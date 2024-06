Les États-Unis constatent une croissance significative des ventes d'huile d'olive biologique

Les ventes d'huile d'olive biologique sont en hausse aux États-Unis. En revanche, le total huile d'olive extra vierge les ventes ont légèrement diminué, selon les données de l'industrie partagées avec Olive Oil Times par la North American Olive Oil Association (NAOOA).

Les ventes d'huile d'olive biologique en volume, dont 98 pour cent sont extra vierges, ont augmenté de 7.2 pour cent au cours des 52 semaines se terminant le 24 avril 2024. À l'inverse, les ventes totales d'huile d'olive extra vierge en volume ont diminué de - pour cent au cours de la même période au cours de la même période. le deuxième au monde pays consommateur d’huile d’olive.

Je pense que beaucoup de gens réalisent que manger bio présente de nombreux avantages pour la santé. - Stefanie Wickensheimer, directrice de projet, Rio Bravo Ranch

En regardant plus loin, au cours de la période de 52 semaines précédente, les ventes d'huile d'olive biologique ont augmenté de 2.7 pour cent tandis que les ventes totales d'huile d'olive extra vierge sont restées stables.

En dehors des États-Unis, les ventes d’huile d’olive biologique devraient également augmenter. Selon une étude de marché, le marché mondial de l'huile d'olive biologique est on prévoit une augmentation de 933 millions de dollars en 2021 à 2.2 milliards de dollars d’ici 2031, avec un taux de croissance annuel de près de neuf pour cent.

L'augmentation des ventes d'huile d'olive biologique s'inscrit dans une tendance plus large. Dans son bio 2024 enquête sur l'industrie, l'Organic Trade Association a déclaré que les ventes de produits certifiés biologiques ont atteint un niveau record de 69.7 milliards de dollars aux États-Unis en 2023, soit une augmentation de 3.4 pour cent par rapport à l'année précédente.

Alors que Joseph R. Profaci, directeur exécutif de la NAOOA, a averti que les données mesurées en dollars pourraient être trompeuses si les chiffres ne sont pas ajustés à l'inflation, qui s'est élevée à 3.4 pour cent sur une base annualisée aux États-Unis en 2023, il a reconnu que l'huile d'olive biologique les augmentations de consommation s’inscrivent dans une tendance plus large.

"L'huile d'olive extra vierge n'est pas la seule catégorie d'aliments dans laquelle les ventes de produits biologiques dépassent actuellement les ventes conventionnelles en termes de croissance », a-t-il déclaré. "Une grande partie de cela est attribuée à la perception selon laquelle les aliments biologiques sont plus sains pour la santé et meilleurs pour l’environnement, deux mouvements qui, nous le savons, continuent de gagner en popularité aux États-Unis. »

"Cela peut s'appliquer particulièrement à l'huile d'olive, car nos acheteurs sont généralement plus instruits et plus riches que les acheteurs traditionnels. Ils seraient donc probablement plus enclins à être conscients de ces tendances et à pouvoir se permettre le supplément payé pour l'huile d'olive biologique. » a ajouté Profaci.

Thierry Moyroud, directeur général de Deoleo North America, a attribué la hausse des ventes d'huile d'olive biologique à Walmart, le plus grand détaillant au monde.

"Le grand gagnant de tout ce qui s'est passé en matière de prix, au-delà de l'huile d'olive, avec l'inflation à laquelle nous avons assisté ces dernières années a été Walmart », a-t-il déclaré. "Walmart détient une part des ventes d'huile d'olive plus élevée que tout autre détaillant biologique. Lorsque les ventes de Walmart augmentent, les ventes de produits biologiques augmentent également.

Moyroud estime qu'un autre facteur à l'origine de cette tendance est la bifurcation du marché américain de l'huile d'olive.

"Ce qui s’est produit ici est une polarisation due aux prix », a-t-il déclaré. "Au bas du spectre, certains ménages n'achètent plus d'huile d'olive »en raison de la hausse des prix à l'origine et de l'impact de l'inflation sur d'autres produits de base des ménages.

"L’huile d’olive biologique, qui a tendance à être plus chère, est achetée par des personnes ayant un plus grand pouvoir d’achat. Même si les prix augmentent, il est peu probable qu’ils arrêtent d’en acheter », a ajouté Moyroud. "Le ménage qui achète des produits biologiques est moins sensible au prix.

Alors que les importations représentent environ 97 pour cent de la consommation d'huile d'olive aux États-Unis, la production d'huile d'olive biologique est de plus en plus populaire en Californie. Cependant, tous les producteurs et meuniers biologiques de Golden State n’ont pas constaté la tendance nationale plus large de leurs ventes.

Pourtant, Stefanie Wickensheimer, assistante exécutive et directrice de projet chez Ranch Rio Bravo, a remarqué une demande accrue d'huile d'olive biologique.

"Nous recevons des clients qui demandent spécifiquement si c'est biologique. Je pense que beaucoup de gens réalisent que manger bio présente de nombreux avantages pour la santé », a-t-elle déclaré. "Aucun pesticide n’est utilisé dans l’agriculture, ce qui permet d’obtenir un produit plus sûr à tous les niveaux. »

Cependant, Phil Asquith, le propriétaire de Huile d'olive Ojai, a connu la tendance inverse.

"Au contraire, l'intérêt des gens pour le bio semble s'être stabilisé, voire même diminué », a-t-il déclaré. "Les gens choisissent en fonction des huiles d'olive qu'ils préfèrent plutôt que de celles qui sont certifiées.

Asquith a déclaré que bon nombre de ses clients et autres consommateurs d'huile d'olive qu'il connaît sont plus préoccupés par la qualité et la provenance que par les certifications biologiques.

"Ils sont plus soucieux que le huile soit local, de haute qualité et provienne d’une entreprise en qui ils ont confiance », a-t-il déclaré. "Toutes nos huiles sont biologiques, mais toutes ne sont pas certifiées et labellisées comme telles. Les normes et les coûts de certification sont devenus très lourds, c'est pourquoi nous certifions uniquement certains produits, même s'ils seraient tous admissibles.