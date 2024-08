Les États-Unis lancent des grèves coordonnées sur les bastides de l'huile d'olive de Washington et de Sacramento

La sénatrice de l'État de Californie, Lois Wolk, et le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Dave Camp

Ce n'était peut-être pas l'offensive à laquelle beaucoup s'attendaient au cours des dernières semaines, bien qu'elle ait été soigneusement ciblée.

D'abord, il y avait le publication d'un rapport sur une enquête d'un an menée par la Commission du commerce international des États-Unis qui, selon certains experts, fournira de nombreux motifs pour des actions commerciales et des plaintes formelles à l'OMC contre les huiles d'olive de l'UE importées aux États-Unis

Et hier, la Californie passer une loi créer sa propre commission de l'huile d'olive pour mener des recherches, recommander des normes, organiser des efforts pour conquérir des parts de marché et autrement faire la guerre aux importations de mauvaise qualité.

La proximité des deux événements peut sembler une coïncidence, mais ils sont le résultat d'un assaut organisé par un groupe de producteurs et d'acteurs américains désormais connu sous le nom d'American Olive Oil Producers Association (AOOPA), et de leurs alliés australiens.

Leurs racines remontent à une Réunion de Dixon, Californie où les producteurs rédigé et discuté d'un ordonnance de commercialisation nationale dans le but ultime de maintenir les importations à des normes plus élevées.

Ensuite, des représentants de Californie et de Géorgie ont réussi à faire pression sur le puissant comité des voies et moyens de la Chambre pour demander une enquête de l'USITC sur la "conditions de concurrence »auxquelles fait face l'industrie naissante de l'huile d'olive américaine.

Le décembre, 2012 audition à l'USITC à Washington était un tel empilement que la commissaire Shara L. Aranoff, une démocrate du Maryland nommée par George W. Bush, a dit d'un ton sombre: "J'ai un peu peur que mes enfants découvrent ce que je leur ai donné pendant toutes ces années.

Lors de l'audience, Alexander Ott, alors directeur exécutif de la nouvelle AOOPA, a passé une grande partie de son attribution de cinq minutes - et plus de temps pendant les interrogatoires directs - inexistence de toute commande de commercialisation d'huile d'olive: "Il n'y a pas d'ordre de commercialisation », a souligné à plusieurs reprises Ott tout au long de la journée, ajoutant "l'hystérie suscitée par une éventuelle commande de commercialisation fédérale est quelque peu humoristique. (Ott n'est plus membre de l'association)

L'ordre marketing mystique, cependant, a trouvé une voie dans le États-Unis Farm Bill. Les producteurs californiens ont fait pression pour une disposition qui aurait exigé que les huiles importées soient soumises à des restrictions telles que des tests de goût lors de l'établissement d'un ordre de commercialisation pour l'huile d'olive. Le California Olive Oil Council a qualifié la fourniture d'huile d'olive de "un programme de bon sens exigeant que les importations soient soumises aux mêmes normes que l'huile d'olive américaine. »

À peu près au même moment, Lois Wolk - la sénatrice de l'État de Davis, en Californie et un participant de Dixon - était tenir une audience de sa propre à Sacramento devant une salle comble et un public de centaines qui ont regardé en direct via une webdiffusion. Wolk est nouvellement formé "Sous-comité du Sénat de l'État sur l'huile d'olive et les produits émergents »a entendu un cortège de témoins présentant leurs récits des défis auxquels sont confrontés les producteurs d'huile d'olive de l'État qui ont été confrontés, ont-ils déclaré, à la concurrence déloyale de producteurs et importateurs européens sans scrupules qui ne respectent pas les règles .

Wolk a ensuite recueilli un soutien bipartisan pour le projet de loi signé en droit hier qui a sanctionné la formation de la commission d'État qui utilisera des évaluations annuelles, recueillies auprès de producteurs qui font plus de 5,000 - gallons par an, pour "améliorer la compétitivité de l'industrie sur le marché national, national et international. »

Mais les gros canons sont à Washington, et les législateurs ne devraient pas laisser les contribuables estimés à 2 millions de dollars dépensés pour le rapport de l'USITC être gaspillés. Ces rapports entraînent souvent des plaintes officielles et les mesures commerciales, notamment l'augmentation des tarifs et des restrictions à l'importation.

"Je ne pense pas que quiconque puisse nier que les deux semaines ont été plutôt mauvaises pour les importateurs américains et leurs partenaires européens », a déclaré un courtier en huile d'olive qui souhaitait ne pas être nommé.

Sans surprise, le Conseil oléicole international a eu peu à dire à propos de la dernière offensive, sauf pour reconnaître l'effort impressionnant qui a été consacré au rapport de l'USITC et pour faire valoir que certaines des informations qu'il contenait étaient discutables, sans toutefois préciser lesquelles.

Personne ne remet en question l'une des conclusions des enquêteurs: que les États-Unis n'ont pas l'intention de rejoindre le CIO basé à Madrid, citant des responsables gouvernementaux qui ont confirmé une politique de plus en plus isolationniste envers "L'adhésion des États-Unis aux organisations internationales de produits de base. »

Comme un Conseil de sécurité de l'ONU paralysé par un veto russe, le Conseil oléicole international sanctionné par l'ONU est considéré par les agences américaines comme peu susceptible de promouvoir les intérêts américains, avec seulement cinq "parts de participation », aurait-il, par rapport aux 684 européens.

Les Américains n'auront cependant pas besoin de faire cavalier seul cette fois. Les producteurs australiens et leur leader intrépide, Paul Miller, ont mené une campagne soutenue qui a réussi à repousser les importations en utilisant un nouvel ensemble de normes de qualité et de relations publiques conventionnelles. Importations en Australie a chuté de sept pour cent l'année dernière. Une telle baisse des importations américaines d'huile d'olive s'élèverait à 22,000 tonnes - soit près de trois fois ce que les États-Unis produisent - apportant un tout nouveau sens à la "Terre d'Oz. "