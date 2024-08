Les importations d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive aux États-Unis continuent de grimper régulièrement, atteignant 7% de croissance par rapport à l'année dernière, selon les derniers chiffres du Conseil oléicole international (CIO).



Ils ont totalisé 290,227 11 tonnes pour les 2011 premiers mois de la saison 12/300,000) et devraient dépasser - - tonnes une fois les chiffres de septembre entrés, selon le CIO. Newsletter du marché d'octobre.

L'Italie reste le premier fournisseur, avec 143,656 4 tonnes et une hausse de 84,371 pour cent. L'Espagne suit avec 35 - tonnes mais une croissance plus élevée, - pour cent, saison après saison.

Viennent ensuite la Tunisie, 30,308 tonnes (+ 24 pour cent), l'Argentine avec 8,997 tonnes (+ 33 pour cent) et la Grèce avec 5,222 tonnes (+ 30 pour cent).

Près des deux tiers de toutes les importations étaient de qualité vierge, 30% étaient de l'huile d'olive et 5% huile de grignons d'olive.

Le marché chinois plus petit mais en croissance plus rapide

La Chine a dépassé les prévisions d'importer près de 45,968 2010 tonnes d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive en 11/-, a également indiqué le CIO.

Il n'atteindra peut-être même pas un sixième des importations américaines, mais ce marché a connu une croissance spectaculaire de 38 pour cent par rapport à l'année précédente.

L'Espagne était la principale source avec des tonnes 26,885, représentant 60 pour cent du total chinois importations d'huile d'olive et plus du double des tonnes 10,729 de l'Italie. La Grèce suit avec 2,720 tonnes et la Tunisie avec 1,115 tonnes.

La grande majorité - 84% - des importations chinoises était de qualité vierge, 5% d'huile d'olive et 11% d'huile de grignons d'olive.

Les exportations espagnoles ont également augmenté en Australie, au Japon, au Brésil et en Russie

Premier producteur et exportateur mondial, l'Espagne a vu ses ventes aux pays non membres de l'Union européenne grimper d'un quart au cours des 11 premiers mois de 2011/12. Sa récolte record s'est traduite par une hausse des exportations vers ses six principales destinations hors UE: les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Japon, le Brésil et la Russie.

Marché mondial global Campagne agricole 2011/12

Le CIO rapporte que les importations totales d'octobre à août ont augmenté de 13% en Russie, de 18% au Japon et de 14% au Brésil, mais toujours en baisse au Canada et en Australie, avec des baisses de 4 et 3% respectivement.

Les importations dans l'UE ont augmenté de 12% d'une saison sur l'autre, ce qui, selon le CIO, reflète probablement "les attentes de certains opérateurs quant à une mauvaise récolte (en Espagne) en 2012/13. »

Preuve de l'impact sur les prix de l'Espagne

Producteur prix de l'huile d'olive extra vierge en Italie et en Grèce reflètent désormais la hausse enregistrée en Espagne à partir de fin juin.

En Italie, ils ont augmenté au cours des deux derniers mois, passant de 2.38 € / kg la première semaine d'août à fin octobre à 2.84 € / kg, contre 2.48 € / kg pour l'Espagne.

Et sur trois mois en Grèce, ils ont augmenté de 13 pour cent, passant de 1.82 € / kg fin juillet à 2.21 € / kg fin octobre.

"Si elles ont mis plus de temps à se matérialiser en Italie et en Grèce, ces hausses montrent l'influence des prix en Espagne, premier producteur mondial, malgré les perspectives d'une bonne récolte 2012/13 dans les deux premiers pays, la Grèce notamment », a déclaré le CIO.