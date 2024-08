Les barres de dégustation d'huile d'olive sont-elles une tendance?

Les barres de dégustation d'huile d'olive sont peut-être originaires d'Europe, mais leur présence aux États-Unis s'est rapidement développée au cours des dernières années. On estime qu'il y a plus d'un millier de ces magasins spécialisés et des zones de dégustation spécialement équipées dans les marchés gastronomiques à travers le pays. Au lieu de prendre directement une bouteille sur une étagère, les clients peuvent prélever de l'huile "on-tap "(généralement stockés dans des conteneurs italiens traditionnels appelés fusti) avant d'effectuer un achat.



Cette chose a complètement tourné. Il serait très difficile de revenir en arrière maintenant. - Veronica Bradley, Veronica Foods Co.

"Cette chose est passée à plein régime », a affirmé Veronica Bradley, PDG de Société Veronica Foods, interrogé sur l'avenir de ce qu'on appelle »dégustation d'huile d'olive à la pression. "C'est la voie à suivre, et je pense qu'il serait très difficile de revenir en arrière maintenant.

Veronica Foods est l'une des nombreuses entreprises qui fournissent actuellement des barres de dégustation d'huile d'olive aux États-Unis. Depuis son premier magasin à Fish Creek, dans le Wisconsin, l'importateur travaille désormais avec plus de 600, avec d'autres à venir.

La concurrence de Bradley comprend les franchises Vom Fass et Oil & Vinegar, qui comptent des centaines de magasins à travers le monde. Les deux sociétés ont été établies en Europe avant de se rapprocher du marché américain. Une autre franchise, le détaillant d'huile d'olive basé en Californie, We Olive, a ouvert son premier Magasin de la côte est à Brooklyn le mois dernier.

Alors même que les bars de dégustation à la pression ont commencé à décoller en Amérique du Nord, les responsables de la santé au Royaume-Uni ont annoncé une interdiction de certains aspects de la pratique en 2014. La Rural Payments Agency (RPA) a cité la vente d'huile d'olive non scellée comme une violation de Réglementations européennes. Dans un entretien ultérieur comprenant Olive Oil Times, un fonctionnaire a précisé que permettre aux clients d'échantillonner l'huile avant d'acheter une bouteille séparée et scellée n'était pas une violation, mais seulement si le contenu de la bouteille correspondait exactement à celui de l'échantillon.

Randy Hernandez, ancien propriétaire de Oliana Premium Olive Oil and Vinegars à West Hollywood, a décrit le processus de communication avec les services de santé locaux à propos de son bar de dégustation comme étant éprouvant. Règlement sur échantillonnage des aliments au détail varient d'un État à l'autre aux États-Unis, a-t-il dit, ce qui pourrait rendre difficile l'obtention d'un permis. Hernandez n'a pas tardé à souligner, cependant, que Oliana fermeture récente était le résultat de problèmes de location et non d'un manque de confiance dans la popularité du produit ou des bars de dégustation.

Mountain Town Olive Oil Co. à Park City, dans l'Utah

Les critiques de l'huile d'olive en fût soulèvent également des questions sur les pratiques de stockage et sur la possibilité pour les détaillants de conserver leur produit au frais tout au long de l'année. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps les huiles pouvaient rester dans un fusti avant d'être échangées, Veronica Bradley a déclaré que cela variait. Toutes les barres de dégustation d'huile ne sont pas égales, a reconnu Bradley, et il y a eu des tentatives d'utiliser le modèle populaire de dégustation à la pression pour vendre des produits de qualité inférieure. "Nous portons une attention toute particulière à la chimie de l'huile. Les gens mentent, les bouteilles mentent, mais la chimie ne ment pas. »

Malgré un certain nombre de similitudes concernant la façon dont le produit est servi aux clients dans les lieux de dégustation d'huile, il existe des différences dans les choix opérationnels entre les entreprises. Directeur des opérations chez En fût, David Eisner-Kleyle, attribue à la technologie de pointe des emballages la fraîcheur de leur huile en fût, permettant à la qualité du fruit d'être "gelé dans le temps », a-t-il déclaré. Les conteneurs, une fois scellés, ne sont jamais ouverts pour transférer leur contenu, les exposant potentiellement à la lumière ou à l'oxygène, a déclaré Eisner-Kleyle.

Mais les barres de dégustation d'huile d'olive sont-elles le genre d'entreprise que les Américains ont intérêt à fréquenter? Les emplacements ont surgi dans toutes les plus grandes régions métropolitaines du pays, mais qu'en est-il des petites villes et des villages?

Certains ont fait valoir que les prix dans ces magasins spécialisés, qui peuvent atteindre 60 dollars le litre, correspondent plus à un souvenir extravagant qu'à un aliment de base quotidien, et il n'est pas étonnant que les magasins aient tendance à être situés dans des endroits touristiques.

Eisner-Kleyle est convaincu que le modèle peut fonctionner en milieu urbain ou rural, et estime que la qualité est une meilleure indication de succès que l'abordabilité. Il ne prévoit pas de nombreux changements dans la manière dont les bars de dégustation d'huile d'olive mèneront leurs activités dans un proche avenir. "Ces produits sont des produits très traditionnels qui existent depuis longtemps. Au fur et à mesure que les Américains s'y habitueront, ils verront pourquoi ils sont si populaires.