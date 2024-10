L'élection présidentielle américaine aura lieu dans moins de trois semaines et les principaux candidats sont pratiquement à égalité dans le vote populaire et dans la marge d'erreur de six États swing ce qui décidera en fin de compte de l’élection.

L’ancien président Donald J. Trump se présente pour la troisième fois consécutive à la Maison Blanche. Si nombre de ses priorités en matière de politique intérieure et étrangère ont changé au cours de la dernière décennie, sa conviction profonde selon laquelle les droits de douane sont un outil utile à la disposition du pouvoir exécutif est restée la même.

L'imposition de droits de douane aurait des conséquences sur la façon dont les Américains consomment l'huile d'olive. La consommation d'huile d'olive aux États-Unis diminuerait. - Juan Vilar, PDG, Vilcon

Alors que Trump était président en 2019, il a approuvé une Tarif de 25 pour cent sur certaines importations d'huile d'olive espagnole en représailles aux subventions européennes versées au constructeur aéronautique Airbus, qui, selon l'Organisation mondiale du commerce, placent le constructeur aéronautique américain Boeing dans une situation de désavantage concurrentiel.

Après un un accord a été trouvé, les droits de douane ont été suspendus. Pourtant, de nombreux producteurs et grands importateurs s'inquiètent des conséquences qu'une nouvelle vague de droits de douane pourrait avoir sur le marché américain de l'huile d'olive.

"Donald Trump a proposé d'instaurer un tarif douanier de 10 % sur tous les biens importés pour compenser les distorsions économiques créées par les gouvernements étrangers, réduire le déficit commercial américain et accélérer sa réindustrialisation », a déclaré Robert Lighthizer, représentant commercial de Trump aux États-Unis. écrit dans L'Économiste. "L’expérience montre que cette stratégie sera couronnée de succès et que des emplois industriels bien rémunérés seront créés.

Depuis la déclaration de Lighthizer, Trump a également suggéré à plusieurs reprises un tarif de 20 ou 60 % sur tous les biens importés. "Pour moi, le plus beau mot du dictionnaire est tarif douanier », a déclaré Trump, qui se qualifiait auparavant de "« L'homme du tarif », a déclaré à Bloomberg. "C'est mon mot préféré.

Cependant, l’actuelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti que les droits de douane généralisés alimenteraient l’inflation et porteraient préjudice aux entreprises.

"« Les appels à enfermer l’Amérique avec des tarifs douaniers élevés sur ses amis comme sur ses concurrents ou à traiter même ses alliés les plus proches comme des partenaires transactionnels sont profondément erronés », a déclaré Mme Yellen dans un communiqué. discours au Conseil des relations étrangères. "Des tarifs douaniers radicaux et non ciblés augmenteraient les prix pour les familles américaines et rendraient nos entreprises moins compétitives.

De l’autre côté de l’océan Atlantique, consultant stratégique Juan Vilar a déclaré que les embouteilleurs basés aux États-Unis supporteraient le coût du tarif, et qu'il leur appartiendrait de le répercuter ou non sur les consommateurs.

"« Un tarif douanier affecterait la façon dont les Américains utilisent l’huile d’olive », a déclaré Vilar. "La consommation d’huile d’olive aux États-Unis va diminuer. Le prix de l’huile d’olive aux États-Unis va augmenter.

"« Cela n’a aucun sens d’imposer des droits de douane sur un produit comme l’huile d’olive », a-t-il ajouté, puisque les États-Unis importent environ 97 pour cent de l’huile d’olive qu’ils consomment.

Vilar a déclaré qu'il n'était pas certain de l'impact des tarifs sur les exportateurs espagnols, mais a ajouté que cela ne serait pas bon car les États-Unis sont les principaux exportateurs. deuxième plus grand consommateur d'huile d'olive et destination de premier plan pour les exportations espagnoles.

"« Ce n’est évidemment pas une bonne situation, et ces mesures entraîneraient une reprise moins rapide des prix [aux États-Unis] », a déclaré Vilar. "Cela ne serait pas bon pour les Américains ni pour les producteurs d’huile d’olive espagnols, italiens et grecs.

De retour aux États-Unis, le fondateur d’une entreprise d’importation d’huile d’olive basée à New York est d’accord avec Yellen et Vilar.

"L'industrie de l'huile d'olive en subirait un coup dur, et elle a déjà subi un coup massif en raison de l'augmentation des coûts et des prix au cours des deux dernières années », a déclaré le fondateur.

"« Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans l'industrie de l'huile d'olive qui ne soit pas pleinement conscient de la hausse du prix de l'huile au cours des deux dernières années... et cela, combiné à l'inflation et à la hausse des coûts des matières premières, fait que l'industrie de l'huile d'olive n'a pas besoin d'un autre facteur d'augmentation des coûts en ce moment », ont-ils ajouté.

Après tout, huile d'olive extra vierge La pénétration du tabac dans les ménages américains est limitée – estimée à 45 pour cent – ​​et toute mesure prise pour augmenter le coût avec peu d’avantages pour quiconque dans le secteur est malvenue.

"« C’est un produit déjà cher, et il n’a pas besoin d’être plus cher », a déclaré le fondateur. "Je pense que tout le monde est d’accord là-dessus.

Cependant, le directeur général d'une grande entreprise californienne d'huile d'olive a déclaré que les tarifs douaniers pourraient ne pas nuire à la consommation d'huile d'olive américaine autant que certains le craignent, en se basant sur résilience des consommateurs lors de la récente convergence de l’inflation et des taux d’intérêt historiquement élevés prix de l'huile d'olive.

"« Tout tarif sera répercuté sur le consommateur », ont-ils déclaré. ""Cela ne fera qu'entraîner une hausse des coûts. Les arguments avancés par le passé selon lesquels le consommateur ne peut pas supporter un coût plus élevé ont été réfutés par l'ampleur de l'inflation enregistrée au cours des deux dernières années."

Le responsable a cité des données montrant que la catégorie de l'huile d'olive extra vierge connaît une croissance annuelle de deux pour cent au détail, même si les prix ont augmenté entre 25 et 30 pour cent.

"« Au cours des années d’inflation massive, les consommateurs ont absorbé [les hausses de prix] », a déclaré le responsable. "« C'est une catégorie qui a fait preuve d'une grande résilience. »

"« L'argument selon lequel l'huile d'olive extra vierge et les producteurs d'huile d'olive ne peuvent pas augmenter les prix, ce qui était l'argument contre les tarifs douaniers au départ, n'est pas vrai », ont-ils ajouté. "« Je ne pense pas pour autant qu’il soit nécessaire d’instaurer des droits de douane. Je ne suis pas sûr qu’ils auront l’effet escompté. »

"« Les tarifs douaniers finissent par nuire au consommateur américain, car ils lui prennent de l'argent pour quelque chose qui ne va pas ralentir les importations », a conclu le responsable.