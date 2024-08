Un groupe commercial poursuit un producteur d'huile d'olive pour son étiquetage trompeur

Dans sa toute première action en justice contre une entreprise d'huile d'olive, Association nord-américaine de l'huile d'olive (NAOOA) poursuit les fabricants de la marque d'huile Capatriti. Le procès civil, déposé le 6 février, affirme que The Gourmet Factory vend à tort de l'huile extraite chimiquement des restes de peaux et de noyaux d'olives comme "100% d'huile d'olive pure. "

Grâce à "illégal, trompeur et trompeur trompeur », le NAOOA affirme que le public consomme sans le savoir de mauvaise qualité huile de grignons. L'huile de grignons d'olive est riche en acides gras, doit subir plusieurs processus de raffinage pour la rendre propre à la consommation humaine et ne répond pas à la définition légale de l'huile d'olive, selon la action en cas de plainte.

En outre, la plainte NAOOA indique que The Gourmet Factory, propriété de Kangadis Food, Inc., se livre à une concurrence déloyale. L'huile frelatée peut être fabriquée à un coût nettement inférieur à huile d'olive authentique et en étiquetant mal leur huile comme 100% Pure Olive Oil, la société est en mesure de sous-coter les producteurs légitimes, dit le NAOOA.

L'entreprise s'engage dans "falsification à des fins économiques », a affirmé le vice-président exécutif de la NAOOA, Eryn Balch.

Le NAOOA s'est intéressé pour la première fois à la marque Capatriti "observé un écart de prix important au cours des derniers mois », a déclaré Balch. Les documents du procès indiquent que Capatriti "100% Pure Olive Oil »se vend pour un tiers à la moitié des prix huile d'olive authentique les producteurs demandent.

L'association a engagé une tierce partie indépendante pour collecter des échantillons à tester par un laboratoire du Conseil oléicole international en Espagne. Les résultats de laboratoire ont montré que les échantillons étaient "au mieux, certains types de marc et, au pire, peuvent également contenir des huiles de graines », selon le document de plainte.

Le document affirme en outre que faire passer l'huile de grignons comme de l'huile d'olive pure "n'est pas quelque chose qui peut être fait par accident ou par simple négligence »et que le "Gourmet Factory a l'intention de tromper les consommateurs en achetant ses produits d'huile comestible frelatée. »

Selon la NAOOA, la marque Capatriti représente plus de 15% du marché de l'huile d'olive à New York, au New Jersey, au Connecticut et dans d'autres États. Le procès demande qu'il soit interdit à la société d'étiqueter et de vendre son marc ou d'autres huiles non d'olive comme "l'huile d'olive »et demande des dommages-intérêts au nom de ses membres.

La NAOOA est une association professionnelle représentant les commerçants, conditionneurs et importateurs d'huile d'olive.

Le propriétaire de Kangadis Foods, Inc., George Ignatiadis, a été contacté pour commenter le procès, mais il a déclaré qu'il n'était pas au courant.