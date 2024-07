La Commission du commerce étend les tarifs sur les olives noires espagnoles

Les responsables commerciaux des États-Unis ont marqué le cinquième anniversaire des droits de douane sur certaines importations espagnoles d’olives de table en votant à l’unanimité leur prolongation.

Un panel de quatre membres de la Commission américaine du commerce international (ITC) a voté en faveur du maintien des droits de douane sur certaines importations espagnoles d'olives de table mûres noires.

Le vote était requis en vertu de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, qui stipule que les tarifs doivent être révisés tous les cinq ans.

Les commissaires ont déterminé que leur renvoi "conduire à la continuation ou à la réapparition d’un préjudice important dans un délai raisonnablement prévisible. »

Cette décision intervient deux mois après qu'une cour d'appel américaine a confirmé la décision d'un tribunal commercial américain qui a statué sur les mesures antidumping et antisubventions. tarifs imposés par le Département du Commerce des États-Unis sur les trois plus grands conditionneurs et exportateurs espagnols d'olives de table mûres vers les États-Unis étaient légitimes.

La Cour d'Appel décision devrait être définitive car il est très peu probable que la Cour suprême des États-Unis se saisisse de l'affaire en cas d'appel.

La décision du tribunal contraste fortement avec la décision de l'Organisation mondiale du commerce. Décision de novembre 2021, qui a déclaré que les tarifs américains étaient illégaux au regard du droit international.

La décision américaine a également été critiquée par le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, qui a qualifié la décision de "absolument inacceptable » lors d’une réunion des ministres européens de l’agriculture à Bruxelles.

"J'espère que nous pourrons résoudre ce problème", a-t-il déclaré. "Nous sommes passés du premier au troisième pays exportateur vers les États-Unis… C’est une situation que nous espérons pouvoir résoudre favorablement car elle est inacceptable.

Peu après la décision de la Cour d'appel en mai, le ministre espagnol de l'Économie, Carlos Cuerpo, s'est rendu à Washington pour discuter des tarifs douaniers.

"Nous avons constaté une volonté des États-Unis de continuer à avancer, et un canal de conversation et de négociation a été ouvert pour voir si nous pouvons résoudre le problème », a-t-il déclaré aux journalistes à Washington.

Cependant, l'Olive Growers Council of America a salué la décision de maintenir les tarifs, car elle est nécessaire pour protéger les producteurs et les conditionneurs américains.

"Le gouvernement et les tribunaux américains ont confirmé à plusieurs reprises au cours des cinq dernières années que l'industrie espagnole continue de bénéficier de subventions injustes de l'Union européenne et continue de vendre ses olives mûres sur le marché américain », a déclaré le président Michael Silveira.

"S'il n'y avait pas les commandes AD/CVD [droits antidumping et compensateurs sur les produits subventionnés] en cours du gouvernement américain sur les olives espagnoles, la production américaine d'olives de table et des centaines d'agriculteurs familiaux et d'emplois connexes seraient gravement menacés », a-t-il ajouté.

La décision de la Cour d'appel a mis fin à une saga juridique de sept ans, qui a débuté avec une action en justice en 2017 intentée par la Coalition pour le commerce équitable des olives mûres, dirigée par Musco Family Olive Co. et Bell-Carter Foods.

Le groupe a déposé une requête auprès du ministère du Commerce, alléguant que les subventions accordées aux oléiculteurs par le gouvernement espagnol et l'UE Politique agricole commune (PAC) a injustement profité aux conditionneurs et aux exportateurs d’olives.

Les pétitionnaires ont fait valoir que les subventions permettaient aux entreprises espagnoles de vendre leurs olives de table emballées aux États-Unis à des prix inférieurs à ceux du marché.

En juillet 2018, le ministère du Commerce a déterminé que les olives de table mûres espagnoles étaient subventionnées. Ils ont transmis cette conclusion à l'ITC, qui a déterminé que les importations subventionnées d'olives de table mûres portaient un préjudice important à la branche de production nationale.

Sur la base des conclusions de l'ITC, le Département du Commerce a autorisé des droits antidumping et compensateurs de 35 pour cent (bien qu'ils aient ensuite été abaissés à 31 pour cent).

L'impact des droits de douane a été immédiat, le ministère espagnol de l'Agriculture estimant en février qu'ils ont coûté aux producteurs, conditionneurs et exportateurs plus de 208 millions d'euros depuis 2017.

En réponse aux tarifs, les producteurs d'olives de table et l'Association espagnole des exportateurs et producteurs d'olives de table (Asemesa) ont poursuivi le ministère du Commerce.

Après justifier sans succès les droits de douane devant la Cour du commerce international des États-Unis à deux reprises, la troisième argumentation du ministère du Commerce a été acceptée. Asemesa a rapidement fait appel.

Entre-temps, les manifestations à Séville, la capitale andalouse, et les pressions du gouvernement de Madrid ont stimulé la L'UE va poursuivre les États-Unis en justice à l'OMC en janvier 2019.

Dans sa plainte, l'UE a fait valoir que les droits de douane américains violaient les règles du commerce international parce que la PAC n'offre pas d'avantages particuliers aux producteurs d'olives de table.

Ajoutant à la pression sur Bruxelles, les responsables de l'UE ont publiquement exprimé leur inquiétude quant au fait que les tarifs créaient un dangereux précédent et pourraient encourager de nouveaux litiges contre la PAC.

En novembre 2021, l'OMC s'est prononcée en faveur de l'UE et a jugé que les droits antidumping et compensateurs imposés en 2018 par les États-Unis sur les importations d'olives de table mûres en provenance d'Espagne étaient illégaux au regard des règles internationales.

Dans sa décision, l'OMC a demandé aux États-Unis de "mettre ses mesures en conformité » avec son Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d'autres règles de libre-échange.

Les États-Unis ont refusé de faire appel de la décision de l'OMC et ont accepté de réviser les tarifs douaniers. Cependant, le Département du Commerce a maintenu la plupart des droits de douane, ce qui a conduit à une réprimande publique de l’OMC en février 2024.