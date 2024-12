L'Europe et les pays d'Amérique du Sud signent un accord de libre-échange controversé

Le protocole pour un accord commercial historique a été signé à Montevideo, en Uruguay, par des délégués de la Commission européenne et de quatre pays du Mercosur : le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay.

Votre nouvel accord établit la plus grande zone de libre-échange au monde, réunissant 720 millions de consommateurs.

L’accord englobera également tous les secteurs économiques importants, y compris l’agriculture.

Les négociateurs des deux côtés de l’Atlantique ont commencé à travailler sur l’accord en 1999.

Selon la Commission européenne, la suppression des droits de douane créera une série de nouvelles opportunités.

Chaque année, les pays de l’UE exportent plus de 80 milliards d’euros de biens et de services vers le Mercosur. Les pays européens représentent également plus de 384 milliards d’euros d’investissements dans les économies du Mercosur.

En 2023, le Mercosur a exporté vers l'UE pour 53.7 milliards d'euros de produits minéraux, de denrées alimentaires, de boissons, de tabac et de produits végétaux

Ces liens économiques positionnent le Mercosur comme le dixième partenaire commercial de l’Union européenne.

Bruxelles a décrit l'accord comme stratégique, visant à défier la position de la Chine en tant que principal partenaire commercial du Mercosur.

L’huile d’olive est également incluse dans les différents secteurs économiques couverts par l’accord.

Les exportations d’huile d’olive de l’UE vers le Mercosur sont actuellement soumises à un tarif douanier de 10 %, tandis que l’Argentine applique un tarif douanier de 31.5 %.

L’accord élimine ces tarifs, améliorant potentiellement la compétitivité de l’huile d’olive de l’UE sur les marchés du Mercosur.

Cette situation a suscité l’inquiétude des producteurs du Mercosur, dont beaucoup craignent que les huiles d’olive européennes moins chères grignotent la part de marché des producteurs nationaux.

"Si un accord devait être trouvé entre la Communauté européenne et le Mercosur, ce serait un défi et quelque chose qui ne serait pas très favorable pour notre catégorie », a déclaré Miguel Zuccardi, responsable de la production d'huile d'olive de l'entreprise basée à Mendoza, en Argentine. Familia Zuccardi.

De l'autre côté de l'Atlantique, Rafael Pico, directeur adjoint d'Asoliva, l'association nationale espagnole qui représente les producteurs et exportateurs d'huile d'olive, a alerté sur le calendrier de suppression de ces tarifs.

"« L’accord du Mercosur sur l’huile d’olive n’est pas très avantageux pour nous », a-t-il déclaré. Olive Oil Times. "L’UE peut importer des huiles d’olive des pays du Mercosur en franchise de droits dès le premier jour. Cependant, les exportations de l’UE vers ces pays sont soumises à un tarif douanier qui sera progressivement supprimé sur 15 ans.

Publicité

Publicité

En 2023, les exportations d’huile d’olive de l’UE vers le Mercosur ont dépassé les 493 millions d’euros. Selon la Commission européenne, la suppression des droits de douane pourrait rendre les produits fabriqués dans l’UE plus attractifs pour les consommateurs du Mercosur.

Aujourd'hui, le Brésil est l'un des plus grands importateurs d'huile d'olive au monde, avec une production annuelle moyenne d'environ 90,000 - tonnes au cours des trois dernières saisons, selon les données du Conseil oléicole international (COI).

Certains grands producteurs européens d’huile d’olive ont exprimé leur inquiétude quant à la compétitivité potentielle des exportations d’huile d’olive argentine.

Les exportations argentines d’huile d’olive ont atteint en moyenne 27,000 - tonnes par an au cours des trois dernières années.

L'accord comprend des dispositions visant à protéger les indications géographiques (IG), garantissant que les huiles d'olive de qualité certifiées par l'UE soient reconnues et protégées contre les imitations dans les pays du Mercosur.

D’un point de vue agricole plus large, les agriculteurs européens abordent l’accord avec une grande appréhension.

Le nouvel accord s’étend à plusieurs secteurs critiques, notamment le bœuf, la volaille, le sucre, le riz, le vin, les spiritueux, les produits laitiers, les fruits et les légumes.

Dans certains domaines, le protocole introduit des limites de volume d'exportation pour protéger l'agriculture de l'UE. L'objectif est d'équilibrer les importations prévues en provenance du Mercosur avec les besoins des agriculteurs et des producteurs alimentaires européens.

Les principales organisations agricoles de plusieurs pays européens estiment que limiter les quotas d’exportation vers l’UE dans des secteurs tels que le bœuf ou le sucre ne suffira pas à protéger ces secteurs de l’impact des importations à grande échelle de produits alimentaires moins chers en provenance du Mercosur.

En outre, les règles régissant l’utilisation d’engrais, de pesticides et d’additifs diffèrent considérablement entre les deux blocs.

Cela crée des disparités affectant les coûts de production, la productivité, la sécurité alimentaire et les pratiques d’étiquetage.

Les différences dans les approches environnementales et les pratiques de durabilité compliquent les négociations depuis des années.

