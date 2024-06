L'augmentation des importations d'huile d'olive contribue au déficit commercial de l'Espagne avec l'Argentine

Le déficit commercial agricole de l'Espagne avec l'Argentine a légèrement diminué en 2023 malgré une augmentation de 229 pour cent des importations d'huile d'olive.

Selon les données du ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, le déficit commercial de l'Espagne avec l'Argentine est passé de 1.68 milliard d'euros en 2022 à 1.13 milliard d'euros en 2023.

Il y a certainement une forte demande pour les huiles argentines, qui apportent fraîcheur et qualité, sur des marchés aux faibles récoltes… et avec une diminution des stocks d'huile d'olive. - Guillermo Kemp, directeur exécutif, Solfrut

La légère amélioration résulte principalement de la diminution des achats de crustacés et de tourteau de soja en provenance d'Argentine, les deux plus grandes importations agricoles en valeur.

Cependant, l'huile d'olive, septième importation agricole espagnole en provenance d'Argentine, a connu une augmentation significative, passant de 11.5 millions d'euros en 2022 à 37.6 millions d'euros.

La hausse des importations a été alimentée par des prix historiquement élevés et par la campagne agricole épouvantable 2022/23 de l'Espagne, au cours de laquelle la production a atteint 660,000 - tonnes, le rendement le plus bas depuis plus d'une décennie.

Cela a été aggravé par mauvaises récoltes à travers le bassin méditerranéen et un interdiction d'exportation en vrac en Turquie, l'un des rares pays où la production a dépassé les attentes.

À l'inverse, l'Argentine a bénéficié d'un récolte exceptionnelle de 35,000 2023 tonnes en -, donnant au plus grand producteur mondial hors bassin méditerranéen une capacité accrue d'exportation d'huile d'olive.

Selon Rural Rosario, une association agricole du centre de l'Argentine, les terres vierges et huile d'olive extra vierge les exportations ont augmenté de 137 % au cours des dix premiers mois de 2023, atteignant un niveau record de 30,567 2022 tonnes, par rapport à la même période en -.

"Avec la baisse spectaculaire de la production européenne en général et de la production espagnole en particulier, l'Argentine, malgré une faible offre exportable, s'est positionnée au premier semestre 2023 comme le sixième exportateur mondial d'huile d'olive », écrit l'association.

Rural Rosario a déclaré que l'Espagne était le plus grand marché pour les exportateurs argentins d'huile d'olive en 2023, représentant 34 pour cent des exportations en valeur et 33 pour cent en volume. Les États-Unis et le Brésil étaient les autres principales destinations des exportations.

"Il y a certainement une forte demande pour les huiles argentines, qui apportent fraîcheur et haute qualité, sur des marchés avec de faibles récoltes… et avec une diminution des stocks d'huile d'olive », Guillermo Kemp, le directeur exécutif de Solfrut, un grand producteur et exportateur argentin, a déclaré Olive Oil Times dans une interview en 2023.

La plupart des exportations argentines d'huile d'olive vers l'Espagne sont en vrac et généralement destinées aux grands embouteilleurs, dont Deoleo. Le huile est ensuite vendu sur le marché intérieur ou réexporté.

Selon les données du ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, l'Espagne a exporté 12.74 tonnes d'huile d'olive vers l'Argentine en 2023, d'une valeur de 77,390 - €.

Bien que l'évolution du déficit commercial agricole global en 2024 reste à observer, il est peu probable que les importations espagnoles d'huile d'olive en provenance d'Argentine augmentent à nouveau.

Les données officielles ne seront publiées que plus tard dans l'année, mais les producteurs de toute l'Argentine s'attendent à un diminution de la production dès 2024.

Dans le même temps, les données de l'Agence espagnole d'information et de contrôle des aliments montrent que la production d'huile d'olive a atteint 851,014 2023 tonnes au cours de la campagne agricole 24/-, soit nettement plus que estimations initiales d'environ 700,000 - tonnes.

En conséquence, les responsables ont déclaré que l'Espagne disposait de 492,290 tonnes de stocks d'huile d'olive. Combiné aux importations, ils pensent que cela suffira à répondre à la demande locale et aux exportations jusqu'à ce que la première huile d'olive de la récolte 2024/25 soit prête à être vendue en novembre.