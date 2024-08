Les importateurs d'huile d'olive demandent à la FDA une «norme d'identité renforcée»

L'Association nord-américaine de l'huile d'olive (NAOOA) a soumis un pétition à la Food and Drug Administration (FDA) pour un "norme d'identité renforcée pour les produits à base d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive »afin de définir les différentes qualités d'huile d'olive et les méthodes d'analyse utilisées pour leur détermination.



Le NAOOA, dont les membres sont des sociétés qui importent de l'huile d'olive aux États-Unis, a déclaré qu'il avait d'abord adressé une pétition à la FDA avec le même objectif dans 1990.

La pétition, datée du 9 juilletth, est considérée comme une réponse à une décision prise plus tôt cette année par les producteurs américains d'huile d'olive. Un groupe dirigé par Adam Englehardt, vice-président de California Olive Ranch, rédigé un arrêté de commercialisation fédéral en espérant établir des normes de qualité plus élevées, redéfinir les grades et exiger de nouveaux tests pour toute l'huile d'olive produite aux États-Unis. S'ils étaient adoptés par l'USDA, des sources de l'industrie ont déclaré que les producteurs nationaux feraient pression pour que les règles s'appliquent également aux importations.

Les importateurs, en revanche, ont appelé à un alignement des normes commerciales américaines sur celles établi par le Conseil oléicole international. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de l'huile d'olive consommée par les Américains est importée.

Dans un communiqué, le vice-président exécutif de NAOOA, Eryn Balch, a déclaré "Nous devrions profiter de la diligence raisonnable déjà effectuée de la part des partisans de l'industrie, des législateurs des États et de l'USDA qui démontre qu'il existe un intérêt substantiel ainsi que des avantages pour les consommateurs et le commerce à imposer une définition commune des qualités d'huile d'olive et des méthodes de preuve. liés à la catégorie de l'huile d'olive. Un alignement de la norme fédérale est la dernière pièce du puzzle pour faciliter le chemin sur l'aspect critique de l'application. »