Texas Olive Growers Stake Leur réclamation

Personne ne pourrait jamais accuser un Texan de penser petit, alors il n'est peut-être pas surprenant de constater que le site Web du Texas Olive Growers Association et Conseil (TOGAC) prend note de l'énoncé de mission suivant: "Nous nous engageons à fournir une éducation et des connaissances, ce qui fera du Texas le leader national de la croissance de la culture et de la production d'huile d'olive. »

L'État de Longhorn a un long chemin à parcourir pour vaincre la Californie en tant que meilleur chien américain dans le commerce des olives et de l'huile d'olive, mais le président du TOGAC, John Gambini, était fermement optimiste. "Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans l'industrie ici », a-t-il déclaré lorsqu'il a été contacté par téléphone après la réunion trimestrielle de l'organisation le 25 juillet. "De nouveaux agriculteurs arrivent rapidement à bord et ceux de l'entreprise commencent à agrandir leurs vergers. Nous prévoyons que l'industrie au cours des deux prochaines années doublera presque autant que le nombre d'arbres plantés, avec beaucoup plus de production de fruits.

Gambini suit la marche à la tête de son entreprise familiale Texas Hill Country Olive Company et ses objectifs pour son produit primé et l'ensemble de la nouvelle culture de rente de l'État sont ambitieux. "Le TOGAC a été créé pour fournir des informations aux agriculteurs du Texas afin qu'ils puissent apprendre à développer l'industrie », a-t-il déclaré. Cela comprend l'examen des cultivars susceptibles de donner les meilleurs résultats dans le climat du Texas, des pièges à prendre en compte (pourriture des racines du coton et comment y remédier était le principal lors de la réunion), et comment gérer les problèmes supplémentaires qui surviennent.

Sue Langstaff de Sensoriel appliqué, LLC, est à la tête de l'un des rares panels sensoriels reconnus par l'American Oil Chemists Society (AOCS). Son entreprise teste et goûte les huiles d'olive pour déterminer, entre autres spécificités chimiques, si elles peuvent être étiquetées comme "extra vierge », et elle était parmi les orateurs à la réunion. Dans sa présentation, elle a offert une introduction au traitement et à l'évaluation des huiles d'olive, sur la façon de repérer les défauts et sur la façon de comprendre le système de classement. "Ils avaient soif de connaissances », a-t-elle déclaré à propos des cultivateurs et producteurs désireux et engagés.

Langstaff a félicité le groupe pour ses objectifs. "Certains membres ont apporté leur (produit) à la réunion, nous avons donc goûté et trouvé une assez bonne représentation des huiles d'olive du Texas. Ils étaient pour la plupart sans défaut, c'est donc une bonne chose dès le départ. »

Selon Langstaff, une préoccupation plus urgente pour l'industrie naissante du Texas est aujourd'hui ses pratiques d'étiquetage actuelles. "La réalité est qu'ils n'ont pas encore assez d'huile produite, ils mélangent donc leur produit (fabriqué au Texas) avec des huiles d'olive de Californie, par exemple, et certaines personnes sont (bouleversées) parce qu'elles sentent que cela se fait passer aussi strictement du Texas. "

Langstaff affirme que sa préoccupation ne concerne pas les mélanges eux-mêmes. "Parfois, les mélanges sont meilleurs », a-t-elle déclaré. "Il peut y avoir cette synergie de un plus un égale trois. Et au Texas, ils sont en passe de produire un produit 100% moulu au Texas, mais ils n'y sont pas encore. C'est une industrie en pleine croissance. »

"Mais vous savez, vous voulez vous assurer pour l'instant que s'ils vendent leur produit à 100% Texan, c'est ce que cela devrait être. »

Gambini retourne ce script. Il est plus soucieux de la qualité, a-t-il dit, en gardant les huiles américaines de fabrication américaine, et des mélanges qui incluent des produits internationaux.

"Les tests de goût que nous avons effectués ont révélé que les marques de supermarchés importées étaient presque toutes rances. C'est ridicule ce qu'ils vendent comme extra vierge. Et les prix auxquels ils vendent leurs huiles sont scandaleusement bas. Ils sont bas pour exclure les producteurs américains. Il devrait y avoir un étiquetage indiquant que le huile est fabriqué aux États-Unis, que ce soit au Texas, en Californie, en Géorgie ou ailleurs. »