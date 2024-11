La teigne de l'olivier menace les cultures brésiliennes : les chercheurs cherchent des solutions

Deux études menées par des chercheurs brésiliens présentent de nouvelles méthodes pour lutter contre les infestations de teignes de l'olivier, courantes dans les oliveraies de l'État le plus méridional de Rio Grande do Sul.

Les larves de la teigne de l'olivier, également connue sous le nom de Palpita forficifera, se nourrissent des jeunes feuilles et des branches d'olivier, nuisant au développement des arbres nouvellement plantés.

Actuellement, les producteurs luttent contre les infestations après la détection des larves en pulvérisant des insecticides. Cependant, peu d'insecticides synthétiques sont homologués par le ministère brésilien de l'Agriculture et de l'Élevage.

Les chercheurs ont donc mené des études distinctes sur l’efficacité d’un insecticide botanique pour le contrôle de la population et l’introduction d’un prédateur ciblé. Leurs résultats ont été présentés lors de la deuxième Conférence latino-américaine sur l’huile d’olive, qui s’est tenue à Montevideo, en Uruguay.

Dans la première étude, les chercheurs ont testé un insecticide botanique avec l’oxymatrine comme ingrédient actif par rapport à un insecticide synthétique courant avec le spinetoram comme ingrédient actif.

Ils ont constaté que l’insecticide botanique à base d’oxymatrine avait une efficacité similaire à celle de l’insecticide synthétique sur les larves de la teigne de l’olivier, bien qu’il soit moins efficace contre les adultes.

"Les résultats indiquent que l’insecticide botanique peut être une option écologique et appropriée pour P. forficifera « Il est important de gérer les pesticides car ils peuvent entraîner des niveaux de mortalité similaires à ceux des insecticides synthétiques », ont-ils écrit. "Des essais sur le terrain dans des oliveraies commerciales sont recommandés pour mieux déterminer l'impact de l'oxymatrine sur P. forficifera. »

Dans la deuxième étude, réalisée in vitroLes chercheurs ont testé si les espèces de guêpes de Darwin pouvaient exercer un parasitisme naturel sur la chenille de l'olivier. Cela a fourni un nouvel outil de gestion intégrée des ravageurs aux producteurs de Rio Grande do Sul, la plus grande région productrice d'huile d'olive du pays, et de la région voisine de Santa Catarina.

Selon les chercheurs, les deux espèces de guêpes de Darwin – Eiphosoma sp. nov. et Temeluche sp. nov. – n’ont été découverts que récemment dans le sud du Brésil, et aucune étude antérieure n’a examiné si elles s’attaqueraient naturellement aux chenilles de l’olivier.

Les chercheurs ont collecté des larves de chenilles de l'olivier dans les oliveraies de Chapecó, Santa Catarina, et Pelotas, Rio Grande do Sul, avant d'introduire des larves de deux espèces de guêpes Darwin et de laisser les échantillons infectés incuber.

Après 14 heures d'incubation, les deux larves de l'espèce de guêpe Darwin ont émergé des larves de chenille de l'olivier, ce qui suggère qu'elles peuvent naturellement s'attaquer aux chenilles dans un environnement non contrôlé.

Des chercheurs en Italie ont entrepris études similaires pour déterminer si les guêpes samouraïs pourraient être des prédateurs naturels efficaces de la punaise marbrée brune, un vecteur de la maladie mortelle Xylella fastidiosa bactérie.

Leurs résultats ont montré que la guêpe parasitait efficacement plus d'un tiers des œufs de punaises puantes dans une région du nord du pays.

Des efforts similaires dans le sud de l'Espagne ont révélé que les fourmis ibériques proie naturelle sur les larves de la teigne de l’olivier dans les oliveraies sans perturber le reste de l’écosystème.

"« Ces résultats sont importants pour prospecter le contrôle biologique naturel de la chenille de l’olivier dans les oliveraies », concluent les chercheurs.