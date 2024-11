L’huile d’olive extra vierge est depuis longtemps un aliment de base de la cuisine méditerranéenne, mais sa popularité n’a cessé de croître dans les restaurants et les cuisines domestiques du monde entier.

Dans les restaurants, l’huile d’olive extra vierge est utilisée non seulement comme huile de cuisson, mais également comme huile de finition pour ajouter de la saveur et de la profondeur à une gamme éclectique de plats.

Les chefs apprécient sa polyvalence et sa capacité à rehausser les saveurs simples et complexes. En conséquence, l'huile d'olive extra vierge est devenue un ingrédient incontournable dans certains des plats les plus populaires au monde. restaurants prestigieux.

Voir aussi: Le restaurant de la ferme à la table remet le régime crétois à la mode

Maintenant, les frères derrière Frantoio Pruneti ont ouvert un nouveau restaurant parmi les collines vallonnées et les oliveraies vertes argentées de Greve, Chianti, au cœur de la région centrale italienne de la Toscane.

"« Nous attendions le bon moment pour partager nos idées avec tous ceux qui aiment la bonne cuisine italienne », a déclaré le copropriétaire Gionni Pruneti.

"« Ce concept est un rêve né pour rendre l'expérience des clients inoubliable et pour développer une culture de l'huile correcte tout en étant promoteur d'un mode de vie bon et sain », a ajouté Paolo Pruneti.

La nouvelle Evo Cucina, Restaurant à l'étage supplémentaire, se consacre à mettre en valeur la qualité et la polyvalence de ses huiles d'olive extra vierge primées.

Depuis 2016, Frantoio Pruneti est récompensé chaque année au NYIOOC World Olive Oil Competition, y compris un Médaille d'or en 2024 pour un milieu biologique Frantoio monovariétal.

Le petit restaurant, qui a ses racines dans le Ouverture 2019 de la première galerie Pruneti Extra, offre une expérience culinaire intime et exclusive où chaque plat est soigneusement élaboré pour mettre en valeur les notes riches et aromatiques des huiles d'olive extra vierges.

Les frères prévoient que la saveur distinctive de l'huile d'olive extra vierge et sa réputation saine séduiront les gourmets soucieux de leur santé et aventureux.

Qu'elle soit utilisée dans les vinaigrettes, les marinades ou comme ingrédient clé dans les plats de pâtes et les sauces, l'huile d'olive extra vierge ajoute une dimension délicieuse à chaque recette.

L'huile d'olive extra vierge Pruneti Colline di Firenze habille la salade aromatique. (Photo : Restaurant Extra Floor)

"« Chaque recette contient de l'huile d'olive extra vierge pour offrir une véritable exploration de la saveur du Chianti Classico, car un soin continu est apporté tout au long du processus, garantissant aux consommateurs le meilleur de nos produits et une véritable expérience à travers la culture de l'huile d'olive extra vierge », a déclaré Gionni.

L'huile d'olive extra vierge de Pruneti occupe une place centrale dans chaque plat, servie et incorporée de diverses manières pour élever le plat vers de nouveaux sommets.

"« Le plus drôle et intéressant, c'est que la plupart du temps, l'huile d'olive extra vierge n'est même pas utilisée dans sa consistance naturelle, mais transformée en crème, en mousse ou même en mayonnaise ou en beurre », explique Gionni.

Il existe plusieurs variétés d'huile d'olive extra vierge, chacune avec un profil de saveur distinct. La variété Delicate a une saveur douce et est souvent utilisée dans la cuisine légère, les marinades et les vinaigrettes.

Le medium est légèrement plus robuste et est idéal pour sauter, griller et rôtir, tandis que le robust est audacieux, poivré et idéal pour les plats copieux ou en finition.

Publicité

Tout au long du menu dégustation, entrées et plats principaux, la gamme éclectique d'huiles d'olive de Frantoio Pruneti complète chaque plat, d'un Fruttato Equilibrato, qui équilibre l'entrée de tartare de bœuf et de caviar de truite, au Fruttato Intenso, qui met en valeur les saveurs d'une coupe d'agneau locale.

Les huiles monovariétales Moaiolo et Frantoio, Colline di Firenze et Chianti Classico AOP sont également présentes dans divers plats, ajoutant aux saveurs et aux textures des délices toscans classiques.

Les olives sont cultivées à seulement quelques mètres, dans les oliveraies ancestrales de la famille, créant ainsi une expérience littérale du champ à la table.

"« Nous ne sommes pas seulement des restaurateurs », a déclaré Paolo. « Nous sommes les agriculteurs de nos champs, les producteurs de notre huile d’olive extra vierge, et l’embouteilleur, le vendeur et le promoteur de notre huile d’olive extra vierge. »

L'ajout d'huile d'olive extra vierge dans chaque plat ne s'arrête pas à l'assiette. Elle est également incorporée dans boissons signatures et des desserts, rehaussant encore l'expérience et l'utilisation de l'huile d'olive.

L'huile d'olive extra vierge Pruneti Fruttato Equilibrato met en valeur la mousse de ricotta de brebis du Valdarno. (Photo : restaurant à l'étage supplémentaire)

Par exemple, le Pruneti Fruttato Intenso complète la crème au chocolat noir du menu des desserts. Pendant ce temps, un Fruttato Equilibrado plus doux met en valeur la mousse de ricotta au lait de brebis et un Frantoio monovariétal complète la fiordilatte glace sur le gâteau aux amandes et à l'orange.

En partenariat avec le chef Chiara Valsecchi et l'expert en hôtellerie Roberto Selvi, l'accompagnement de chaque plat est méticuleusement étudié avec des sélections spéciales de vins ou des boissons Pruneti mixOILogy.

Aucun détail n'a été laissé au hasard dans cette nouvelle Evo Cucina, qui, selon les frères, promet une expérience unique et délicieuse tout en enseignant aux visiteurs l'huile d'olive extra vierge.

Ils espèrent qu'en mettant en œuvre ces stratégies, des restaurants comme The Extra Floor pourront promouvoir efficacement l'huile d'olive extra vierge tout en éduquant les clients sur sa polyvalence et avantages pour la santé.