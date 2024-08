Des olives aux fèves de cacao, les événements météorologiques extrêmes dans le monde entier ont contribué à la hausse des prix des produits de base et des produits de luxe.

Le prix du cacao a atteint un un record de 9,865 - $ (9,244 2024 €) la tonne en avril 8,380 et a depuis légèrement baissé à 7,935 2023 $ (3,600 3,300 €). Avant septembre 30, les prix du cacao n’avaient pas dépassé - - dollars (- - euros) la tonne depuis plus de - ans.

Nous n'avons pas eu à augmenter nos prix sur les barres chocolatées au détail. Cela est dû en grande partie au fait que nous utilisons de l’huile d’olive au lieu d’une grande partie du beurre de cacao pour la plupart des barres. - Hallot Parson, directeur général, K+M Chocolates

Les prix mondiaux du cacao ont augmenté en raison de divers facteurs, notamment une mauvaise récolte due aux intempéries, aux maladies des haricots, à la contrebande, à la spéculation sur le marché et à l'exploitation illégale de l'or, qui ont réduit la production et la disponibilité des haricots au Ghana, le deuxième producteur mondial.

Pendant ce temps, la sécheresse et les températures printanières élevées dans le bassin méditerranéen en 2023 et 2024 ont entraîné des années consécutives de mauvaises récoltes d'olives et une production totale d'huile d'olive au plus bas depuis une décennie. La confluence de facteurs a fait que le prix de référence de l'huile d'olive du Fonds monétaire international a atteint des records en janvier à 10,281 9,446 $ (- - €) la tonne et restant historiquement élevé.

La hausse des prix du cacao et de l'huile d'olive a frappé un marché de niche des chocolatiers à l'huile d'olive, notamment Chocolats K + M.

Fondée à Napa, en Californie, en 2017 par le chef de blanchisserie française Thomas Keller et le producteur toscan d'huile d'olive Armando Manni, l'entreprise fabrique son chocolat à partir d'une recette soigneusement équilibrée qui comprend huile d'olive extra vierge et de la poudre de cacao.

Leur méthode préserve la richesse de la fève de cacao et apporte avantages pour la santé en utilisant de l'huile d'olive extra vierge au lieu du beurre de cacao. En effet, des chercheurs de l'Université de Pise ont publié en 2017 une étude démontrant que les cheveux extra vierges chocolat noir enrichi à l'huile d'olive amélioré les profils de risque cardiovasculaire des participants en bonne santé.

"Le prix du cacao a mis à rude épreuve les producteurs de chocolat du monde entier », a déclaré Hallot Parson, directeur général de K+M Chocolates. Olive Oil Times. "Nous avons la chance d’avoir un inventaire décent de fèves de cacao, mais le beurre de cacao est devenu particulièrement coûteux.

"Pour vous donner un peu de contexte, de 2019 à 2023, nous payions généralement entre 8 et 9 dollars (7.40 et 8.30 euros) le kilo pour du beurre de cacao biologique », a-t-il ajouté. "Le prix actuel est d'environ 36 dollars (33 euros) le kilogramme. Si nous devions acheter un conteneur de 12.5 tonnes, ce qui est bien plus que ce dont nous avons besoin ou ce que nous pouvons nous permettre, le prix ne tomberait qu'à 26 dollars (23.8 euros) par kilogramme, plus les frais d'expédition depuis l'Amérique du Sud.

Heureusement pour K+M Chocolates, l'utilisation par l'entreprise d'huile d'olive extra vierge au lieu du beurre de cacao dans divers produits lui a donné un avantage concurrentiel malgré le contexte historique prix élevés de l'huile d'olive.

"Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu à augmenter nos prix sur les barres de chocolat au détail », a déclaré Parson. "Cela est dû en grande partie au fait que nous utilisons de l’huile d’olive au lieu d’une grande partie du beurre de cacao pour la plupart des barres. Cependant, nous nous concentrons également sur la fabrication de chocolat de qualité supérieure destiné aux pâtissiers et aux restaurants. Pour ces applications, une bonne fluidité du chocolat est essentielle, et cette fluidité provient en grande partie d’une teneur plus élevée en beurre de cacao.

Bien que l'entreprise n'ait pas augmenté ses prix, Parson a déclaré que les prix des services de restauration étaient en hausse, ce qui affectait les grands producteurs de chocolat européens qui ont historiquement dominé le marché.

"Ironiquement, nous pourrions désormais être en mesure de proposer des prix extrêmement compétitifs par rapport à ces marques produites en série », a déclaré Parson. "Cela n’a jamais été possible pour la plupart des entreprises de chocolat artisanal en raison des économies d’échelle et du soin supplémentaire que nous accordons à notre approvisionnement et à notre production.

Parallèlement à la hausse des prix des matières premières, Parson a déclaré que l'entreprise était confrontée à des défis lors de son expansion en Asie en raison de la logistique et des coûts de transport.

"Nous avons exporté vers la Corée à plusieurs reprises, mais en fin de compte, il s'est avéré trop coûteux d'y établir une présence », a déclaré Parson.

Malgré la hausse des prix, les consommateurs ont toujours envie de chocolat et d’huile d’olive. Selon Fortune Business Insights, une société d'études de marché, le marché de l'huile d'olive en Asie-Pacifique devrait atteindre 18.4 milliards de dollars (16.8 milliards d'euros) d'ici 2030, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2022.

Des recherches distinctes estiment que le marché mondial du chocolat augmentera régulièrement pour atteindre 197 milliards de dollars (181 milliards d’euros) d’ici 2032, soit 50 % de plus que sa valeur de 2023.