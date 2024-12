Les responsables du nouveau gouvernement syrien de facto Le gouvernement a ordonné aux ministères et aux magasins de rouvrir moins d'une semaine après l'éviction dramatique de l'ancien président syrien Bachar al-Assad, dans le but de relancer l'économie au point mort du pays.

Assad a fui en Russie après qu'une coalition de rebelles dirigée par Hayat Tahrir al-Sham Il a renversé son gouvernement et capturé la capitale, Damas, mettant potentiellement un terme inattendu à la guerre civile de 13 ans, au cours de laquelle plus d'un demi-million de personnes ont été tuées et 13 millions déplacées.

Ministre des Finances par intérim Riad Abd El Raoud dit le Financial Times que le nouveau gouvernement s'engagerait "« un réexamen de toutes les politiques monétaires et économiques actuelles. »

Voir aussi: Mise à jour sur la récolte 2024

Parmi ces politiques figure la décision du ministère de l'Économie et du Commerce extérieur d'autoriser l'exportation de 10,000 - tonnes d'huile d'olive en octobre interdire les exportations en septembre 2023. Les licences d’exportation ont été limitées aux entreprises agréées par le gouvernement.

Il reste à voir comment le prochain gouvernement modifiera cet arrangement ou s'il lèvera complètement l'interdiction d'exportation. Cependant, ses dirigeants se sont engagés à mettre en œuvre des réformes de libre marché et à réprimer corruption omniprésente à travers l’appareil d’État.

La décision a été prise après que le ministère de l'Agriculture a déclaré qu'il prévoyait un excédent d'huile d'olive, avec une production qui devrait atteindre 55,000 48,000 tonnes dans les zones contrôlées par le régime Assad ; la consommation d'huile d'olive en Syrie est d'environ - - tonnes par an.

Environ 40 pour cent des oliveraies du pays se trouvent dans le nord-ouest de la Syrie, des régions occupées par la Turquie ou gouvernées par des acteurs non étatiques depuis près d'une décennie.

Selon le ministère de l'Agriculture, les oléiculteurs syriens prévoient de récolter 11 % d'olives de plus qu'en 2023/24. Le ministère estime également que la production d'olives de table atteindra 86,000 - tonnes.

Toutefois, certains agriculteurs du nord du pays ont déclaré aux médias locaux qu'ils s'attendaient à une récolte inférieure aux prévisions initiales en raison du manque de pluies d'automne et de l'augmentation des infestations de parasites.

La qualité des olives est également source d'inquiétudes. Un agronome a déclaré aux médias locaux que la crise économique provoquée par la guerre civile avait empêché les moulins de fonctionner quotidiennement et avait obligé les agriculteurs à laisser leurs olives pendant plusieurs jours dans des sacs en toile de jute en attendant d'être moulues.

L'agronome a ajouté qu'en raison du manque d'eau après des années de sécheresse, de nombreuses olives n'ont pas été lavées, laissant des résidus de pesticides provenant des applications les plus récentes.

La crise économique du pays a également affecté la consommation locale, la consommation d'huile d'olive par habitant étant passée de six à trois kilos par an.

Les responsables du régime précédent espéraient que les exportations d'huile d'olive pourraient stimuler l'économie. Les oliveraies couvrent environ 423,000 61 hectares et comprennent 20 millions d'arbres fruitiers. Cette industrie était considérée comme stratégique, bénéficiant à - % de la population.

Le nouveau gouvernement travaille désormais à la levée des sanctions occidentales, autorisant les exportations vers les pays européens, dont l'Italie, où une récolte décevante Cela signifie que les embouteilleurs chercheront à s'approvisionner en produits à l'étranger.

Daniel Dawson a contribué à ce rapport.