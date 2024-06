Le vice-président pompéien déclare que la catastrophe du pont de Baltimore a coûté des millions à l'entreprise

L'effondrement du pont Francis Scott Key de Baltimore, dans la matinée du 26 mars.th a eu un impact financier estimé à des millions de dollars pour l'embouteilleur et le distributeur Pompeian, selon le vice-président des opérations de l'entreprise.

Salim Benjelloun a déclaré à WJZ News, une filiale de CBS, qu'une cargaison de près de 5.3 millions de litres d'huile d'olive, devrait arriver le 27 mars.th, a dû être réacheminé.

"Nous avions besoin que 300,000 1.13 gallons (- million de litres) soient déchargés le plus tôt possible afin que la qualité de notre produit ne soit pas affectée, que nos employés soient protégés et que les opérations ne soient pas interrompues », a déclaré Benjelloun.

Alors qu'une partie de l'huile d'olive a été déchargée dans une section du port qui n'a pas été touchée par l'effondrement du pont, le reste a dû être redirigé vers le port de New York et transporté par camions jusqu'aux installations de Baltimore, un trajet de 310 kilomètres. cela prend plus de trois heures et ajoute des dépenses considérables.

"Nous parlons de millions de dollars ; nous ne parlons pas de centaines de milliers d'impacts financiers », a déclaré Benjelloun.

Pompeian, basé à Baltimore depuis plus de 100 ans, est le plus grand embouteilleur d'huile d'olive aux États-Unis. L'entreprise importe de l'huile d'olive de neuf pays et produit de l'huile d'olive à partir de 425 hectares de bosquets en Californie. Toutefois, la part du lion vient de la Méditerranée.

"Nous sommes la marque numéro un d'huile d'olive avec plus de 21 pour cent de part de marché aux États-Unis », a déclaré Mouna Aissaoui, vice-présidente exécutive et directrice de l'exploitation de Pompeian, à WYPR.

"Nous avons toujours considéré le port de Baltimore comme une extension de nos opérations et un atout important pour nous », a-t-elle ajouté. "Nous apportons de l'huile d'olive du monde entier via le port de Baltimore dans des conteneurs d'expédition… Ensuite, nous amenons l'huile à notre usine, où elle est filtrée, mélangée et mise en bouteille pour être distribuée dans tous les États-Unis.

Avant l'effondrement, provoqué par la collision d'un cargo avec le pont, le port de Baltimore était l'un des 20 principaux ports des États-Unis. En 2023, on estime que 73 millions de dollars de graines oléagineuses, y compris l'huile d'olive, transitaient par le port.

Selon les données du ministère américain de l'Agriculture, le pays a importé 360,700 2.2 tonnes d'huile d'olive d'une valeur de 2023 milliards de dollars en -.

Certaines parties du port principal ont été rouvertes aux navires plus gros et Pompéien a réussi à importer une cargaison de la récolte la plus récente en Europe. Le port ne retrouvera sa pleine capacité qu’à la mi-juin.

"Nous dépendons entièrement et fortement du port de Baltimore. Nous sommes à Baltimore à cause du port », a déclaré Benjelloun. "Avec tout ce qui s'est passé dans le port de Baltimore, nous ne reculons pas devant cette perspective. Au contraire, nous avons vu que dans le pire des cas, nous étions quand même capables de nous débrouiller.

Cependant, Aissaoui a confirmé que la stratégie de l'entreprise, bien qu'efficace, n'était pas financièrement viable à long terme.

"Le montant d’argent que nous investissions [dans les solutions que nous avons mises en place] n’était pas quelque chose que nous pouvions faire de manière continue », a-t-elle déclaré.