Les Grecs célèbrent Noël avec des biscuits traditionnels à base d'huile d'olive

Comme la plupart des vacances en Grèce, Noël tourne autour de la religion et de la nourriture.

Mélomakarona et kourabiedes sont les friandises de Noël les plus appréciées des Grecs, que l'on retrouve dans tous les foyers, boulangeries et pâtisseries du pays pendant la période des fêtes.

Fabriqués avec des ingrédients simples, ces petits biscuits décadents présentent des profils de saveurs différents mais festifs. Kourabiedes sont également plus croquants, tandis que mélomakarona se sent plus doux en bouche.

En fait, je me sens bien (en mangeant des melomakarona) parce qu'ils représentent vraiment ce qu'est le régime méditerranéen grec : une nourriture délicieuse préparée avec des ingrédients bons pour la santé. - Elena Paravantes, nutritionniste et diététicienne

Le mélomakarona et kourabiedes classer comme gâteaux de voyage ou des gâteaux de voyage, ce qui signifie qu'ils ne sont pas réfrigérés et peuvent également résister aux secousses du voyage.

Mélomakarona (prononcé meh-loh-mah-KAH-roh-nah, singulier mélomakarono) est probablement le mets de Noël grec le plus classique et une friandise populaire dans le pays pendant la période des fêtes.

Mélomakarona Les biscuits au miel sont faits de farine, d'huile d'olive, de sucre et de jus d'orange, trempés dans du sirop de miel et garnis de noix concassées. La cannelle et le zeste d'orange peuvent également ajouter une saveur supplémentaire au mélange.

Variations tels que mélomakarona enrobés de chocolat ou fourrés aux noix et même aux prunes, existent également.

Certaines recettes suggèrent également de remplacer environ un tiers de la farine par de la semoule, ce qui permet d'absorber le sirop et de rendre le mélomakarona succulent à l'intérieur.

Lors de la fabrication mélomakarona, l’huile d’olive de haute qualité est un ingrédient indispensable.

"Seule la fraîcheur de la saison huile d'olive extra vierge entre dans notre mélomakarona« , a déclaré Konstantinos Daremas, boulanger de quatrième génération et propriétaire d'une pâtisserie à Markopoulo près d'Athènes. Olive Oil Times. "De cette façon, nous obtenons une saveur exceptionnelle accompagnée des innombrables attributs sains de l’huile d’olive.

Un tas de melomakarona (Photo : Konstantinos Daremas)

"« L’huile d’olive provient de nos oliveraies biologiques privées », a-t-il déclaré. "Et si nécessaire, nous achetons davantage d'huile d'olive extra vierge auprès de producteurs certifiés biologiques. prix de l'huile d'olive extra vierge a grimpé en flèche au cours des deux dernières années, mais nous ne faisons aucun compromis.

Daremas désapprouve également la substitution d'une petite quantité d'huile végétale à l'huile d'olive dans la préparation de mélomakarona.

"Certains cuisiniers et boulangers utilisent soi-disant de l'huile végétale pour faire le mélomakarona plus léger, mais ils l'utilisent simplement pour réduire les coûts », a-t-il déclaré. "L'huile végétale n'ajoute rien à la mélomakarona « En termes de saveur ou de consistance. »

La blogueuse culinaire Eva Monochari conseille d'utiliser exclusivement de l'huile d'olive extra vierge pour préparer mélomakarona, notamment des variétés d'olives Manaki ou Koutsourelia qui donnent des huiles douces et fruitées parfaites pour la confection de gâteaux et de confiseries.

Un autre secret pour préparer de délicieux mélomakarona il ne s'agit pas de trop travailler la pâte mais de la pétrir jusqu'à ce que tous les ingrédients soient mélangés.

Dans leur recette de base, mélomakarona sont végétaliens et conviennent à ceux qui jeûnent car ils ne contiennent ni œuf ni beurre, surtout si le miel utilisé pour préparer le sirop est remplacé par du sirop d'érable ou d'agave.

Fabriqué à partir d'ingrédients du quotidien, mélomakarona sont également plus sains que la plupart des friandises et desserts de Noël.

"J'adore manger mélomakarona« , a déclaré Elena Paravantes, nutritionniste et diététicienne agréée. "En fait, je me sens bien à ce sujet parce qu'ils représentent vraiment ce que les Grecs La diète méditerranéenne c'est avant tout : de la nourriture délicieuse préparée avec des ingrédients bons pour la santé.

