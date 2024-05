Des inondations historiques dans le sud du Brésil épargnent des moulins et des oliveraies

Des précipitations sans précédent ont dévasté des centaines de villes et de communautés dans l'État du Rio Grande do Sul, le plus au sud du Brésil, et les autorités craignent que d'autres ne s'en viennent.

Au cours du mois dernier, l'État oléicole le plus important du Brésil a reçu 800 millimètres de pluie, soit plus que Londres ne reçoit chaque année.

C'était un cauchemar. Personne ne sait quoi faire ensuite. Le gouvernement ne sait pas ce qui va se passer. Dans certaines régions, on a le sentiment que les gens ne veulent plus y vivre. - Rafael Marchetti, PDG, Prosperato

Les pluies ont provoqué des inondations historiques, faisant 157 morts et 88 disparus. En outre, 650,000 - personnes ont été déplacées, soit plus d'un quart de la population de l'État.

Outre le bilan humain, les inondations ont causé des dégâts estimés à 2 milliards de dollars (1.85 milliard d'euros) et perturbé les ventes et le transport d'huile d'olive dans l'État.

Cependant, les producteurs locaux ont confirmé Olive Oil Times que les inondations n'ont pas perturbé la récolte, qui s'est terminée en avril et a causé des dégâts limités aux bosquets et aux moulins.

"Les oliveraies sont plantées dans des zones élevées », a déclaré Rafael Sittoni Goelzer, directeur des relations marketing de Viamão. Estância das Oliveiras, situé dans une zone touchée par les inondations à l'est de Porto Alegre.

"Nous n'avons pas d'oliveraies au Brésil dans les zones côtières ou de basse altitude, donc aucun verger de l'État n'a été directement touché par les inondations », a-t-il ajouté. "Les usines sont situées à proximité des zones de plantation et ne sont pas non plus impactées.

Toutefois, malgré la producteur primé a ajouté que la logistique avait été indéfiniment paralysée, rendant impossible le transport de l'huile d'olive de la dernière récolte vers les supermarchés et les magasins d'alimentation spécialisés.

"En plus d’une cinquantaine de points d’autoroute bloqués, le seul aéroport international de l’État est sous l’eau, et aucun retour à l’exploitation n’est prévu », a déclaré Goelzer. "Nous ne sommes pas en mesure de transporter nos produits à l’intérieur de l’État et nous avons des difficultés à envoyer le huile vers d’autres États et pays.

Incapable de vendre son huile d'olive, Goelzer a déclaré que l'entreprise se concentrait sur le soutien aux efforts de sauvetage. Lui et son équipe s'efforcent de collecter de la nourriture, de l'eau, des vêtements et des matelas pour certaines des 76,000 - personnes contraintes de quitter leur foyer.

Rafael Marchetti, directeur général de Prospérer, du Brésil plus grand producteur d'huile d'olive, a confirmé que les ventes ont ralenti alors que l'État se prépare à de nouvelles inondations avec davantage de pluie prévue.

"Nous étions sur le point de commencer à vendre l'huile d'olive produite à partir de la dernière récolte », a déclaré Marchetti. "Nous avions tout préparé et le jour où nous devions annoncer sa sortie, les inondations ont commencé.

"Notre maison a été inondée, mais nous n’avons subi que des pertes matérielles. Ma famille et moi allons tous bien », a-t-il ajouté. "Porto Alegre et les villes voisines sont dans le chaos. Les principales autoroutes sont bloquées et nos ventes d'huile d'olive sont pratiquement gelées parce que les sociétés de transport ne sont pas en mesure d'assurer les trajets.

Au début des fortes pluies, qui ont commencé la dernière semaine d'avril, Marchetti a décidé d'attendre quelques jours pour voir si les inondations allaient s'atténuer avant de publier les dernières récoltes. huiles d'olive extra vierge.

Cependant, les eaux de crue ont continué à monter et les météorologues prédisent qu’il faudra peut-être plus d’un mois pour qu’elles se calment.

"Cela fait [trois] semaines et les ventes de l'entreprise sont gelées, même celles de notre magasin local à l'usine », a déclaré Marchetti. Même si le magasin reste ouvert, la fréquentation a considérablement diminué.

Prosperato vend une grande partie de son huile d'olive extra vierge à Porto Alegre et dans le reste du Rio Grande do Sul. L'entreprise vend également à São Paulo et à Rio de Janeiro, mais n'a pas pu y transporter les huiles.

