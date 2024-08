Promotion de la vraie cuisine grecque auprès des touristes gastronomiques

Le tourisme a toujours été une grosse affaire pour la Grèce. Les gens affluent ici pour ses plages magnifiques, son histoire et les habitants hospitaliers. Mais qu'en est-il de la nourriture? C'était la question que le 7th Conférence internationale sur les réunions et les incitations, valoriser l'expérience alimentaire à Athènes était en quête de réponse. La conférence organisée par Heliotopos, visait à sensibiliser et à comprendre l'importance croissante de l'expérience alimentaire dans le tourisme. La conférence intervient à un moment particulièrement critique alors que le tourisme gastronomique prend de l'ampleur en Grèce et ailleurs. Des experts du tourisme, des journalistes et des chefs du monde entier se sont réunis pour présenter et discuter de l'importance de la nourriture

et la gastronomie dans le secteur du tourisme.

La conférence a débuté par une présentation de M. Nicolas Kanellopoulos, président de l'Organisation nationale grecque du tourisme. Dans sa présentation, Kanellopoulos a souligné l'importance de la nourriture comme facteur de sélection d'une destination, mais il a ajouté que la gastronomie grecque n'est pas l'un des critères que les visiteurs ont à l'esprit lorsqu'ils visitent la Grèce. Cependant, il était optimiste quant à l'avenir de la promotion de la culture culinaire grecque et a souligné que l'avantage incontestable de la diète méditerranéenne offre aux Grecs l'opportunité de la mettre en valeur dans le cadre de leur identité touristique.

Kanellopoulos a mentionné plusieurs initiatives telles que le développement de routes touristiques des olives et du vin à travers la Grèce, la promotion des produits locaux dans les hôtels et une catégorisation officielle des restaurants qui proposent une cuisine grecque traditionnelle en utilisant des recettes traditionnelles et des ingrédients traditionnels. En conclusion, Kanellopoulos a présenté les deux principaux objectifs de l'Organisation nationale grecque du tourisme. "Notre objectif est d'améliorer la qualité de la nourriture servie dans les hôtels et restaurants grecs en utilisant des critères d'évaluation et en adoptant le petit-déjeuner grec », a-t-il déclaré.

Le Dr Antonia Trichopoulou, professeure et directrice du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la nutrition au Département d'hygiène et d'épidémiologie de l'École de médecine de l'Université d'Athènes, a confirmé la valeur du régime gréco-méditerranéen dans sa présentation indiquant que l'huile d'olive est le point focal du régime alimentaire et que des études ont montré que le régime méditerranéen est non seulement bénéfique pour la santé mais aussi pour l'environnement. Cependant, elle a exprimé ses préoccupations concernant l'intégrité dans la promotion des produits alimentaires grecs. Elle a expliqué que de nombreux produits alimentaires sont appelés traditionnels alors qu'en fait ils ne le sont pas. "Pour cette raison, le concept de traditionnel est détruit et n'a plus aucune valeur », a-t-elle déclaré. Pour cette raison, elle a expliqué qu'il devrait y avoir certains critères et réglementations concernant la définition des produits traditionnels.

Un thème commun à toutes les discussions était la déconnexion entre l'expérience culinaire d'un touriste et "vraie ”cuisine grecque. Alors que les Grecs du tourisme sont conscients de la valeur du régime gréco-méditerranéen, cette connaissance et cette tradition ne sont pas transmises aux touristes visitant la Grèce.

L'identité de la cuisine grecque est en cause et de vivre "Le caractère grec »de la cuisine grecque est insaisissable pour le touriste moyen, comme l'explique l'écrivain gastronomique Albert Arouh dans sa présentation. Les touristes visitent la Grèce avec une idée préconçue de ce qu'est la cuisine grecque, en raison du fait que la plupart des restaurants grecs en dehors de la Grèce servent "plats grecs typiques, qui ne sont pas si typiques en Grèce. Malheureusement, en Grèce, ces touristes reçoivent ces mêmes plats clichés car les hôteliers et les restaurateurs veulent répondre aux attentes de leurs clients étrangers.

L'importance de la cuisine régionale a également été présentée, des représentants des îles de Crète, d'Égine et de Santorin ainsi que des îles moins connues comme Ikaria, Samos et Kea ont discuté du potentiel et de la promotion de la cuisine dans ces régions pour le tourisme grec.

Jusqu'à récemment, la gastronomie et la gastronomie ne semblaient pas figurer en tête de liste des priorités de l'industrie touristique grecque, mais aujourd'hui, elles sont dans l'esprit de tous. Au cours de la semaine dernière, plusieurs conférences et sessions en Grèce ont été organisées en se concentrant sur la cuisine grecque, y compris la mise en place du petit déjeuner grec, la gastronomie grecque et la discussion sur la reconnaissance du régime méditerranéen UNESCO.

L'événement a mis en évidence le potentiel que la Grèce doit devenir une destination gastronomique majeure, mais cela ne peut se produire que si l'industrie du tourisme peut résister aux vieux clichés et travailler ensemble pour embrasser les traditions culinaires légendaires de la Grèce et les cuisines régionales authentiques.

Le conférence a été organisé par Helioptopos, une société qui propose des conférences internationales, des services de gestion de destinations et des visites d'intérêt spécial dans toute la Grèce et sous les auspices du ministère grec de la Culture et du Tourisme, la ville d'Athènes, le Conseil hellénique du commerce extérieur, la municipalité de Thessalonique, en Grèce Chambre des hôtels et Association des entreprises touristiques grecques.