"D’un côté, oui, ces bonbons contiennent beaucoup de sucre, mais d’un autre côté, l’huile d’olive, le miel, le zeste d’orange et les noix sont tous des sources d’antioxydants », a-t-elle ajouté. "Plus important encore, la graisse de la mélomakarona provient exclusivement de l’huile d’olive.

Le chef Petros Syrigos suggère d'utiliser le mélomakarona toute l'année comme des biscuits ordinaires sans le sirop de miel, car ils peuvent parfaitement compléter une tasse de café.

Kourabiedes (prononcé koo-rah-BYED-es, singulier kourabie) est une autre spécialité grecque de Noël, en concurrence avec mélomakarona pour le titre de friandise de Noël la plus populaire du pays.

Kourabiedes enrobés de sucre glace (Photo : Stratos Petrou via Facebook)

Recouverts d'un voile de sucre glace, ces biscuits ronds ou en forme de croissant enneigés sont le délice parfait pour la période des fêtes.

Aimée mélomakarona, qui sont exclusivement associés à la période des fêtes, kourabiedes Les gâteaux sont préparés dans les maisons et les pâtisseries grecques tout au long de l'année. Ils constituent également un régal populaire lors des mariages et autres célébrations.

Les recettes les plus courantes pour kourabiedes inclure le beurre comme ingrédient gras principal. Dans certaines régions de Grèce, cependant, comme le Péloponnèse et la Crète où l'huile d'olive est abondante, kourabiedes les recettes privilégient l'huile d'olive extra vierge pour réaliser ces douceurs décadentes.

La blogueuse culinaire Maria Patsia était fan de kourabiedes fait avec du beurre. Cependant, elle était ravie lorsqu'elle est tombée sur une recette de kourabiedes avec de l'huile d'olive extra vierge, de l'ouzo et des noix.

« [La recette] m'a mis au défi car elle disait qu'elle convaincrait même le plus fanatique du beurre kourabiedes… la curiosité m’a poussé à l’essayer », a-t-elle déclaré. "Et je suis sûr que tu n’as jamais rien mangé de tel auparavant.

Lors de la fabrication de l'huile d'olive kourabiedes, aucune conversion de quantités n'est nécessaire pour remplacer le beurre par de l'huile d'olive puisque le kourabiedes Les recettes à base d'huile d'olive sont autonomes.

Un melomakarono et un kourabie servis ensemble sont un régal de Noël courant dans les foyers grecs. (Photo : Archives OOT)

Outre l'huile d'olive, on utilise pour la fabrication du gâteau la farine, le sucre, les jaunes d'œufs, les amandes et le sucre glace utilisés pour saupoudrer après la cuisson. kourabiedes.

Certaines recettes laissent de côté les jaunes d'œufs, ce qui donne de l'huile d'olive kourabiedes une option végétalienne savoureuse.

Les amandes sont grossièrement hachées et ajoutées au mélange. Alternativement, une amande entière est ajoutée au centre de chaque kourabie avant la cuisson.

Une étape cruciale lors de la réalisation kourabiedes Il faut fouetter l'huile d'olive et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne pâle et mousseux. Le reste des ingrédients est ensuite ajouté progressivement au mélange. Une légère touche d'ouzo dans la pâte ajoute une touche épicée aux délicieux biscuits.

Certains suggèrent également de congeler l'huile d'olive avant de l'utiliser afin que la pâte pour la kourabiedes devient plus moelleux.

"Autrefois, les gens plongeaient une bouteille d'huile d'olive dans un puits jusqu'à ce qu'elle soit glacée, puis ils l'utilisaient comme base pour un jeûne parfumé, moelleux et granuleux. kourabiedes", a déclaré la cuisinière à domicile Roula Voulga.

Dans le cadre de l'esprit festif qui envahit tout le monde pendant Noël, un sujet de discussion brûlant en Grèce est de savoir s'il faut opter pour mélomakarona or kourabiedes.

Cependant, lorsqu'ils se trouvent dans une maison grecque pendant la période des fêtes, les visiteurs seront probablement traités avec une paire de mélomakarono et kourabie imbriqués ensemble sur une assiette.

Et ainsi, l'éternel »mélomakarona or kourabiedes" Le dilemme a été résolu.