"Les entreprises de transport ne peuvent pas nous dire quand elles reprendront le travail », a déclaré Marchetti. "La route principale pour accéder à Porto Alegre est toujours bloquée.

"Tous les clients savent que les choses vont prendre plus de temps pour les obtenir », a-t-il ajouté. "Ils comprennent la situation et attendent leurs commandes.

Étant donné que le moulin et les bosquets de l'entreprise sont situés à des altitudes plus élevées, ils n'ont pas été endommagés et l'embouteillage, le bouchage et l'étiquetage se poursuivent.

"Nous travaillons pour être prêts pour la nouvelle récolte et pour le retour à la normale de la situation », a déclaré Marchetti. Cependant, une partie de l'huile d'olive ne peut pas être mise en bouteille car une livraison de bouchons n'est pas arrivée en raison des inondations qui ont endommagé l'entrepôt du fournisseur.

Plus à l'ouest de l'État, les producteurs derrière Lagar H. travaillent à la reconstruction des infrastructures endommagées qui soutiennent leur oliveraie et la communauté locale.

Les oliveraies de l'entreprise se trouvent près de Cachoeira do Sul, à environ 160 kilomètres à l'ouest de Porto Alegre, sur la rivière Jacui.

"Nous sommes très touchés par cette tragédie », a déclaré la copropriétaire Glenda Haas. "Toute notre famille est originaire du Rio Grande do Sul, et même si personnellement tout le monde va bien, il est très difficile de voir la douleur et la perte de tant de personnes dans un endroit qui compte tant pour nous.

"Certains employés ont dû quitter leur domicile, mais nous les aidons à reconstruire et à acheter les biens nécessaires », a-t-elle ajouté.

Bien que les oliveraies de l'entreprise n'aient pas été endommagées, Haas a déclaré que les pluies extrêmes ont endommagé une partie de leur drainage et de leurs ponceaux, qui évacuent l'excès d'eau des arbres.

Comme beaucoup de ses collègues, Haas a terminé la récolte avant le début de la pluie et a expédié sa dernière production d'huile d'olive aux centres de distribution de São Paulo avant le début des inondations.

"Nous aidons actuellement de nombreuses institutions et mouvements bénévoles avec des dons d'argent ou d'huile d'olive, en plus d'apporter directement tout le soutien nécessaire à nos employés », a-t-elle déclaré.

Cette catastrophe naturelle survient après une mauvaise récolte dans le sud du Brésil, provoquée par les pluies précédentes tombées de septembre à décembre.

"Au moment de la floraison des olives en septembre, nous avons eu beaucoup de pluie », a déclaré Marchetti. Cela a fait que certaines fleurs sont tombées de l'arbre et n'ont pas réussi à devenir des olives.

Cependant, les pluies continues en novembre et décembre ont contribué à augmenter le rendement en huile des olives restantes à des niveaux nettement supérieurs à la moyenne.

Dans l'ensemble, la récolte de Prosperato a diminué d'environ 30 pour cent par rapport aux années précédentes. Tous les producteurs n’ont pas eu autant de chance.

En plus des olives des vergers de l'entreprise, Prosperato s'approvisionne en olives auprès d'environ 20 autres agriculteurs régionaux. "Certains autres producteurs ont perdu 90, voire 100 pour cent de leur récolte », a déclaré Marchetti. "Cette année, nous n’avons acheté des olives qu’à deux de nos partenaires habituels.

Marchetti vit à Guaíbo, une ville près de Porto Alegre, sur la rive ouest du lac Guaíba. Alors que le lac commençait à monter, atteignant par endroits une hauteur record de 5.3 mètres, Marchetti est parti vivre chez sa sœur, qui vit dans le nord de l'État.

Il prévoit de revenir et de commencer à reconstruire dès que les eaux se seront calmées, mais il ne sait pas vers quoi il retournera ni comment il commencera à reconstruire, un sentiment partagé par bon nombre des 2.2 millions d'habitants du Rio Grande do Sul.

"C'était un cauchemar. Personne ne sait quoi faire ensuite », a-t-il conclu. "Le gouvernement ne sait pas ce qui va se passer. Dans certaines régions, on a le sentiment que les gens ne veulent plus y vivre. »