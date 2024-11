Dix-neuf mois après Oleato est arrivé Aux États-Unis, Starbucks va retirer la boisson au café infusée à l'huile d'olive de ses établissements américains et canadiens.

Cette décision intervient alors que l'entreprise a annoncé un troisième trimestre consécutif de baisse de ses ventes, alimenté par une baisse de 2025 % en Amérique du Nord. Starbucks a également suspendu ses prévisions pour l'exercice -.

"« Il est clair que nous devons changer fondamentalement notre stratégie pour reconquérir les clients », a déclaré le nouveau directeur général Brian Niccol aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique au cours de laquelle il a présenté ses plans visant à rationaliser le menu tentaculaire de l'entreprise et à accélérer le service en simplifiant le travail des baristas.

"« Mon expérience me dit que lorsque nous revenons à notre identité fondamentale et offrons systématiquement une expérience formidable, nos clients reviendront », a ajouté l'ancien dirigeant de Pizza Hut, Taco Bell et Chipotle Mexican Grill. "« Nous avons un plan clair et nous agissons rapidement pour ramener Starbucks sur le chemin de la croissance. »

Oleato est le fruit de l'imagination de l'ancien directeur général Howard Schultz, qui a déclaré que l'inspiration pour la boisson lui est venue après un long voyage en Sicile, où il a été initié à la coutume de boire une cuillère à soupe de huile d'olive extra vierge avant son café du matin. Plus tard, il a commencé à mélanger l'huile d'olive directement dans le café.

La gamme de café comprenait cinq boissons chaudes et froides préparées avec une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge Nocellara del Belice provenant d'un producteur primé à Partanna.

La ligne de boissons a fait ses débuts en Italie Le lancement de la marque a eu lieu en février 2023 et s'est depuis étendu à des magasins au Canada, en Chine, en France, au Japon et au Royaume-Uni. Starbucks n'a pas encore annoncé publiquement s'il allait supprimer Oleato de ses magasins internationaux, où les ventes ont diminué en 2024.

Au cours de ses 18 mois de commercialisation, la gamme de boissons Oleato a été accueillie avec enthousiasme et scepticisme.

Dès le départ, certains experts espéraient que Starbucks pourrait devenir un ambassadeur mondial de l'huile d'olive en présentant l’huile d’olive extra vierge à la prochaine génération de consommateurs et en offrant une nouvelle plateforme aux producteurs d’huile d’olive.

Certains Starbucks basés aux États-Unis ont même vendu des bouteilles de Oleificio Asaro de 1916 »s Partanna Mélange robuste utilisé pour la fabrication des boissons. On ne sait cependant pas exactement quel impact ce canal de vente supplémentaire a eu sur le producteur sicilien.

Malgré un Schultz alors optimiste affirmant qu'Oleato "transformer l'industrie du café » et son successeur, Laxman Narasimhan, décrivant le lancement de la boisson comme "très réussi” et "« L'un des cinq meilleurs lancements de produits au cours des cinq dernières années », ont déclaré les clients et les critiques à propos de la boisson critiques mitigées.

Alors que certains clients ont apprécié le "« Super riche, crémeux et au goût de noisette », d’autres ont rapporté des crampes et un effet laxatif après avoir bu la boisson au café à l’huile d’olive. Les diététiciens ont attribué cela à la combinaison de niveaux élevés de graisse et de caféine.

Les baristas et les gérants de plusieurs magasins ont également confirmé à Bloomberg News que l'article n'était pas très populaire.