend des couches d'aubergines sautées et de viande de bœuf hachée préparées avec des tomates et des herbes, le tout recouvert d'une sauce béchamel crémeuse à base de lait, de farine et d'huile d'olive.

Bien que la béchamel de base soit faite de beurre mélangé à de la farine pour former un roux, une variante souvent trouvée en Grèce consiste à remplacer le beurre par une quantité égale d'huile d'olive pour un résultat plus sain.

On pense généralement que la moussaka est apparue au Moyen-Orient il y a des siècles. Cependant, ses origines exactes restent mystérieuses. Au fil du temps, le plat a incorporé des éléments de différentes cuisines, dont l’Empire ottoman, pour devenir le plat grec emblématique connu dans le monde entier.

La légende raconte que la touche française au plat – la béchamel – a été ajoutée dans les années 1920 par le célèbre chef grec et défenseur de la gastronomie française Nikolaos Tselementes.

En plus d'une excellente saveur, la moussaka offre une variété de nutriments au corps humain.

"L'aubergine contient de nombreux antioxydants dans sa peau et sa chair, tels que des fibres, du potassium et de la nasunine, une substance associée à la baisse du cholestérol sanguin et considérée comme protectrice pour les cellules cérébrales », a déclaré Prokopiou.

"Le corps humain obtient également des protéines animales de bonne qualité et du fer provenant de la viande hachée, du calcium provenant du lait utilisé dans la sauce et de l'énergie provenant de la farine », a-t-elle ajouté.

La nasunine, un constituant chimique présent en abondance dans les pelures d'aubergines, a beaucoup attiré l'attention des scientifiques pour ses effets bénéfiques sur la santé humaine, tels que la réduction de l'inflammation cérébrale et ses applications potentielles dans l'industrie alimentaire.

"Cependant, pour ceux qui suivent un régime ou surveillent leur apport calorique quotidien, la moussaka doit être consommée avec modération car elle peut être riche en calories selon que les aubergines sont frites ou cuites au four et selon le degré de maigreur de la viande », a déclaré Prokopiou.

Pour les cuisiniers amateurs en herbe, la moussaka est un plat compliqué à préparer. Cependant, lorsqu’il est bien réalisé, il récompense généreusement les palais exigeants. Une touche moderne consiste à utiliser des aubergines et des pommes de terre tranchées finement comme base du plat pour le rendre plus robuste.

Certains chefs suggèrent d'utiliser une simple sauce au yaourt au lieu de la béchamel pour une version plus légère de la moussaka. Cette sauce se prépare facilement avec du yaourt grec filtré, des œufs et une touche de muscade.

La moussaka peut également être un plat végétalien, en remplaçant la viande hachée par des champignons sautés ou une sauce tomate et lentilles et une garniture de purée de pommes de terre pour la sauce béchamel.

Haricot vert Lathera

L’huile d’olive extra vierge aide à marier les ingrédients de la mousse de haricots verts. (Photo : Pixabay)

Haricot vert (fasolakia en grec) cuit dans l'huile d'olive est un aliment de base grec qui appartient à une famille spéciale de plats de la cuisine grecque appelée lathera, sens »dans l'huile d'olive.

Lathera comprend des dizaines de recettes de plats à base de plantes cuites dans de l'huile d'olive, parfaites pour les végétariens ou ceux qui suivent un régime sans viande.

"Les haricots verts frais sont le représentant le plus connu de la lathera plats », a déclaré Prokopiou. "Compotés avec de l'oignon, de la tomate et de l'huile d'olive extra vierge, ils constituent une excellente source de fibres, de vitamines et d'oligo-éléments, dont du calcium et du phosphore, du magnésium, du potassium et des vitamines A et K. »

Prokopiou a ajouté que ces substances classent les haricots verts parmi les aliments riches en antioxydants, qui protègent contre les radicaux libres. "De plus, ils sont faibles en calories », a-t-elle déclaré.

Lathère les plats sont préparés avec des ingrédients frais de saison et constituent le genre de nourriture qui peut nourrir des familles entières avec des ingrédients économiques mais savoureux. Haricots verts et haricots à yeux noirs, courgettes et fleurs de courgettes, gombos, petits pois, aubergines et artichauts peuvent tous être utilisés pour préparer lathera vaisselle.

Selon la chef grecque et auteure de livres de cuisine Dina Nikolaou, combiner l'huile d'olive avec des légumes est la clé pour faire ressortir les saveurs d'un plat.

"L'ingrédient de base, l'huile d'olive et les légumes sont »se marier" pour donner le délice ultime", a déclaré Nikolaou. "Et si nous accompagnons lathera avec un bloc de feta, on pourra alors parler de la quintessence du goût.

De plus, l'huile d'olive extra vierge utilisée pour préparer un lathera La recette magnifie la valeur nutritionnelle du plat.

Des recherches scientifiques ont montré que les phénols de l’huile d’olive extra vierge sont transférés aux légumes qui y sont cuits. De plus, certains nutriments contenus dans certains légumes deviennent plus biodisponibles pour le corps humain en présence d’huile d’olive.

Gémista

Gemista est un plat d'été omniprésent en Grèce, infusé à l'huile d'olive extra vierge, qui rappelle de bons souvenirs d'enfance. (Photo : Dimitra Christidi via Facebook)

Aucune nourriture ne rappelle plus de souvenirs d'enfance aux Grecs que gemmiste.

Traditionnellement, un repas dominical pour toute la famille en été, gemista (qui signifie »farci') est un plat de tomates et de poivrons farcis d'une garniture de riz.

"Gemista est fait avec des tomates et des poivrons vidés à l'intérieur », a déclaré Prokopiou. "Leur chair est ensuite sautée avec de l'huile d'olive, du persil, de la pomme râpée, du fromage mizithra râpé et du riz pour faire la garniture et farcir les légumes vidés. Ensuite, les légumes sont cuits après avoir été arrosés d’huile d’olive extra vierge.

Le mizithra est un fromage grec traditionnel au lait de brebis ou de chèvre, faible en calories et en matières grasses. Il est largement utilisé sous forme râpée comme condiment dans les recettes de pâtes.

Les tomates, classées botaniquement comme des fruits mais largement considérées comme des légumes car elles sont principalement cuites ou utilisées en salade, sont riche en lycopène, un antioxydant.

Prokopiou a déclaré que le lycopène devient plus disponible à mesure que les tomates sont cuites, ce qui ajoute à la valeur nutritionnelle du plat.

Toutes les parties d'un plat gemista sont comestibles, y compris la peau des tomates et des poivrons, qui sont ramollies et sucrées à la cuisson.

D'autres légumes, comme les aubergines et les courgettes rondes, peuvent également être utilisés pour préparer la gemista. Quelques pommes de terre complètent généralement les légumes du plat.

"Gemista propose une gamme de substances saines, notamment les phénols de l'huile d'olive, le lycopène, les minéraux et les oligo-éléments qui renforcent notre système immunitaire », a déclaré Prokopiou. "En un mot, la gemista est un repas complet, contenant des protéines du fromage, des glucides et des légumes.

"La cuisine grecque est un bouquet unique de couleurs et de saveurs », a-t-elle conclu. Outre son goût fantastique, il nous apporte également une richesse en oligo-éléments, antioxydants et vitamines qui présentent de nombreux bienfaits pour la santé du corps humain, quel que soit le plat que nous choisissons.