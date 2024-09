Lors d'une réception dédiée, les responsables du comté de Zadar, dont le préfet Božidar Longin, ont félicité les lauréats huile d'olive extra vierge, producteurs de fromage et de vin.

Situé sur la côte dans le sud de la Croatie, le comté de Zadar est diriger les efforts du pays de se repositionner comme une destination de premier plan en matière de tourisme gastronomique et œnologique.

Faire de la région de Zadar une destination gastronomique est l’un de nos objectifs, et cela ne peut être atteint sans les producteurs d’huiles d’olive extra vierges, de vins et de fromages de qualité supérieure. - Božidar Longin, préfet du comté de Zadar

"Nous avons de la qualité », a déclaré Longin. "Nous disposons également d’une quantité respectable d’huiles d’olive, de vins et de fromages de première qualité, et nous devons maintenant travailler à une introduction plus forte dans l’offre touristique. »

Dans la grande salle de l'ancienne ville de Zadar, capitale du comté éponyme, les oléiculteurs locaux ont été célébrés pour avoir remporté 12 prix lors du Concours Eurovision de la Chanson 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Les agriculteurs et les meuniers croates a remporté 80 récompenses parmi les 97 candidatures reçues lors du plus grand concours mondial de qualité de l'huile d'olive, soit le quatrième plus grand nombre de candidatures parmi tous les pays.

La cérémonie a également honoré 13 producteurs de vin récompensés lors des prestigieux Decanter World Wine Awards à Londres, ainsi que plusieurs producteurs de fromages qui ont remporté la victoire aux Greate Taste Awards et aux World Cheese Awards.

Le préfet Božidar Longin a honoré les producteurs primés d'huile d'olive, de vin et de fromage de Zadar.

Selon Ivica Vlatković, un primé producteur d'huile d'olive et Président Selon l'Association des oléiculteurs du comté de Zadar, les olives sont cultivées sur 2,580 3,501 hectares, avec pas moins de - - fermes engagées dans la culture de l'olivier.

Plus de 40 moulins à huile traitent environ 800,000 43 litres d'huile d'olive et deux panels de - évaluateurs agréés d'huile d'olive opèrent dans la région.

"« Il est particulièrement gratifiant de constater qu’année après année, de jeunes oléiculteurs ambitieux arrivent, dont l’objectif premier est la haute qualité de l’huile d’olive produite », a déclaré Vlatković. "L’intérêt pour cette compétition internationale grandit chaque année.

Vlatković fait partie d'un effort concerté promouvoir la production d'huile d'olive extra vierge de haute qualité dans la région croate du sud de la Dalmatie en augmentant les connaissances des oléiculteurs et des meuniers locaux.

Il attribue le succès croissant des producteurs croates à NYIOOC aux améliorations des techniques de culture, de récolte et de mouture des olives.

Auparavant, Vlatković avait déclaré que la plupart des producteurs attendaient la fin de la saison pour récolter afin de profiter de rendements plus élevés en huile d'olive, estimant que sacrifier la qualité à la quantité était la manière la plus économique de cultiver l'olivier.

Cette tendance s’est inversée et les agriculteurs continuent de récolter le plus tôt possible. Vlatković attribue ce renversement à la conviction nouvelle selon laquelle se concentrer sur la qualité est plus rentable que sur la quantité, ainsi qu’aux effets du changement climatique, qui, selon lui, fait mûrir les olives plus tôt.

Alors que la qualité s’améliore à Zadar, Vlatković prévient que les producteurs d’huile d’olive sont confrontés à des défis similaires.

Il est de plus en plus difficile de recruter suffisamment de travailleurs pour terminer la récolte, même si certains producteurs passent des récoltes manuelles aux récoltes semi-mécaniques.

Vlatković a ajouté que le temps de plus en plus pluvieux en octobre crée des défis logistiques pour la planification d'une récolte précoce et crée les conditions pour mouche des fruits infestations.

En raison de ces défis en constante évolution, Vlatković estime que la formation des oléiculteurs est la seule voie à suivre. NYIOOC Les récompenses constituent le meilleur indicateur du maintien des niveaux de qualité à travers les défis.

"« L’objectif est de produire, commercialiser et vendre des huiles d’olive extra vierges de haute qualité à des prix appropriés afin que non seulement les oléiculteurs mais aussi les consommateurs en bénéficient », a-t-il déclaré.

De son côté, Vlatković a obtenu un paire de Gold Awards pour sa marque Fortica au 2024 NYIOOCIl a également remporté 15 prix au concours depuis 2017.

Outre Vlatković, d'autres représentants du comté ont assisté à la réception. NYIOOC gagnants, y compris Ante Vulin, OPG Nives Morović, Miodrag Deša, Tomislav Čudina et Mario Baresić, qui ont tous remporté des Gold Awards.

Lauréats du prix d'argent OPG Lalin, qui en a gagné deux, Groupe Nida et PZ Maslina et Vin, était également présent à l'événement.

"« Les prix que vous remportez lors de la compétition sont la meilleure preuve du sérieux et de la responsabilité avec lesquels vous avez abordé la culture et la production, en combinant tradition et nouvelles connaissances. Dans une telle combinaison, le succès ne peut être absent », a déclaré Longin aux producteurs.

Il a ajouté que le développement des zones rurales n’est possible qu’avec une approche active et la création de nouvelles valeurs en connectant les activités et les cultures traditionnelles en introduisant de nouvelles activités telles que le tourisme rural.

Chaque année, plus de deux millions de touristes étrangers visitent la région de Zadar. Les Européens, les Australiens, les Canadiens et les Américains sont parmi les visiteurs les plus fréquents.

"« Dans ce contexte, la production de vin, d’huile d’olive et de fromage de qualité et l’ouverture d’un nombre croissant de fermes agrotouristiques où les clients se voient proposer des produits locaux autochtones sont des activités que le comté de Zadar soutient et que nous continuerons à faire dans les temps à venir », a déclaré Longin.

"« Faire de la région de Zadar une destination gastronomique est l’un de nos objectifs, et cela ne peut être réalisé sans les producteurs d’huiles d’olive extra vierges, de vins et de fromages de qualité supérieure », a-t-il conclu.