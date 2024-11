Les consommateurs américains adoptent l'huile d'olive en bouteille souple

Le format de bouteille compressible pour l'huile d'olive est devenu une tendance croissante aux États-Unis au cours des quatre dernières années, et certaines des marques les plus grandes et les plus connues du pays en ont pris note.

Alors que les chefs remplissent depuis des décennies des bouteilles en plastique souples avec de l'huile d'olive pour cuisiner et assaisonner, fondateurs de Graza a adapté le format aux consommateurs de détail avec des niveaux de succès étonnants.

Il y a beaucoup de gens qui aiment le plastique et qui aiment les bouteilles souples parce qu'elles sont amusantes et polyvalentes, mais il y a aussi des groupes de personnes très bruyantes qui les détestent. - Michael Fox, PDG, California Olive Ranch

Selon Bloomberg, les ventes de la société étaient en passe d'atteindre 60 millions de dollars (56.8 millions d'euros) d'ici la fin 2024, soit une augmentation de 10 millions de dollars (9.5 millions d'euros) par rapport à ce que Graza avait prévu au début de l'année.

Graza a également réussi à placer ses deux marques phares dans les rayons des grands détaillants, dont Whole Foods et Costco, et aurait l'intention d'entrer chez Target et Walmart, le plus grand détaillant d'huile d'olive du pays.

(Photo: Olive Oil Times)

California Olive Ranch (COR), le plus grand producteur d'huile d'olive du pays, fait partie des entreprises qui ont observé le succès de Graza et ont décidé d'adopter ce format.

"Graza est arrivé et le format de flacon souple s'est avéré un succès, nous nous sommes donc lancés assez rapidement », directeur général Michael Fox dit Olive Oil Times.

California Olive Ranch a lancé des marques de flacons compressibles, qu'elle appelle "« Chef's Bottles » en hommage aux origines du format, dans plusieurs points de vente plus tôt dans l'année, y compris une option 100 % californienne.

"« Nous l'avons lancé avec un partenaire, et cela fonctionne bien ici en Californie », a déclaré Fox. "Le format est présent dans tout le magasin et les consommateurs apprécient sa fonctionnalité. Ils utilisent le format squeeze pour les préparations alimentaires où les consommateurs souhaitent plus de contrôle.

Fox estime que les marques de flacons souples de COR se vendent à des niveaux comparables à ceux de Graza. "« Nous sommes optimistes quant au format », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, Fox prévoit que les bouteilles compressibles continueront de gagner en popularité à mesure qu’elles seront mieux acceptées par les consommateurs.

Il a ajouté que le format a également le potentiel d'attirer une population plus jeune et peut aider dissiper le mythe persistant que l’huile d’olive ne peut pas être utilisée pour cuisiner.

"« Je pense que ce produit est destiné aux jeunes, ce qui est une bonne chose car je pense qu'il attire un nouveau public », a-t-il déclaré. "Graza a également fait un excellent travail de marketing en ligne auprès des plus jeunes.

"« Ils attirent de nouveaux consommateurs, ce qui est bon pour la catégorie », a ajouté Fox. "La question est de savoir dans quelle mesure ces consommateurs font leurs courses et cuisinent à la maison ou mangent au restaurant.

Si les résultats commerciaux de Graza témoignent d'un appétit pour le flacon souple, certains producteurs s'inquiètent de la qualité et de la durabilité.

Katerina Mountanos, fondateur de Kosterina, A déclaré Commerce de détail moderne qu'elle ne mettrait pas son huile d'olive extra vierge d'origine grecque dans du plastique en raison de problèmes de qualité.

"« Nous ne ferions jamais de flacon compressible », a-t-elle déclaré. "« L’huile d’olive ne devrait jamais être emballée dans du plastique. »

Mountanos a ajouté que le format fonctionne dans les cuisines commerciales car les chefs décantent quotidiennement l'huile d'olive dans les bouteilles en plastique compressibles, ce qui signifie que l'huile d'olive ne s'oxyde pas dans le format au fil du temps.

"« Ils remplissent la bouteille tous les jours à partir d'une grande boîte », a-t-elle déclaré. "Il ne s'agit pas de le laisser reposer six à douze mois dans une bouteille [en plastique] ».

Outre la qualité, Mountanos a déclaré que le plastique utilisé dans les bouteilles compressibles est mauvais pour l'environnement et ne peut pas être recyclé dans certains endroits.

Bien que Graza insiste sur le fait que son plastique à finition mate est recyclable, l'entreprise a tacitement reconnu cette préoccupation en introduisant des recharges de canettes en aluminium pour ses deux marques phares. (Graza a refusé de commenter cet article.)

De son côté, Fox a déclaré que COR utilise un plastique PET translucide qui peut être largement recyclé aux États-Unis.

"« Le plastique est très polarisant », a déclaré Fox à Modern Retail. "« Il y a beaucoup de gens qui aiment le plastique et qui aiment les bouteilles souples parce qu'elles sont amusantes et polyvalentes, et puis il y a des groupes de personnes très bruyantes qui les détestent. »

Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, tout plastique ou aluminium qui n'a pas été soigneusement nettoyé et séché ne peut pas être recyclé.