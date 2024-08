Une leçon «interactive» sur la fraude à l'huile d'olive

Infographie et soi-disant "interactifs » visent à présenter des sujets complexes avec une simplicité esthétique. Mais trop souvent, leur beauté a un prix. À l’instar des limitations informationnelles de la mise à jour Twitter de 140 caractères, ces dessins animés glissables laissent aux lecteurs une compréhension incomplète et souvent inexacte des sujets qui méritent un examen plus approfondi.

Hier, le New York Times a proposé un slideshow titré "Extra Virgin Suicide », qui présentait 15 cartes sur le processus d'adultération à grande échelle dans l'industrie de l'huile d'olive en Italie.

Quelques heures après sa publication, j'ai demandé à quatre personnes lors d'un dîner de parcourir l'article du Times sur mon téléphone et de me dire ce qu'elles en pensaient. "à emporter »de la fonctionnalité était. Voici ce qu'ils ont dit :

" N'achetez pas d'huile d'olive italienne. »

N'achetez pas d'huile d'olive italienne. » " Tout le monde dans le secteur de l’huile d’olive est un escroc.

Tout le monde dans le secteur de l’huile d’olive est un escroc. " Cela me donne envie d’utiliser une autre huile, comme celle de pépins de raisin.

Cela me donne envie d’utiliser une autre huile, comme celle de pépins de raisin. " Je ne savais pas que la plupart de l'huile d'olive était coupée avec des produits chimiques. Cela me rend malade."

Bien que la deuxième diapositive de la présentation contienne le qualificatif critique "beaucoup" Huile d'olive italienne, certains lecteurs ont eu l'impression que tous les producteurs italiens travaillent de cette façon.

L'une des cartes de la série disait : "environ 69 pour cent de l'huile d'olive vendue aux États-Unis est falsifiée. Il faisait vraisemblablement référence à Étude UC Davis 2010 qui a trouvé que des échantillons de dix marques importées étiquetées extra vierge dans trois supermarchés de Californie (pas exactement un échantillon national) étaient de qualité inférieure - non pas qu'ils étaient intentionnellement "trafiqué. "

Nicholas Blechman

L'article cite "Extra Virginity »auteur Tom Mueller comme sa source.

Le Times applique une définition vague au terme "interactif », faisant apparemment référence à la façon dont nous pouvons cliquer d'une diapositive à l'autre et revenir si nous le souhaitons. Il n'y a aucun moyen pour les lecteurs de commenter réellement l'article (et il y aurait certainement des commentaires).

Au cours des dernières années, des consommateurs déconcertés ont été bombardés de messages confus de la part des évangélistes de l'huile d'olive et de campagnes négatives de groupes de producteurs dans leur poursuite zélée de parts de marché.

Des messages simples et informatifs sur la qualité, les avantages et les utilisations de l'huile d'olive finiront par dissiper la confusion et favoriseront une plus grande consommation de cet aliment vital et sain.

Cependant, dans les efforts visant à résumer un sujet aussi complexe pour une durée d'attention de plus en plus courte, il y a le risque que la simplification excessive puisse déguiser ce qui n'est souvent que de la désinformation.

Chronologie de l'infographie sur la fraude à l'huile d'olive du New York Times