Le président français Emmanuel Macron a critiqué l'accord proposé, affirmant qu'il avait été signé par "les pays qui ne respectent pas l’Accord de Paris sur changement climatique. »

Si un accord devait être trouvé entre la Communauté européenne et le Mercosur, ce serait un défi et quelque chose qui ne serait pas très favorable pour notre catégorie. - Miguel Zuccardi, responsable de la production d'huile d'olive, Familia Zuccardi

La Copa-Cogeca, qui représente des millions d'agriculteurs et de coopératives agroalimentaires à travers l'Europe, a annoncé une nouvelle mobilisation contre l'accord.

Alors que plusieurs manifestations ont déjà eu lieu Bruxelles, Madrid, et d'autres villes européennes, les deux organisations ont appelé tous les agriculteurs à faire entendre leur voix le lundi 16 décembreth.

"« Les preuves sont accablantes : les pays du Mercosur ne respectent pas les normes de production exigées de l’agriculture de l’UE, que ce soit en termes de produits phytosanitaires, de bien-être animal ou de pratiques durables », a déclaré le Copa-Cogeca.

"« Les pays du Mercosur fonctionnent également sous des normes de travail et de sécurité inférieures, ce qui leur permet de produire à moindre coût, ce qui rend impossible une concurrence loyale pour les producteurs de l'UE », ont fait remarquer les organisations.

"Cet accord va exacerber la pression économique sur de nombreuses exploitations agricoles déjà aux prises avec prix élevés des intrants « et des conditions climatiques difficiles », a prévenu Massimiliano Giansanti, président de la Copa.

L’appel Copa-Cogeca va probablement attirer une attention croissante de la part de divers secteurs de la communauté agricole.

L'association agricole nationale italienne Coldiretti a qualifié l'accord de "inacceptable."

"La décision a été prise de pénaliser sévèrement le secteur agricole avec des réglementations incohérentes et une concurrence déloyale, alimentant une course vers le bas des coûts de production, avec des règles non réciproques qui désavantagent les entreprises agricoles italiennes et européennes », Coldiretti a dit.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a répondu à ces critiques.

"« Nous avons écouté les préoccupations de nos agriculteurs et nous avons agi en conséquence. Nos normes européennes en matière de santé et d’alimentation restent intouchables », a déclaré Mme von der Leyen. "Les exportateurs du Mercosur devront se conformer strictement à ces normes pour accéder au marché de l’UE.

"« C’est la réalité d’un accord qui permettra aux entreprises de l’UE d’économiser 4 milliards d’euros de droits d’exportation par an », a-t-elle ajouté.

Von der Leyen a insisté pour que l'accord ne soit pas considéré uniquement "comme une opportunité économique » mais comme "une nécessité politique », surtout après l’élection de l’ancien président Donald J. Trump aux États-Unis, qui a menacé de imposer des tarifs sur les importations de l'UE.

Toutefois, des institutions de plusieurs pays européens ont déjà exprimé leur opposition à l’accord.

Leur position est cruciale : pour que l’accord entre en vigueur, il doit d’abord être approuvé par le Conseil des ministres de l’Union européenne, composé des ministres des 27 États membres.

S'il est approuvé, l'accord sera transmis au Parlement européen, où de nombreux représentants ont déjà exprimé leurs inquiétudes, voire leur opposition pure et simple.

Un vote négatif au Conseil ou au Parlement empêcherait la ratification de l'accord.

La France, premier exportateur agricole européen, est depuis des années opposée à l'accord et vient de réaffirmer sa position.

La Pologne et les Pays-Bas semblent partager cette position, tandis que la Belgique, l’Irlande et l’Autriche s’opposeront probablement à l’accord.

La position de l'Italie est encore en discussion. En tant que puissance agricole et économie majeure de l'UE, son opposition pourrait jouer un rôle décisif dans l'arrêt du processus de ratification.

L’Allemagne, le Portugal, la Suède et l’Estonie ont notamment exprimé ouvertement leur soutien à l’accord.

L’Espagne, grand producteur d’huile d’olive, est également soutenir l'accord, bien que d'importantes organisations agricoles, dont l'Association des jeunes agriculteurs (Asaja), aient annoncé leur opposition et leur mobilisation contre cette mesure.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l'accord de crucial pour améliorer la résilience économique de l'UE et renforcer les alliances géopolitiques du bloc. Son soutien à l'accord renverse la tendance position de son prédécesseur, qui était sceptique quant au respect par le Brésil des règles relatives à la déforestation.

Le vice-président brésilien Geraldo Alckmin a salué ce protocole historique. "« C'est le plus grand accord entre blocs dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Si l'accord est approuvé, a noté Alckmin, il pourrait augmenter les exportations brésiliennes vers l'Union européenne de 6.7 pour cent par an.

Selon l'Agence brésilienne de promotion du commerce et des investissements (ApexBrasil), les exportations brésiliennes vers l'UE pourraient passer de 103.5 milliards d'euros à plus de 110 milliards d'euros.

"« L’accord est bon pour nos pays ici au Mercosur, il est bon pour l’Union européenne, mais il est aussi bon pour le monde, pour la géopolitique globale », a déclaré Alckmin.

"« À une époque de fragmentation, de tension politique à travers le monde, deux grands blocs ouvrent des marchés, signent un traité, un grand partenariat », a-t-il conclu.